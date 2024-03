Indian Wells: Schwartzman quedó eliminado en la qualy ante el 149 del mundo

martes 05 de marzo de 2024 | 11:05hs.

Sin encontrar el rumbo y parece que el panorama no cambia. Y es que la tendencia sigue siendo negativa, ya que Diego Schwartzman (117°) volvió a sufrir una derrota, esta vez en la primera ronda de la qualy de Masters 1000 de Indian Wells: fue ante el japonés Shintaro Mochizuki (117°) por 6-4 y 6-3 en 1h31m.



El Peque se despidió del certamen y no pudo ingresar al cuadro principal. En efecto, no gana un partido en esa fase desde el pasado 17 de octubre, cuando venció a Francisco Cerundolo en la ronda inicial del ATP 500 de Tokio.

El porteño, que había levantado un 1-5 en el primer set, no pudo ante su rival y cayó en una hora y media de juego, en las cuales no registró ningún ace, hizo 2 dobles faltas y sufrió seis quiebres. Relegado al puesto 117 del ranking, Schwartzman había puesto en duda su continuidad hace unos días, tras declarar: "Más allá de los resultados, sé que no me queda mucho en el tanque".

El Peque sigue sin encontrar el rumbo hacia la victoria.

“Hay días en los que no tengo ganas hacer nada, pero hay otro en los que pienso ‘Es hoy’. La victoria siempre te genera algo diferente en el cuerpo, con la derrota todo cuesta un poco más, es un proceso doloroso que te va desgastando”, apuntó el tenista de 31 años, que registró su séptima derrota al hilo en el año.

La realidad es que el Peque está atravesando un momento crítico en su carrera, que lo diferencia notablemente de aquel top8 que supo ser en octubre del 2020. Su próximo compromiso será la fase previa del Masters 1000 de Miami, en dos semanas.

Schwartzman jugará la qualy del Masters 1000 de Miami.

Con el Peque ya eliminado, Facundo Bagnis (147°), el otro argentino de la qualy debutará este lunes ante el estadounidense Michael Mhom (125°) a partir de las 23.20. El partido se podrá ver en vivo por Star +.