Tres ejemplares a la semana, tres ejemplares para toda la semana

Son muchas las razones por las que cada persona decide ser usuaria de un medio periodístico. Satisfacerlas todas en un solo formato, en un solo soporte, no es tarea sencilla. Es probable también que ver un video, leer un artículo en un sitio web o sumergirse en un ejemplar impreso respondan a distintos deseos y necesidades, en distintos momentos del día, en variados lugares de consumo de esa información. Por eso, más de dos décadas atrás, El Territorio se dio cuenta de que internet era un terreno insuficientemente explorado al cual se le debía dar importancia. Por eso notó, tiempo después, que las redes sociales eran más que un simple espacio de encuentro para compartir pensamientos y fotos. Por eso siguió innovando, como lo hizo a lo largo de su historia, con programación propia en radio, con productos audiovisuales y, como hace ahora, con tres impresiones semanales en el mismo formato del diario que todos conocen, pero que será mucho más que un diario.

Cada miércoles, cada sábado, cada domingo, de la mano del canillita, en las revisterías y también en formato digital para suscriptores, se encontrarán ustedes con un producto especial, como especial es cada edición de domingo, con informes, con un racconto de la semana que se fue y un panorama de la que se viene. Un diario que se arranca ese mismo día y sigue en la mesa, en la oficina o junto al mate varios días más, porque no se agota en su temporalidad.

Esta edición, la de hoy, la que están leyendo en este momento, les cuenta los temas más importantes de la actualidad, pero desligados de la urgencia de que se enteren de algo que probablemente ya sepan. Seguramente ya lo hayan sabido al ingresar a elterritorio.com.ar, porque les apareció en su cuenta de redes sociales (si todavía no nos siguen, ¿qué están esperando?), porque se suscribieron a nuestro canal de WhatsApp (remolones, a sumarse) o porque algún contacto se los compartió en grupos o personalmente. ¿Y qué nos ofrecen, entonces? Se los cuento tras este punto y aparte.

Decíamos al principio que hay muchas razones para informarse. Una de ellas, claro, es saber más, no quedarse afuera de lo que está pasando. Eso se los ofrecemos las 24 horas en internet. Ahora les proponemos no sólo saber más, sino también ayudarlos a entender, darles el contexto de lo que sucedió, escuchar aún más voces que nos permitan llegar a fondo a la noticia, desplegar recursos gráficos para facilitar la comprensión, detallar los alcances de cada hecho y sus consecuencias y brindar herramientas para que tomen mejores decisiones. Periodismo hecho por periodistas que viven lo mismo que ustedes. ¿La educación y la salud nos preocupan a todos? Van a tener un espacio destacado. ¿Historias de vida, entrevistas en profundidad? Constituirán un material de lectura imperecedero. ¿Agricultura, ganadería, forestación? Claro que sí. ¿Artistas jóvenes o consagrados que nos dan su particular visión del mundo? Por supuesto. ¿Y los deportes? El día a día de Boca y River, los resultados de la Champions League o los ganadores de la Fórmula 1 están actualizados en nuestra web, pero la lucha de nuestros deportistas locales, su esfuerzo por ser competitivos en el ámbito regional o nacional, los avances y retrocesos de cada disciplina que moviliza a atletas, familiares y amigos los van a encontrar en nuestras páginas.

¿Y el diario del domingo que tanto nos gusta, que ya adoptamos como propio, con su informe como punta de lanza y contenidos siempre atractivos? Lo van a seguir teniendo y ahora incluso con dos hermanos que le siguen los pasos los miércoles y sábados.

Con todo esto como compromiso informativo, estamos seguros de que no van a sentirse urgidos a terminar esta edición en un puñado de horas, que la van a guardar para seguir leyéndola mañana, pasado mañana, incluso la semana que viene. Y que nos van a seguir acompañando, porque El Territorio es, como desde hace 98 años, de sus lectores, sea que lo leen en papel, en la computadora o en el celular.