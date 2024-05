The Beats, la mejor banda tributo a los Beatles dará un show en Puerto Iguazú | El Territorio

The Beats, banda conformada en Buenos Aires en 1987 y reconocida como una de las mejores agrupaciones tributo a los cuatro fantásticos, se presentará en la ciudad de las Cataratas con un concierto renovado adelantó su líder, el músico Patricio Pérez

Los fanáticos de The Beatles tienen una cita imperdible con los más grandes clásicos del legendario grupo británico el viernes 24 de mayo a las 22 en City Center Iguazú con el show de The Beats, la imponente banda tributo a los grandes de Liverpool reconocida a nivel nacional e internacional. El público vivirá sin dudas un concierto inolvidable donde sonarán las más emblemáticas canciones de los cuatro fantásticos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “A Hard Day’s Night” entre otras.

Patricio Pérez, George Harrison en The Beats, adelantó que la presentación en vivo en la ciudad de las Cataratas será con un show renovado. “Tenemos nuevos bloques, nuevos cambios escenográficos y nuevo repertorio. Obviamente, siempre incluyendo los clásicos y las cosas que no pueden faltar”, precisó el artista.

Sobre cómo eligen encarar cada concierto luego de casi cuatro décadas de trayectoria recreando la música, el estilo y el legado Beatles, el músico explicó que, “es difícil, porque Los Beatles tienen una carrera muy corta, del 62 al 70, pero siempre le damos una vuelta de tuerca. Por ejemplo, de alguna foto que vemos en algún libro, nos remite a algún momento que nunca llevamos al escenario, de eso puede surgir una nueva escenografía o una nueva canción”.

El concierto de The Beats llega al escenario del City Center Iguazú luego del exitoso primer Festival de Música Sertaneja y las entradas ya están a la venta en Passline.