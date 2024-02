Enfermería, Bioquímica y Farmacia las carreras más elegidas en Exactas

martes 06 de febrero de 2024 | 5:00hs.

Inició un nuevo curso de ingreso en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), para el cual se preinscribieron un total de 1.416 estudiantes en las carreras de Posadas y sede Apóstoles. Los ingresantes provienen tanto del interior de Misiones, como de otras provincias e incluso países limítrofes.

Este año las carreras más elegidas fueron Enfermería con un total de 654 estudiantes inscriptos a la licenciatura; Bioquímica 268 alumnos y Farmacia con 265.

“En cuanto a cantidad de inscriptos, pues ahí notamos una cierta disminución, pero no es tanta. Estamos dentro de los márgenes, por ahí a veces los estudiantes se preinscriben, de eso hay que ver cuántos quedan después también del cursillo. El principal objetivo es no solamente darles herramientas para que ellos puedan cursar en el primer cuatrimestre, sino también como hacer el acercamiento hacia estudios universitarios; también ellos empiezan por ahí a ver a lo mejor que no es lo que pensaban, a lo mejor la carrera”, dijo en diálogo con El Territorio, Claudia Marcela Méndez Secretaria Académica de la Facultad de Exactas.

El resto de las carreras de la facultad en cantidad de ingresos fueron: Licenciatura en Genética (152), Analista en Sistemas de Computación (134), Ingeniería Química (132), Profesorado en Matemática (90), LSI (84), Ingeniería en Alimentos (82), Profesorado Universitario en Biología (80), Profesorado en Física (57), PUC (36) y LAQyB (36).

“Hicimos foco sobre todo en Matemáticas, para que ellos tengan un nivel adecuado para comenzar con la cursada en el primer cuatrimestre y estrategias de aprendizaje Adicionalmente, las tres carreras que se dictan en las sedes de Apóstoles, dan algo de informática también”, agregó Méndez.

“Hay muchas cosas que ellos tienen que autogestionarse en cuanto a los trámites, en cuanto al proceso de inscripción, de rendir y demás y de ver cómo se cursa. Y la otra cuestión, también sumamente importante, cómo encarar el estudio. Por ahí ellos se topan de repente en la universidad con mucho material para ver, con varias materias que tienen diferentes modalidades. Hay materias donde tienen una parte que es tal vez exclusivamente teórica, pero también tiene una parte práctica. Entonces se hace mucho hincapié en cómo ellos se deberían autogestionar. Y bueno, y de que también ir descubriendo cómo ellos aprenden, porque no todos aprenden de la misma forma”, explicó.

El cursillo se extiende por seis semanas y arrancará la cursada definitiva el 25 de marzo. Todos los horarios del cursado para el curso de ingreso se pueden consultar en https://www.fceqyn.unam.edu.ar/horarios-ingreso-exactas-2024/