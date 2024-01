Llevan arte a los lugares más recónditos del país y del mundo

miércoles 24 de enero de 2024 | 13:20hs.

Mariela Vega (44) y Diego Caceres (54) componen la compañía Patata Voladora viven en el Delta de Tigre, aman viajar, y fue por esta pasión que encontraron en el arte la forma de recorrer el mundo y llevar alegría a los lugares más recónditos. Amantes del teatro social que busca promover el arte en las plazas y en lugares donde la experiencia se vuelve parte de ellos, viajan hace 20 años, en principio como pareja y hoy como familia ya que en vacaciones sus hijos Leire de 11 años y Jairo de 7 los acompañan a todos lados e incluso actúan con ellos.

Todo comenzó como una aventura, movilizados por la pasión de viajar y conocer nuevos lugares, durante los primeros 5 años, viajaban por 6 meses a Europa con sus obras, son artistas autodidactas que se ocupan de la creación de la obra, del guion, de hacer títeres, escenografía si lo requiere, lo único que no confeccionan son sus trajes.

“Las presentaciones no eran nuestra prioridad al principio, sino que cada presentación nos permitía seguir viaje y conocer otros lugares. Teníamos colegas que viajaban a Europa para hacer la temporada, con el tiempo también optamos por aprovecharla, pero no era lo que nos movilizaba, sino la experiencia de compartir con las personas en lugares que no conocíamos e interactuar” explico Mariela Vega.

La Compañía Patata Voladora ha realizado giras por Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, España, Portugal, Francia, Italia y Marruecos, hace doce años residen en islas del Delta del Paraná, realizando funciones y talleres en todo este vasto y a veces casi inaccesible territorio. “El Teatro y la actuación nos llevo a conocer muchos lugares Nosotros no entendemos otra forma de viajar que no sea esta, interactuar con la gente del lugar presentarnos y seguir recorriendo” manifestó Diego Caceres

Patata Voladora tiene muchas obras que pueden ser presentadas en teatros, en plazas y en centros comunitarios. Durante estas vacaciones resolvieron venir a Misiones y presentar su obra llamada Muy Caprichosa, que trata de una sobrina y un tío que le da todos los gustos, es una obra muy divertida “Es nuestro caballito de batalla, porque no requiere de muchas cosas como escenografía, y la podemos hacer en cualquier lado como una plaza, una sala, un espacio verde. Eso nos permite seguir viaje y poder generar ingresos para seguir”

El grupo esta recorriendo Misiones, han hecho varias presentaciones y llegaron al norte donde se presentaron el viernes en Wanda, el sábado estarán en Puerto Esperanza a las 20 en la plaza Central en caso de lluvia se realizará en el Centro Cultural y el Domingo en el Centro Mboyere también a las 20hs “Ya nos presentamos en la provincia en lugares, la provincia es hermosa, la gente nos recibe de la mejor manera. Cuando estuvimos en Loretto, nos paso que el público nos decía que no habían visto una expresión artística, así como la nuestra. Me contacte con una chica que tiene el club de la guisada que fomenta la lectura todos los sábados y ella me contactó con otros y así se fue armando la gira en la provincia”

La obra se presento en Loreto, San Ignacio, Eldorado este fin de semana estarán en el norte de la provincia y luego emprenderán el regreso a Buenos Aires, con otras presentaciones programadas.

El duo durante la pandemia con el régimen de aislamiento, decidieron que debían hacer algo y promovieron un radio teatro que recibió el premio internacional Ibercultura Viva. “En pandemia hicimos un radio teatro comunitario, primero elegimos los actores de la comunidad, después ya no llamaban otros interesados en actuar. Lo que hicimos fue pasarle la obra por whastapp cada nuevo grababa su parte por el mismo medio y nosotros ensamblamos le pusimos música, donde participaron músicos, y demás. Fue un éxito, hicimos 52 obras, una por semana y participaron más de 200 personas. Este trabajo nos permitió ganar un premio internacional”.