Caso D'Amico: por intereses contrapuestos entre los principales acusados, volvió a posponerse el juicio | El Territorio

El planteo del defensor oficial Matías Olivera tuvo argumento en las acusaciones cruzadas entre los dos pares de hermanos a los que defendía, principalmente en relación a la autoría del crimen del preventista cárnico oriundo de Lobos. Las nuevas fechas de debate: 1, 2, 3, 4 y 5 de julio.

martes 14 de mayo de 2024 | 13:50hs.

Los hermanos Benegas (derecha) y los hermanos Gutiérrez, entre los principales acusados. //Fotos: Alex Wereszczuk.

Una vez más fue pospuesto el debate oral por el homicidio del preventista cárnico Nicolás D'Amico (oriundo de Lobos), cometido en la carnicería La Rueda de Oberá (octubre de 2015) y cuyo cuerpo fue quemado en el baúl de su propio auto en un teal situado en las afueras de la localidad de Lerandro N. Alem. La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Penal Uno luego del planteo del defensor oficial de los principales acusados, Emanuel "Yony" Gutiérrez (32), Diego Benegas (40), Gustavo Benegas (35) y Diego Gutiérrez (33), quien puso en relieve lo que consideró como "intereses contrapuestos" a partir de las acusaciones cruzadas, principalmente de los dos primeros, en relación a la autoría material del crimen.

"En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito", alertó el defensor oficial Matías Olivera sobre una posible inconstitucionalidad y futura nulidad del debate. "Qué confianza puedo tener si defiendo a los dos pero uno de ellos está faltando a su honorabilidad", acotó, sobre los más complicados, y en esa línea ponderó: "La defensa en juicio es inviolable".

Matías Olivera, defensor oficial.

"No digo que no se haga el debate, porque entiendo que debe resolverse la situacion de los imputados y la familia de la víctima también busca cerrar este tema, pero llevar a cabo un juicio en estas condiciones sería injusto e ilegal", puntualizó. "Darle continuidad, con el desgaste y movimiento que implica, para que después en Casación se anule la sentencia y se tenga que hacer nuevamente todo desde el principio, no tiene sentido", concluyó.

En función de eso Olivera requirió que directamente se suspenda el juicio y se decida una nueva fecha "teniendo en cuenta un tiempo prudencial" para que los hermanos Benegas se ocupen de designar a otro abogado. "Voy a continuar asistiendo a los hermanos Gutiérrez", aclaró el defensor oficial ante los magistrados.

Claudio Katiz, abogado representante de la querella.

El abogado querellante Claudio Katiz calificó de "extemporáneo" el planteo porque "al momento de asumir tuvo la oportunidad, allá lejos, no ahora", en tanto que los fiscales Elías Bys y Myriam Silke apoyaron la posición de Olivera, por lo que tras un cuarto intermedio los jueces Francisco Aguirre (presidente), Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron posponer el debate decidiendo nuevas fechas para la continuidad.

Myriam Silke y Elías Bys, fiscales.

"El Tribunal ha resuelto hacer lugar teniendo en cuenta las garantías constitucionales del debido proceso de la defensa en juicio y normas procesales", comunicó el juez Aguirre, otorgando a los hermanos Benegas el plazo de tres días para que designen nuevo abogado y concreten las notificaciones judiciales correspondientes.

En paralelo "teniendo en cuenta que se trata de una causa grave, compleja, voluminosa, donde hay varios profesionales, varios imputados, además del querellante particular, este Tribunal ha resuelto fijar nueva fecha de debate para los días 1, 2, 3, 4 y 5 de julio a partir de las 8.30 horas", reveló el magistrado. Será nuevamente en el Palacio de Justicia.

Los acusados, son siete, y con distinto grado de participación.

Figura del autor intelectual

"Esperamos tantos años, que un par de semanas más no afecta nuestro pedido de justicia", dijo la hermana de D'Amico, presente en la sala junto a la viuda, María Abrantes. En ese contexto, el abogado Katiz entendió que "de haber continuado el debate, ni bien se tuviera el veredicto terminaba en Casación con nulidades planteadas, y a fin de evitar eso es preferible que se suspenda pero que luego, con todas las garantías del debido proceso, podamos lograr al condena a los autores materiales del hecho, como así también queremos traer al autor intelectual, el que los mandó a matar, porque de eso se trata este proceso y eso va a surgir del debate".

La pareja y la hermana de D'Amico, en la sala de debates.

En el rol de supuesto de autor intelectual, en el requerimiento de la querella expuesto en las instancias previas a la suspensión del debate, Katiz colocó a quien era propietario de la carnicería: Hugo Cabral. "Poderoso caballero, no tengo dudas de que pagó a todos los defensores de los acusados y si no se hace justicia aplicando el código como corresponde va a trascender las fronteras de Misiones y va a llegar a Buenos Aires, pero D'Amico tendrá justicia", acotó. "Ellos fueron la mano de obra, pero hubo un cerebro, un autor intelectual al que vamos a sentar ante el tribunal", avisó.

Finalmente reveló que fue requerida la detención de los principales acusados en la causa, por riesgo de una posible fuga. "Ya fue solicitado el pedido de detención, que no se resolvió por el momento pero con buen tino los jueces sabrán cuando hacerlo", dijo Katiz. A su lado, quien era pareja de D'Amico insistió: "Quiero justicia para Junior", pidió

Los hermanos Gutiérrez junto al defensor oficial.