El bubble tea de las series asiáticas y la tisana de la abuela en un emprendimiento misionero | El Territorio

Lorena Deolivera comenzó en pandemia su tienda online de blends artesanales de té y mix de hierbas medicinales, una propuesta que une el furor por la cultura asiática con las costumbres de nuestra región en torno a una taza llena de aroma y sabores

martes 21 de mayo de 2024 | 0:20hs.

Lorena Deolivera propone revalorizar la costumbre de tomar té con su emprendimiento Sakura. Fotos: César Lasso

Con el aromático y legendario nombre Sakura, en medio de la pandemia -que hoy nos parece un tiempo tan lejano- dio sus primeros pasos un emprendimiento local dedicado al té y su poético universo de sabores, aromas, texturas y rituales. En posteables vasos humeantes por calientes o fríos y con deliciosos corazones de frutas, caramelo, vainilla, los té de Sakura llevan por paisajes soñados sea la tierra de la infancia o alguna escena de los más taquilleros k-drama y animés.

“Ese es uno de los objetivos lindos que tenemos en Sakura: unir todo el fenómeno de la cultura asiática que nos llega con los doramas y animé y nos invita a conocer tradiciones milenarias de oriente con lo que es todo el patrimonio del té argentino y misionero y con nuestra costumbre en la región de tomar hierbas medicinales, esos tecitos ricos que nos hacen las abuelas cuando somos niños”, explicó Lorena Deolivera (37) sobre su tienda de té artesanal que funciona online desde 2020 y también presencial en ferias y eventos.

Deolivera estudió en la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) la Tecnicatura en Producción de Medicamentos y actualmente cursa Farmacia y Bioquímica en la Facultad de Exactas de la Unam y esos conocimientos los aplica a sus creaciones y combinaciones desarrollando sus propios blends de té y mix de hierbas.

“Siempre me encantó el té y las plantas medicinales y saber más sobre sus variedades y propiedades y en la tecnicatura estudiamos farmacobotánica y ahí vimos la utilización como fármacos de las hierbas medicinales o también lo que acá llamamos remedios yuyos. Y ahí valoré mucho más esa costumbre que tenemos de tomar muchas infusiones de hierbas, de tener las plantitas en las casas, algo que acá es muy típico pero que no se ve en todas partes”, destacó.

La emprendedora contó que desde siempre en cada lugar que visitaba buscaba una casa de té para traer un blend diferente a su colección. “Con la pandemia no pude acceder más a los té que tanto me gustaban y así fue como empecé a hacer mis propios blends, empecé a invitar a mi familia, amigos, conocidos, y les gustó y me alentaron a desarrollar mi emprendimiento”.

Al momento de pensar el nombre que defina a su proyecto no dudó, “lo llamé Sakura porque nos alude rápidamente a la flor del cerezo y a ese árbol de Japón tan emblemático y tenemos también siempre presente a Totoro, el personaje tan simpático, que invita a la amistad y el amor por la naturaleza”.

Las estrellas de la carta

Una de las atracciones de Sakura es el bubble tea o boba que es tendencia de la mano de las tiras asiáticas y los virales de gastronomía de tik tok. “Es un té muy popular en los países asiáticos, se toma frío y está hecho con té y unas perlitas de tapioca que son como de gelatina y le dejan una textura espumosa, algo muy bueno de esta bebida es que permite agregar variedad de salsas es muy versátil, vistoso y rico”, describió.

El boba fue una de las bebidas más solicitadas en el stand de Sakura en el reciente Ichinisan, el festival de cosplay y animé que se realizó el sábado en el Centro de Convenciones de Posadas.

“Los bubble tea se ven mucho en las series asiáticas, se consumen mucho en Taiwán, Corea, China, y los fans quieren probar esta bebida así como otras bebidas y comidas que aparecen en pantalla y hoy por hoy son furor”, expresó la emprendedora.

Otro destacado de la carta de autor es el matcha latte, que también se sirve frío y con crema.

Además, se pueden probar perfumadas variedades de té verde con piña, té negro con cítrico y anís y un abanico de dulzura de coco, vainillina, rosas, yerba buena, arándanos, pasas, frutilla, avellanas.





Sakura ofrece una serie de tea box especiales para regalar, también frascos de té, blends y mix de hierbas, tazas, infusores y en las ferias se puede disfrutar de la experiencia de probar los té de la carta recién preparados.

Perfumes de dos mundos

“La verdad es que me encanta poder conectar estos dos mundos que encuentran un puente en la cultura del té. Oriente con sus milenarias tradiciones como el caso del Japón con su ceremonia del té y nosotros en Misiones con nuestros té de excelente calidad con todas sus propiedades organolépticas y también con esta costumbre que te decía que tenemos de consumir infusiones de hierbas medicinales desde las más extendidas como boldo, manzanilla a otras que se están redescubriendo y revalorizando sus propiedades”, expuso.

Beneficios

Además de los sabores y aromas, el té invita a sentir, emocionarse, compartir, charlar. “Yo me emociono cuando la gente me dice que disfrutó del té, que le trajo algún recuerdo, que sintió el perfume, porque eso es lo que buscamos, poder aportar a que revaloricemos esta costumbre de tomar y compartir el té o una infusión de hierbas y beneficiarnos con sus propiedades curativas” y añadió que además es una manera económica de cuidar la salud ingiriendo té que ayudan a la digestión, a relajarse y dormir mejor, entre otros beneficios.

“Es una alternativa económica y accesible y que nos conecta con un lugar de alegría y de paz, que ayuda mucho en este tiempo en que son frecuentes el estrés, la ansiedad, un té es una hermosa pausa”.

Para saber más sobre Sakura, en Instagram @sakurateartesanal