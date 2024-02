Iguazú: Tuvo cáncer y pide ayuda para saldar deuda de la luz

martes 30 de enero de 2024 | 18:30hs.

En plena pandemia, Blanca Cardozo pidió ayuda para conseguir un trabajo y mantener a su pequeña hija Anastasia, la mujer en ese momento recibía tratamiento porque padecía cáncer de mama. La historia llegó a oídos de Fabiola Yáñez, ex primera dama, quien se hizo presente en su humilde hogar en el Paraje 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú en mayo último y le prometió ayudarla con alimentos; además de resolver el problema de suministro de agua potable y energía eléctrica. La promesa no se cumplió y hoy la mujer tiene una deuda con Energía de Misiones impagable para ella y una orden de corte.

La vida de Blanca Cardozo no fue fácil, perdió a su esposo después de una larga enfermedad y, luego de dar a luz a su pequeña hija Anastasia, fue diagnosticada con cáncer de mama. Durante la pandemia su situación se volvió desesperante, a fines de mayo del 2020 recurrió a este medio para visibilizar su situación y pidió trabajo para poder mantener a su hija, fue allí que su historia se hizo viral.

“Llegaron a mi casa, conocieron a mi hija, me trajo mercadería y algunos medicamentos, me pregunto que necesitaba y le dije que tenía una deuda de energía eléctrica y que no contaba con agua potable, que esperaba la buena voluntad de la municipalidad que traía con el camión”, recordó Cardozo, en referencia a la visita de Yáñez.

La mujer contó que Yáñez dio instrucciones para que un equipo hiciera una evaluación socioeconómica y, en ese momento, le prometió solucionar los problemas. “Me dijo que solucionaría la deuda con Energía de Misiones y que se haría cargo de los gastos de por vida. Y también me prometió una perforación para tener agua, pero no cumplió. Ayer vinieron desde Energía de Misiones a mi casa con una orden de pago, yo no me preocupé porque pensé que al menos eso lo había cumplido, pero tampoco solucionó la deuda que tenía desde el 2018”.

El pasado lunes los representantes de Energía de Misiones se acercaron para efectivizar la orden de corte. “Según averigüe debo más de 150 mil pesos más intereses, para saber el monto total tengo que pedir que me facturen y eso no puedo hacer porque no tengo el dinero, aun sigo sin trabajo, me quede con secuelas después del tratamiento del cáncer, que, si bien lo vencí, tengo secuelas y a fin de año casi perdí un ojo por un accidente. Hoy no tengo condiciones de pagar esa deuda”, explicó.

Ninguna de las promesas de Yáñez se cumplieron y la mujer logró subsistir gracias al apoyo del gobierno provincial que veló por ella durante su tratamiento. “Yo deje de pagar la luz cuando comenzaron mis problemas, me quede viuda, después el cáncer y cuando vino la Ex primera Dama supuse que lo solucionó ahora estoy desesperada, tengo una niña chiquita que este año comienza la escuela y no tengo condiciones de pagar esa deuda”.

Yáñez prometió a la mujer alimentos, vitaminas, solucionar el problema de agua potable, energía eléctrica, y velar por la educación de la niña que este año comienza el jardín de infantes.