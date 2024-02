Misiones con Brasil encararán una nueva tarea de limpieza del Río Uruguay

jueves 15 de febrero de 2024 | 18:24hs.

El próximo fin de semana, los días 24 y 25 de febrero, se llevará a cabo en El Soberbio, en una tarea conjunta con Brasil, la cuarta edición de la Fiesta Provincial de la Biodiversidad y el Ecoturismo y la sexta edición de la Limpieza Binacional del Río Uruguay. En la oportunidad, la presidenta del Instituto Provincial de Biodiversidad, Viviana Rovira, adelantó que el Imibio y el Ministerio de Ecología están avanzando en un proyecto de Corredor Biológico Binacional (entre Misiones y el Brasil), aunque no brindó más detalles.

En el encuentro, indicaron que las actividades previstas para el próximo fin de semana, tienen como foco la preservación de la selva paranaense, garantizar la salud del río, no solo para las especies que la habitan sino para las poblaciones fronterizas, y la unión de pueblos hermanos, lazo que se solidifican con este tipo de trabajos conjuntos.

El viceintendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, dio a conocer el cronograma de actividades. “El sábado 24 de febrero por la mañana, se realizará la cuarta edición de la Fiesta Provincial de la Biodiversidad y el Ecoturismo. En este marco, habrá una actividad de recolección de residuos en un sector de la Reserva de Biosfera Yabotí. Participarán distintas asociaciones e instituciones de la zona y la región, deportistas, docentes, ecologistas, etc. Por otra parte, el domingo 25 se realizará la sexta edición de la Limpieza Binacional del Río Uruguay, donde tenemos la intervención de los municipios brasileños y de instituciones como la Amaparu (Asociación Ambiental Dos Amigos do Río Uruguay), pionera en esta actividad. Esta limpieza implica el uso de varias embarcaciones para la recolección de residuos en el Uruguay y en sus dos orillas (argentina y brasileña). Los plásticos, botellas, cubiertas y demás desechos lo utilizamos luego para hacer educación ambiental con los chicos en las escuelas. La intención de mostrarles la importancia de no tirar basura al río”, explicó.

La presentación

La presentación de este evento se concretó hoy en la Ecobiblioteca del Ministerio de Ecología, con la presencia del vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, el ministro de Ecología, Martín Recamán, la presidenta del Instituto Provincial de Biodiversidad, Viviana Rovira, los ministros de Turismo, José María Arrúa y de Cultura, Joselo Schuap, el presidente de la Amaparu Antonio Afonso Granich e invitados especiales.

“Esto está en plena sintonía con lo que el Gobierno de Misiones viene proponiendo, el cuidado de la biodiversidad, de nuestro patrimonio natural, la preservación del ambiente, mantener la selva en pie. No es un hecho aislado, sino una acción de Estado”, sostuvo el Ministro de Ecología.

Recamán remarcó que esa postura misionerista se refleja en una cartera ecológica que tiene casi 40 años, “en la creación del Imibio y de la Secretaría de Estado de Cambio Climático” e involucra “a toda la sociedad, llamada a ser parte de esta misión, generar conciencia. La conciencia es un músculo que hay que trabajarlo, sirve para convencer a la sociedad de la importancia y el sentido de tener en pie la selva paranaense”.

El vicegobernador Spinelli destacó “la buena relación que nuestros municipios de frontera tienen con los hermanos brasileños y paraguayos, lo que hace a un crecimiento regional. Este lanzamiento lo pone de manifiesto”, afirmó.

El brasileño Antonio Afonso Granich, con la Amaparu, es pionero de la limpieza del Uruguay. “El proyecto trasciende la limpieza del río, porque une a las personas y eso es tal vez una de las más grandes conquistas, nos acercamos en cuanto pueblos. El río no nos divide, nos une. Desde que esto empezó, Argentina ha tenido un lugar muy especial. Hacemos un trabajo voluntario y nos abastecemos de los aportes de distintos sectores”, apuntó.

El Ministro de Cultura, Joselo Schuap, sostuvo que desde su cartera “sumaremos fuerzas, porque a la biodiversidad ambiental hay que sumarle la cultural”.

También para turismo

Su par de Turismo, José María Arrúa, agregó que lo que enriquece al destino El Soberbio, con la majestuosidad del río, los Saltos del Moconá y la selva de Yabotí, es precisamente el sentido de conservación. Ratificó el objetivo de involucrar a los turistas en la tarea de concientización.

En tanto, la presidente del Imibio consideró que “es tan importante lo que lanzamos hoy porque reúne a todas estas personas e instituciones que promueven la conciencia ambiental. Estamos hablando de cómo cuidamos la biodiversidad, porque en cuanto flora y fauna tenemos más relación con los vecinos de los países hermanos que con las demás provincias argentinas”.

“Uno mira el mapa y nota que nosotros, como segunda provincia más pequeña de la Argentina, estamos frente a tres de los estados brasileños más grandes en cuanto a extensión, son algo así como la Pampa Húmeda del vecino país. El reducto de selva paranaense continuo que tenemos en Misiones aporta servicios ambientales fundamentales al Brasil, como la polinización. Eso nos ubica como uno de los 36 puntos calientes que el mundo debe cuidar”, indicó Viviana Rovira.

“Ahora el planeta está roto, quebrado, por el cambio climático. Hay que ponerse a pensar qué hacemos para mejorar lo que nos toca”, añadió.