“Qué se le ofrece”, muestra de Verónica Navajas que emula un mercado de telas

jueves 29 de febrero de 2024 | 16:52hs.

“Qué se le ofrece” de Verónica Navajas abre el Ciclo de Muestras 2024 del Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí, ubicado en calle Sarmiento 1885 ex 319.

La exposición de la artista candelariense comprende lienzos sin bastidor con distintos abordajes y propone a los espectadores un recorrido que emula la oferta de una tienda de telas y que recuerda desde el título una de las frases que más resuena y reverbera en los mercados de la región.

La inauguración de esta muestra artística tendrá lugar este viernes 1 de marzo a las 18.30 donde los presentes podrán compartir sus impresiones con la artista y docente.

Varios puntos de partida

“Qué se le ofrece” es una muestra con varios puntos de partida. Uno de ellos fue buscar otros formatos a la pintura, “saliendo del bastidor, que es todo un tema a la hora de trasladar las obras. En cambio, las telas se enrollan y viajan más fácil. Así fui llegando a esta idea de emular una casa de venta de telas, donde el espectador sea a su vez un cliente y pueda encargar o modificar algo de la disposición. Es como jugar con el sistema industrial… Ver qué pasa si me lo apropio y lo convierto en algo artesanal”, contó Navajas acerca de su obra que presenta en una original puesta.

Asimismo, desde el Museo Yaparí se reseñó que muchas de las obras tienen nombre de mujer, así que también traen a colación la exposición a la que se ven sometidas muchas mujeres y el negocio que hay en torno a eso.

A su vez, hay un aspecto autobiográfico: “tiene mucho de autobiográfico… ya que hay estampas de telas que acompañaron mi vida y yo las resignifico. Y además, siento que la frase del título es muy representativa de nuestra zona de frontera, de la forma en que se ofrece en los mercados”.

Sobre la artista

Verónica Navajas es de Candelaria y es Licenciada en Artes del Teatro (escenografía), Profesora Nacional de Pintura y docente de arte. Trabajó en instituciones educativas tanto públicas como privadas; y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es profesora en la Facultad de Diseño Gráfico y Multimedia de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Posadas, y dando clases de pintura en su taller.

Realizó exposiciones individuales y colectivas tanto en el país como en el exterior.

Fue becada en dos oportunidades por la Fundación Antorchas y para participar de Entrecampos Regional / Oberá, proyecto de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires (2009); y para asistir al Seminar Course on Development of Cultural Trade en China, en 2019. Recientemente trabajó con una Beca Creación/ Patrimonio, otorgada por el FNA (Fondo Nacional de las Artes) para trabajos de investigación guaraní jesuíticos y concreción de su tesis de maestría.

Participó en varios Salones de Pintura y Bienales Nacionales y asistió a residencias Internacionales de Arte Contemporáneo: Consensuar / Disentir con Curatoria Forense y el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán en Morelia, México; y Social Summer Camp / Trabajo en contextos sociales en Villa Alegre (VII Región), Chile.