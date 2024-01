Misioneros en la Playa: Federico y Lucas encontraron en Brasil una oportunidad para gastronomía

martes 02 de enero de 2024 | 16:41hs.

Las playas de Brasil son sin dudas el destino favorito de miles de misioneros. Y quien no pensó en algún momento, estando tirado en esas arenas blancas, en quedarse para siempre desarrollando alguna de sus pasiones. Esto es lo que pensaron, y realizaron, dos misioneros que hoy están enfocados en servicios y gastronomía. Se trata de Federico Amores, en Praia do Rosa, y Lucas Figueredo, en Guarda do Embaú.

Federico amores reside en Praia do Rosa hace más de 20 años, llegó para desarrollar un sueño, tener su propior restaurante y vivir a pasos de la playa. Federico es hoy empresário gastronómico, su restaurante se llama Lola y está en el centro de Praia do rosa. Desde hace 17 años trabaja con argentinos y aventureros de otros países de la región que llegan a este punto de Brasil con un sueño similar al de él, para desarrollar este emprendimiento ubicado en un punto estratégico de la costa atlántica brasilera. Su gastronomía se destaca por el toque argentino de sus platos, y por la calidad de los productos y del servicios.

Praia do rosa a 20km de Praia de Ferrugem, un lugar muy visitado por los misioneros que buscan despejarse en sus vacaciones. Pertenece al estado de Santa Catarina, se la conoce como "Encantos do Sul" y pertenece al municipio de Imbituba, cuya sede está a sólo 25 km del centro de Praia do Rosa. La capital de Santa Catarina, Florianópolis, está a sólo 90 km, o poco más de 1h20 de viaje.

Federico Amores junto a su equipo de trabajo en Lola. / Foto: Gentileza

El otro misionero desarrollándose en la zona es Lucas Figueredo, un posadeño de 36 años que junto Adriano Silveira, un vecino nacido y criado en Guarda do Embaú, montó un emprendimiento de gastronomía y servicios en medio de la playa. Federico se unió al emprendimiento hace 8 años, para brindar todo tipo de servicios de playa, como también para vender bebidas y comidas. En el puesto que comparte con Adriano se puede desde alquilar silletas y sombrillas hasta adquirir todo tipo de comida elaborado en el momento como empanadas al hornos, rabas, papas fritas, camarones o bebidas de todo tipo.

Guarda do Embau está ubicado en el municipio de Palhoça a 45km de Florianopolis. Es una pequeña Villa de pescadores artesanales, con una playa paradisiaca, de belleza inigualable. Lucas invitó "a todos los turistas argentinos de toda la región a pasar por esta hermosa playa alucinante".

Lucas Figueredo junto a sus compañeros en la Barraca Playera. / Foto: Gentileza.