Con los colectivos en "modo domingo", bancos hasta el mediodía y marchas se desarrollará el paro en Misiones

miércoles 24 de enero de 2024 | 7:43hs.

Este miércoles habrá un gran paro nacional, la primera de diversos sectores simultáneos contra el Gobierno de Javier Milei. En Misiones, son varios los gremios y organizaciones sociales y sindicales que se adhieren como CTA, UTA, UPCN Misiones, ATE, UDPM, Sindicato Luz y Fuerza Misiones, entre otros. La concentración será en la plaza 9 de julio de Posadas a las 9 de la mañana.

En paralelo, seccionales de otros municipios misioneros también se reunirán para manifestarse en las distintas localidades. En este sentido, por la marcha contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU); y la Ley Ómnibus presentada por Javier Milei, este 24 habrá bancos con atención hasta las 12 y los hospitales tendrán guardia mínima.

El Territorio relevó los lugares que atenderán al público y cuales no prestarán servicios. En ese marco, son más de 100 las adhesiones de organizaciones políticas, sindicales y sociales y más de 20 adhesiones de referentes de distintos puntos de la provincia.

Adhesiones

El Gobierno nacional, como respuesta a la movilización, advirtió a los empleados estatales que cesen sus funciones se les descontará el día de trabajo. "Se tomó la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", sostuvo el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. El paro nacional durará entre el mediodía y la medianoche de este miércoles.

El acto público con el que culminará la marcha va a ser en la plaza del Congreso, frente al parlamento donde se discuten el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus del Gobierno, las dos piezas legislativas contra las que está convocada la manifestación.

Uno de los gremios que ya confirmó la adhesión es el de los bancarios, por lo que este miércoles no funcionarán los bancos en el país. En Misiones, la adhesión será a partir del mediodía, más precisamente desde las 12. Previamente tendrán atención reducida. En este contexto, habrá paralización en torno al transporte, lo cierto es que los gremios y asociaciones nacionales ligadas al servicio anunciaron la adhesión, desde UTA Misiones aún no hubo confirmación.

De la misma manera, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), marcharán al Congreso Nacional en defensa de los derechos en consonancia con lo resuelto con el plan de lucha. En ese mismo marco, también el sindicato de camioneros se adhiere con movilización. Por su parte, desde el Sindicato de Luz y Fuerza seccional Misiones a través de un comunicado informaron que las oficinas estarán cerradas para los afiliados, mientras que los operarios que prestan servicio para la empresa Energía de Misiones trabajarán con guardia mínima. La misma situación se dará con hospitales y centros de atención primaria (Caps).

Por otro lado, la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Misiones (Siprem), también notificó la resolución del plenario del secretariado general, gremial y delegados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), que adhieren al paro.

Trabajan con normalidad

Servicios como estaciones de servicio, en cambio, deberían permanecer activos durante el paro general debido al artículo 97 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual rige desde el 29 de diciembre y establece como esencial a la “producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica”.

Seguidamente, Anses Posadas afirmó que se garantizará la atención al público. De igual forma, la Confederación Económica de Misiones (CEM) confirmó a través de un comunicado que no adherirá a la medida ya que “la situación crítica que se atraviesa a nivel nacional requiere de espacios de encuentro que impulsen la construcción de acuerdos para sortear los retos sociales y económicos. También, insistimos en que la actividad empresarial pyme es clave en ese contexto, ya que contribuye directamente al desarrollo de nuestra provincia, región y país”.

“Ratificamos una vez más, nuestra creencia firme en el diálogo y el trabajo sostenido como las vías para sacar adelante a nuestro país. Por ello, continuaremos generando sinergia y espacios de intercambio con distintos actores sociales e instituciones, elevando propuestas y poniéndonos a disposición para continuar trabajando en equipo y generando cambios concretos para el desarrollo económico de nuestros sectores productivos -industria, comercio, servicios y turismo”, afirmaron.

Puntos de concentración en Misiones

A través de un comunicado la CGT y CTA Misiones invitaron a gremios y asociaciones a adherirse y sumarse al paro de hoy, el lunes 22. “No al DNU. No a la Ley Ómnibus. La Patria no se vende. Sin unidad no hay victoria”, rezaba en un principio el escrito. “El pueblo de nuestra Patria responderá en amplia unidad con un contundente rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus del presidente Milei y su gobierno. Convocados por la CGT, ambas CTA y numerosas organizaciones, en todo el país llamamos a manifestarnos en unidad. Con la voz y la fuerza de los trabajadores y el pueblo movilizado expresaremos que es inaceptable la imposición de medidas antipopulares, que eliminen derechos, que deterioren la calidad de vida, que destruyan el trabajo y la producción, que desaparezcan las economías regionales, que afecten la soberanía y entreguen el patrimonio nacional, que -en definitiva- pongan en riesgo nuestro futuro”, sostuvo.

En Misiones los puntos de concentración para los gremios y agrupaciones serán: En Posadas en la plaza 9 de Julio desde las 9. En Oberá en el Centro Cívico desde las 11. En Eldorado desde las 10 en la plaza Sarmiento. En Puerto Rico desde las 19 en la Plaza del Colono. En Montecarlo desde las 9 en la plaza San Martín. En Apóstoles desde las 17 en la plaza San Martín. En Puerto Iguazú desde las 17 la marcha será desde rotonda hasta plaza San Martín. En Jardín América desde las 9 en plaza 9 de Julio. En Candelaria desde las 9 en la plaza Manuel Belgrano. En Aristóbulo del Valle desde las 17. En Puerto Esperanza: desde las 9 y30 en la plaza Central. En Mártires desde las 17 en la plaza Comunitaria. En Azara desde las 8 en la plaza Centro. En San José desde las 7 en la plaza del Chamamé. En Concepción desde las 7 en plaza 9 de Julio.

Servicios que atenderán al público