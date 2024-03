Misionero se volvió viral tras mostrar en TikTok una estufa igual a un ventilador

jueves 07 de marzo de 2024 | 16:11hs.

En las últimas horas el misionero Matías Sotelo se volvió viral en TikTok tras compartir un video de una estufa con características semejantes a un ventilador. El joven se mudó a Cerdeña en Italia hace dos años y el artefacto estaba en la casa que alquiló hace pocos días.

Hasta el momento, el video tiene más de 800 mil visualizaciones y más de 30 mil likes y fue compartido por varios medios nacionales. La publicación generó todo tipo de reacciones, desde sorpresa hasta diversión, con muchos usuarios expresando su asombro ante la peculiaridad del dispositivo.

En diálogo con El Territorio, Sotelo comentó que al mudarse de casa en el país europeo encontró un artefacto igual a un ventilador pero en realidad se trataba de una estufa. "Con mi novia no sabemos por qué se viralizó el video ya que es un TikTok que tenemos nosotros juntos, donde grabamos contenido de viajes. Hace una semana nos mudamos a una nueva casa acá en Italia que ya venía amueblada, viene con un montón de cosas y encontré al costado de un mueble algo que parecía un ventilador. Yo estaba acomodando las valijas y cuando lo saco veo que era una estufa y que no era un ventilador y lo grabé porque me llamó la atención su forma", contó el joven.

Al encontrarse con ese curioso "ventilador" decidió compartir el descubrimiento en sus redes sociales y sorprendió a los usuarios. Durante su permanencia en Italia se mudó varias veces y en ningún momento había encontrado una estufa con esas características.

Tras lograr miles de reproducciones en el video y lograr mayor alcance con la plataforma, decidió promocionar -posteriormente- su emprendimientos de bikinis llamado Pericuetes ya que es su fuente de ingreso que le permite sustentarse. "En Posadas decidimos emprender hace seis años y acá en Italia estamos trabajando con eso desde el verano pasado que fue el primer intento con nuestras bikinis. Después del video de la estufa -en formato chiste- también subimos la aclaración de que no era un ventilador ni un caloventor porque no tira aire y aproveché para mostrar a Pericuetes que es nuestra marca".

Según relató al ingresar en la cuenta de instagram de su emprendimiento, notó que había nuevos seguidores y nuevos likes a sus publicaciones.

Cómo decidieron mudarse a Italia

La creación de Pericuetes -aún en Posadas- llevó a que la joven pareja decida mudarse a otro país para comenzar una nueva aventura junto a su marca. Primero, se mudaron a Brasil y aunque sus planes eran de mudarse a Europa, llegó la pandemia pro Covid-19 y ese sueño se pospuso hasta hace dos años.

"Vine yo primero a hacerme la ciudadanía italiana acá en Cerdeña y cuando estaban listos mis papeles vino mi esposa. Vinimos con el proyecto de nuestra vida, nuestro sueño que es nuestra marca. Cerdeña en particular en una isla muy turística que tiene playas increíbles de punta a punta, nos gusta y nos fascina la vida desde el mar, todo eso a nosotros nos vuelve loco por eso vivimos como un año en Río de Janeiro, Brasil".

Asimismo, detalló que en los dos años pudieron vender trajes de baño a turistas de distintas partes del mundo como Alemania, Estados Unidos y otros países. "Eso nos fascinó y entonces intentamos quedarnos este verano también para ver qué sucede. Hace por lo menos tres o cuatro años que sólo vivimos de esto, antes cada uno tenía un empleo normal pero fuimos dejando todo por la marca. Al principio cuando llegamos a Italia complementamos con otros empleos, yo trabajé en cocina y mi esposa realizaba fotografías y manejo de redes sociales", mencionó el misionero sobre la manera en que se ganan la vida.

Si bien, resaltó la calidad de la pastelería italiana, expresó que extraña algunas comidas misioneras. "Lo que más extraño es la familia, los amigos y por ahí los días de lluvia la comida como las facturas o las chipitas, lo más típico. Acá es bastante diferente la pastelería aunque es muy rico todo siempre cuando llueve tenemos muchas ganas de comer algo misionero", concluyó.