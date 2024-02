Ministros esperan hablar con Petobello sobre los cambios realizados en programas sociales

jueves 29 de febrero de 2024 | 18:20hs.

Tras la decisión del gobierno nacional de eliminar el programa “Potenciar Trabajo”, el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza indicó que están en la espera de definiciones de cómo funcionará a partir de los cambios promovidos por la Nación. A su vez, ante el inminente inicio del ciclo lectivo, el ministro se mostró muy preocupado por el futuro del servicio alimentario escolar (SAE) un programa que tiene como objetivo garantizar, a través del sistema de comedores escolares, una adecuada nutrición de los alumnos que concurren a las escuelas públicas provinciales. “Tiene que tener definición ante el inminente inicio del ciclo lectivo; lo mismo la copa de leche en la provincia o el programa de ayuda de medicamentos a familias en situación de vulnerabilidad”, apuntó.

En cuanto a las cuestiones pendientes por resolver por parte del Ministerio de Capital Humano, añadió que la otra cuestión es la tarea socio urbana que se venía concretando, en obras como acceso al agua potable, empedrados, cordón cunetas, pilares de luz, obras realizadas en Posadas, San Vicente, Eldorado, entre otros. “Programas Mi Pieza o Mi Baño que permitió llevar adelante en 65 viviendas de la provincia obras para erradicar el sistema de letrina”. Todas están en dudas de cómo continuarán. “Son programas de gran impacto y beneficios”.

Pero no representan los únicos temas a resolver, tampoco es Misiones la única en reclamar. Por eso el miércoles, se reunieron los ministros de varias provincias y ahora están convocando a un consejo federal de ministros de desarrollo social, “donde queremos que la titular de la Mesa de Trabajo sea la ministra (Sandra) Petobello para avanzar en solución o restitución de estas líneas de trabajos”, añadió Fernando Meza.

Cambios en el Potenciar Trabajo

En cuanto a los cambios tras la eliminación del Potenciar Trabajo, el ministro Meza estimó que habría algunas modificaciones en lo operativo. “Recaería la población con capacidad laboral sobre la órbita del Ministerio de Trabajo y un programa de acompañamiento social para personas mayores a 50 años o con alguna discapacidad, quedaría a cargo de Desarrollo Social”. De acuerdo al anuncio oficial, el Potenciar Trabajo, será reemplazado con un programa que se denominará “Volver al Trabajo”, y además, “Acompañamiento Social”.

En el caso de Misiones los beneficiarios ascienden a unas 47 mil personas. De ese total, bajo gestión del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones hay más de 10.000 beneficiarios. Al estar bajo orbita gubernamental implica que es la encargada de demostrar que llevan a cabo determinadas tareas socioproductivas, en cooperativas, barridos, asistencias a comedores, huertas urbanas y se les certifica por lo cual reciben una contraprestación económica que asciende a 78.000 pesos por mes. El resto de los beneficiarios están enmarcados en organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones que no pasan por órbita gubernamental, sino que rinden directamente a la Nación.

Desde la cartera provincial, aguardan instrucciones para seguir trabajando con las personas nucleadas en este plan, que según se supo no tendrá un reempadronamiento y tampoco añadirá más beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno garantizó el pago de marzo.

“Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio”, aseguró Pettovello y explicó que “Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”.

Los beneficiarios

Yamila Molina, coordinadora social del programa Potenciar Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y relató que dentro de la gestión gubernamental hay alrededor de 10.900 beneficiarios aproximadamente. En este contexto, se indicó que las organizaciones sociales también se encargan de gestionar el programa por lo que el número de beneficiados en la tierra colorada, como se indicó promedia en 47 mil.

Según detalló Molina, el programa estipula diferentes líneas de contraprestación. “Puede ser educativa, con lo que respecta a capacitaciones en distintos niveles. Producción. sociocomunitario como atención en comedores, merenderos, clases de apoyo. Además del trabajo en conjunto con diversas instituciones como la Universidad Popular de Misiones (UPM) y la Universidad Nacional de Misiones (Unam)”.

Por viajes al exterior

Al ser consultada por irregularidades, Molina relató que hubo dos resoluciones que indicaron una serie de bajas por incompatibilidades. “Dentro del Ministerio de Desarrollo Social nos llegó una lista de 351 personas que estaban suspendidas por el momento que no cobraron el mes de febrero, y se presentó el reclamo de manera oficial con los papeles correspondientes debido que estos beneficiaron no contaban con ningún tipo de incompatibilidad con respecto al programa”.

La coordinadora del programa en Misiones sostuvo que las incompatibilidades pueden generarse por pensiones, jubilaciones, monotributo mayor a categoría A, titulares de vehículos con la compra menor a diez años de antigüedad. Aclaró que con los viajes de beneficiaron al exterior, la cartera envió una nota a Nación para que tengan en cuenta las particularidades de las zonas limítrofes de la provincia. “En Misiones, hay personas con familiares en Paraguay o Brasil, o que cruzan a comprar determinados insumos o herramientas. Aún no hubo una respuesta a la nota. Pero estamos en conocimiento que los beneficiarios que cruzaron a estos países en un período no mayor a 24 horas no tendrían inconveniente alguno”, explicó.

Los montos

En cuanto a los montos que se perciben por este programa, Molina señaló que en un principio se trataba de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil y el Ministerio de Capital Humano lo modificó para que quede en $78.000.

En este sentido, anticipó que Nación garantizó el cobro para marzo del 5 al 10. “La información que tenemos es que el programa Potenciar Trabajo quedará en vigencia hasta que Capital Humano complete la transferencia a la totalidad de los titulares”. Para finalizar, indicó que no hay información oficial respecto a los programas reemplazantes anunciados días atrás, y por ende, no hay lineamientos. Cabe mencionar que desde hace dos años en Misiones, no se incorporan más beneficiarios al programa.

“Los equipos técnicos nos pidieron paciencia y nos avisaron. La división de estos programas no traerá ningún reempadronamiento. Volver al trabajo apuntará a los más activos y jóvenes, mientras que Acompañamiento al Trabajo buscará involucrar al ámbito laboral a las personas en situaciones más vulnerables”, cerró