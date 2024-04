Destinos para no perderse en otoño | El Territorio

En Argentina, el otoño es ideal para avistajes de fauna, paseos urbanos relajados y experiencias únicas, pero en todo el mundo esta estación es perfecta para una disfrutar del entorno

domingo 28 de abril de 2024 | 6:00hs.

El otoño, con su paleta de colores cálidos y sus brisas frescas, marca el inicio de una temporada fascinante para los viajeros ávidos de nuevas experiencias. En esta época del año, la naturaleza se transforma en un lienzo pintado con tonalidades doradas, rojizas y ambarinas, creando un escenario de singular belleza en numerosos destinos alrededor del mundo. Desde bosques tapizados de hojas crujientes hasta ciudades impregnadas de historia y tradición, el otoño invita a explorar rincones llenos de encanto y misterio. En este contexto, hay algunos destinos más cautivadores para visitar durante esta estación, donde la melancolía del verano da paso a la serenidad y el esplendor del otoño.



París, Francia

La primavera transforma París en un destino único lleno de color. Los Jardines de Luxemburgo y el Palacio de las Tullerías son perfectos para disfrutar de un paseo entre flores. Los cafés abren sus terrazas, y los museos, como el Louvre y Orsay, tienen menos visitantes y, por lo tanto, menos tiempo de espera para ingresar. En París, la primavera llena la ciudad de color y eventos culturales.

Un evento imperdible es la Noche de los Museos en mayo. Por una noche, museos como el Louvre, el Carnavalet, y el Centro Pompidou abren hasta medianoche sin costo, ofreciendo actividades como películas, música en vivo y exposiciones de arte moderno. En el Museo de Orsay, incluso se puede disfrutar de danza contemporánea.



Miami, Estados Unidos

La primavera es la temporada ideal para visitar Miami, cuando el clima es cálido, pero no agobiante. Durante estos meses la ciudad suele contar con varios eventos culturales. Las playas como South Beach ofrecen un ambiente perfecto para relajarse bajo el sol con menos gente que en verano. Además, eventos destacados como el Ultra Music Festival llenan la ciudad de música y diversión. Para los amantes de la naturaleza, esta época del año es perfecta para visitar el Everglades National Park, donde la vida silvestre es más activa y el clima más fresco permite hacer excursiones.



Orlando, Estados Unidos

Conocido por sus parques temáticos, Orlando ofrece en primavera una experiencia sin igual. Walt Disney World y Universal Studios presentan menos filas y temperaturas más cómodas. El Epcot International Flower and Garden Festival es un infaltable durante esta temporada, llenando el parque de esculturas vivientes y pabellones gastronómicos. Además, la celebración de Mardi Gras en Universal ofrece paradas nocturnas y conciertos en vivo.



Madrid, España: Madrid es única en primavera, llenando sus parques y plazas con flores y actividades al aire libre. El Parque del Buen Retiro es un lugar ideal para pasear y disfrutar de los barcos en el estanque. Durante esta temporada, sus actividades culturales están en auge, con festivales de cine, conciertos al aire libre, y nuevas exposiciones en el Prado y el Reina Sofía. Además, el clima hace de las terrazas y los mercados al aire libre lugares perfectos para disfrutar de la ciudad.



Argentina, el mejor destino

Es interesante destacar algunas características que tienen en común los destinos argentinos que los hacen ideales para visitar en otoño:



Hay menos turistas. Sin contar Semana Santa y fines de semanas largos, es una época del año donde hay menos turistas y el impacto ambiental en los destinos es menor.



El trato es más personalizado. Al estar en temporada baja o media (dependiendo el destino) los anfitriones locales pueden establecer una conexión más cercana con los viajeros.



Es ideal para hacer avistajes de fauna. En los destinos naturales se disfruta más el avistaje de fauna. Los animales están más tranquilos y se pueden ver mejor. Esto no incluye a las especies migratorias (consultar calendario de fauna en cada destino).



Es ideal para andar en las ciudades. En los destinos urbanos las temperaturas agradables permiten disfrutar la ciudad a pie o en bicicleta.



Es todo más relajado. La tranquilidad de los destinos en otoño nos reconforta. Viajar en otoño tiene una onda más slow, más pausada. Los colores otoñales, las temperaturas más frescas, disfrutar mas de la gastronomía.



Mendoza y los viñedos

El otoño marca el comienzo de la vendimia en Mendoza, una provincia conocida mundialmente por sus exquisitos vinos. Durante esta temporada, los viñedos se tiñen de tonos dorados y rojizos, creando un paisaje pintoresco que se extiende hasta donde alcanza la vista.



Las bodegas abren sus puertas para recibir a los visitantes en degustaciones de vinos que resaltan los sabores y aromas característicos de la región. Además de disfrutar del vino, los turistas pueden deleitarse con los paisajes de la cordillera de los Andes que enmarcan los viñedos, creando un escenario inolvidable.



Salta y Jujuy

En el norte argentino, las provincias de Salta y Jujuy deslumbran con sus paisajes durante el otoño. Los cerros y las quebradas se pintan con una paleta de colores que van desde el verde hasta el rojo intenso, ofreciendo vistas panorámicas que quitan el aliento.



Los valles cobran vida con la cosecha de sus frutos y los pueblos pintorescos revelan su rica cultura y tradiciones ancestrales.



La gastronomía del lugar, con sus sabores únicos y auténticos, complementa la experiencia de viaje en esta región.



Córdoba y las sierras

Las Sierras de Córdoba son un refugio natural ideal para los amantes del otoño. Los bosques de algarrobos, quebrachos y espinillos se visten con una gama de colores que van desde el amarillo brillante hasta el rojo intenso.

Córdoba entre viñedos, paisajes naturales y cultura local.

Los ríos y arroyos que serpentean entre las montañas ofrecen rincones de paz y tranquilidad, perfectos para disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, cabalgatas y avistamiento de aves. Los pequeños pueblos serranos invitan a descubrir su encanto colonial y a saborear la cocina regional en restaurantes típicos.