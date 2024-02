Tupá Rendá junta útiles escolares para chicos que viven en hogares

jueves 01 de febrero de 2024 | 17:02hs.

La Fundación Tupá Rendá apunta a garantizar el regreso a la escuela de 18 niños y adolescentes que dependen de su apoyo y viven en hogares convivenciales. Por eso, la Campaña ‘Volver al cole’ se centra en la donación de cuadernos y hojas de carpeta sin utilizar, extendiéndose tanto a útiles esenciales -lápices, biromes, marcadores, gomas, reglas y cartucheras- como a medias y zapatillas desde el talle 23 hasta el 41.

“Tenemos 18 chicos: dos van al jardín, cuatro a la secundaria y doce a la primaria”, precisó la encargada, Eusebia ‘Neni’ Valdéz, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

“Empezamos la campaña porque los costos son exorbitantes y necesitamos cuadernos sin utilizar y carpetas nuevas”, indicó.

A su vez, agradeció que un exprofesor ya aseguró dos docenas de cuadernos tapa dura de 100 hojas. “Es una excelente noticia porque son dos cuadernos, uno por área, para que cada chico tenga en el inicio de clases”, destacó.

“Para la escuela nos centralizamos en cuadernos y hojas de carpeta. Pero también vamos a reciclar lo de años anteriores. Si alguien compra lápices de colores, biromes, marcadores o cartucheras nuevas, nos puede traer los del año pasado porque buscamos gastar lo menos posible en insumos nuevos”, puntualizó. “Las medias nos sirven enormemente, desde el número 23 hasta el 41. Lo mismo con zapatillas o zapatos”, agregó.

Contrato

Por otra parte, la encargada de la Fundación Tupá Rendá advirtió que en mayo de este año se tendrá que tomar la decisión de continuar o no con el hogar. “Está todo muy difícil y mayo es un cuello de botella porque vencen las prórrogas de los contratos de las casas. El Iplyc nos está ayudando con los alquileres, pero tenemos que ver cómo continúa eso. Si no hay posibilidad de continuar con las casas, el traslado es totalmente inalcanzable y, debido a los costos, no podemos llegar con las modificaciones que hay que hacer en las viviendas para poder irnos a Itaembé Guazú”, explicó.

“Con la inflación reinante, el subsidio que tenemos del Estado cubre un 30% del efectivo que hace falta; el resto viene de la sociedad que está ayudándonos siempre. Nos organizamos en lo cotidiano con lo que se recauda de las ventas de cosas usadas, por lo que en la primera quincena de marzo vamos a hacer una gran feria para funcionar durante marzo y abril. De esa manera seguiremos remando hasta mayo”, ahondó.

Asimismo, hizo hincapié en que la decisión de continuar con el hogar depende de la fundación y del Estado. “Todas las ONG ayudan al Estado a cumplir su función porque

nuestros niños fueron retirados de sus familias por cuestiones tristes y siempre un ente gubernamental coordina con nosotros su ingreso al hogar”, dijo.

Sin embargo, consideró que no ve posible el cierre. “Creo que no va a ocurrir porque todos sumamos para que el más desprotegido esté contenido y está la mano de Dios y la

Providencia al orden del día”, manifestó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al Facebook de la Fundación Tupá Rendá, al celular 3764-392695, o enviar un correo electrónico a fundaciontuparenda@gmail.com