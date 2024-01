En memoria a su bebé, junta donaciones para recién nacidos

viernes 26 de enero de 2024 | 18:05hs.

Guadalupe González realiza una colecta solidaria para recién nacidos en memoria de su bebé quien cumpliría dos años este 22 de febrero. Por segundo año consecutivo busca recordar a su hijo a través de un gesto de amor, juntando ropas, pañales, mantas y más, para la residencia de madres del Hospital Materno Neonatal.

Precisamente, la colecta conmemorativa se realiza a través de distintas plataformas con el mensaje: “falta poco para este día que debía ser un día de fiesta para nosotros y mi pequeño, pero por cuestiones de la vida hoy me toca honrar a mi bebé de otra manera. Vamos a realizar una donación al Hospital Materno Neonatal, para las mamás y bebés que están en el sector de Neonatología (lugar que fue su casa por una semana)”.

En diálogo con El Territorio, Guadalupe precisó que recibe todo tipo de donaciones como mantas, pañales para prematuro y para recién nacidos, escarpines, gorros, ropas para recién nacidos, algodón, alcohol, toallas, elementos de higiene personal y shampoo y acondicionador para las mamás de la residencia.

“Esto surgió así nomás de los momentos que pasé en el hospital, vi a muchas personas que vienen a un control y que se tienen que quedar, mucha gente del interior que no tienen nada y a mí me ofrecieron donaciones aunque no las acepté porque no necesitaba. Cuando falleció mi bebé llegando al año, yo no sabía qué hacer, pero quería hacer algo en su nombre y en conmemoración ya que no iba a haber un cumpleaños o no iba a haber una fiesta”, relató la madre de Bástian Salvador.

A su vez, comentó que el año pasado se realizó la primera colecta y pudo juntar muchas donaciones. Lo que más dona la gente son ropas para bebés porque es algo que van dejando de usar rápidamente a medida que crecen. La colecta se realizará hasta el día 21 de febrero y el 22 se entregará a la residencia de madres.

“Cuando entregue lo que había juntado el año pasado sentí un rejunte de emoción, fue bastante fuerte. Mi bebé nació el 22 de febrero de 2022 y se quedó internado siete días en la Unidad de Terapia Intensiva de Neonatología”, mencionó Guadalupe.

En esta nueva edición solidaria, ya recepcionó varias donaciones y espera seguir juntando más hasta la fecha. Para donar o pedir información de la colecta el contacto es el 3765-119459.

“Hasta el 21 de febrero yo voy a estar juntando porque como el cumpleaños de mi bebé sería el 22 y yo ese día entrego las cosas. No es fácil perder a un hijo pero gracias a Dios tuve mucho apoyo de mi familia, estuve muy acompañada y gracias a eso pude salir adelante. Me puse a hacer cosas, estudié, hice cosas para despejar la mente porque si te quedas es peor. Continué siempre sacando el lado positivo de que esto viene a marcar un antes y un después y te deja una enseñanza”, reflexionó la madre tras el doloroso momento que atravesó.

En la misma línea, contó que llevar adelante esta campaña que busca honrar a su hijo en el día de su cumpleaños, le brinda una sensación de paz que le llena el corazón. Según puntualizó, existe un lado de la maternidad que se desconoce, del que nadie habla cuando el test marca las dos rayitas del positivo.

“Jamás se te cruza por la cabeza y ojalá no le desea a nadie que pase pero lamentablemente muchas personas que pasamos por esto, que vamos al hospital al sanatorio o lo que fuere y terminamos volviendo solas con los brazos vacíos tenemos que maternar con los brazos vacíos. No hay solución, pero hay que llevarlo despacito y todo a su tiempo”, finalizó reflexionando Guadalupe.