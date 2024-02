Calor intensó para toda la semana y lluvias post carnaval

lunes 05 de febrero de 2024 | 14:54hs.

Misiones tendrá otra semana marcada por las altas temperaturas y las pocas lluvias, según lo dieron a conocer desde la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (OPAD). No se descartan chaparrones aislados durante los próximos días, mientras que las lluvias llegarían la semana que viene, junto con una baja en las temperaturas.

“Vamos a tener otra semanita de temperaturas elevadas, con temperaturas que rondarán los 37° o 38° como máxima y mientras que las mínimas serían entre 26° y 28°. Estamos hablando de números por encima de lo que se considera normal”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Fabio Cabello, responsable de la Opad.

El meteorólogo dio a conocer también que no se puede hablar de ola de calor, ya que estamos transitando el verano y son temperaturas “normales” para nuestra región, “hablar de ola de calor quiere decir que existen temperaturas por encima lo normal durante tres días, ese requisito lo cumplimos, pero estamos en verano y estas temperaturas las debemos considerar como normales para nosotros. Si nos acostumbramos mucho al aire acondicionado de la oficina, de la casa, del auto o del supermercado, cuando tenemos que salir a la calle nos vamos a morir de calor”.

En cuanto lo que se viene para los próximos días Cabello índico que se espera una semana con mucho calor hasta el domingo inclusive con máximas de 37°. Como para tener un poco de alivio durante las tardes noches podrían presentarse chaparrones aislados en toda la provincia.

“No podemos descartar la ocurrencia de chaparrones, para toda esta semana los pronósticos están indicando la posibilidad de precipitaciones en horas de la noche, entre el 40 y el 45%, como indicaban ayer domingo por la tarde, que fue lo que finalmente sucedió”, sostuvo.

En cuanto a las lluvias, explicó que para la próxima semana se espere que comience a llover más de seguido en consonancia con el fenómeno del Niño, el cual durará más o menos hasta abril.

“Hace aproximadamente un mes que no llueve bien; durante enero han caído 140 milímetros de agua, pero eso fue en un solo día, en pocas horas, si uno mira desde afuera la plantilla, el total de lluvias prevista para el mes viene bien, decimos que ‘llovió mucho’, pero cuando ve que todo esa lluvia cayó en 6 horas, decimos ‘ah llovió poco’ porque no nos sirve de nada que la lluvia caiga todo de una sola vez. Si lloviera un milímetro todos los días y cayeron durante el mes 30 milímetros estaría bien, pero que te llevaba 150 en seis horas, no te sirve de nada al contrario causa estragos en la ciudad y para los colonos”, explicó.

Asimismo agregó que se vienen semanas y meses lluvioso en lo que sería la despedida del niño, con temperaturas un poco más agradables.

“Las precipitaciones van a volver la semana que viene más o menos, climáticamente hablando se cree que en la segunda quincena de febrero y lo que es marzo y abril el niño se va a instalar de nuevo con todo y volverían las lluvias abundantes. El niño no se ha ido, está presente y antes que se vaya seguramente no va a dejar algunos coletazos”.

Por último Cabello volvió a recalcar las recomendaciones por las altas temperaturas advirtiendo a la población de no exponerse al sol en horas picos, es decir entre las 11 y las 16.

“No exponer al calor a niños, personas enfermas o personas grandes; hidratarse con agua fresca, no con bebidas azucaradas, ni con bebidas alcohólicas. No tomar sol a las 14 o pleno mediodía porque el daño que nos provoca el sol en nuestra piel, nuestro cuerpo es acumulativo”, expresó y cerró diciendo “no prender fuego, no quemar basura en el baldío de al lado de mi casa, no quemar basura o tirar botellas rotas. Seamos todos conscientes de que estamos con sequedad y que cualquier incendio se puede convertir un gran incendio”.