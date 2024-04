El tren que revivió gracias a la energía del sol | El Territorio

Techos vidriados, asientos giratorios para vistas 360°, carga solar de celulares, guías a bordo y vías que reactivan pueblos olvidados tras el cierre de ramales en los 90. El de Humahuaca es el segundo tren solar del mundo y el primero de Latinoamérica

domingo 21 de abril de 2024 | 6:00hs.

Después de un largo período de 31 años, el tren vuelve a recorrer la majestuosa Quebrada de Humahuaca. Dos modernas duplas, diseñadas para transportar hasta 70 pasajeros y propulsadas por innovadoras baterías de litio jujeño recargadas con energía solar, tienen un recorrido que se extenderá desde Volcán hasta Maimará, marcando así el comienzo de un proyecto turístico que promete ser tanto emocionante como sostenible.



Este proyecto, en el que el gobierno provincial de Jujuy ha invertido alrededor de 17 millones de dólares hasta la fecha, busca posicionarse como un atractivo imperdible: un viaje slow, ecoamigable, a través de uno de los paisajes más emblemáticos de Argentina.



La comunidad local, inicialmente escéptica sobre la viabilidad del proyecto, se une ahora en un sentimiento de esperanza y expectativa. A lo largo de los años, numerosas promesas sobre el regreso del tren habían quedado en el aire, pero este proyecto, que comenzó a tomar forma en 2015 bajo la dirección del exgobernador Gerardo Morales, finalmente se está materializando con el trabajo de recuperación de vías, construcción de terraplenes, puentes y estaciones.



El regreso del tren a la Quebrada de Humahuaca representa un avance significativo en términos de turismo y desarrollo regional. Cada movimiento de los nuevos trenes es un paso hacia la conexión de esta región con el resto del país, rescatando así una parte importante de la historia ferroviaria de Argentina.



Parte de la alegría de los jujeños por el regreso del tren ya se había visto en noviembre de 2023, cuando las duplas arribaron a Volcán, a través de la Ruta 9, donde se apostaron cientos de personas para celebrar. Atrás había quedado un viaje de más de 1.500 kilómetros desde el puerto de Zárate.



El tren, adquirido a la empresa china CRRC Tangshan es único en sus características en toda América latina y completamente panorámico, ya que está vidriado en los costados y también en el techo. El viaje inaugural que unió las localidades de Volcán, Tumbaya y Purmamarca tuvo lugar el 10 de diciembre, y contó con la presencia del impulsor de este proyecto, el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.



Los camiones “tipo carretón” atraviesan Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy, superando obstáculos físicos que obligaron a adoptar desvíos, para luego tomar rumbo norte hacia Bárcena y finalmente llegar a la estación de Volcán, donde son recibidos por vecinos y pobladores de localidades que, entre lágrimas y expresiones de euforia, dan la bienvenida al nuevo tren que promete revolucionar esta zona.



Las obras de recuperación se iniciaron en 2017 y forman parte de un proyecto que se desarrollará en tres fases, con el objetivo de poner en funcionamiento un total de 300 kilómetros de vías entre San Salvador de Jujuy y La Quiaca y en un futuro conectar con Bolivia. La etapa a Humahuaca está programada a corto plazo, a La Quiaca, en el mediano plazo. Y a largo plazo unir Volcán con San Salvador, porque es la más complicada y requiere además mayor inversión.



Ahora podrán recorrerse los primeros 35 kilómetros que separan Volcán de Maimará, pasando por Tumbaya y un apeadero llamado Posta de Hornillos, un importante destacamento militar durante las guerras de la independencia. Desde ahí, próximamente, el servicio continuará hasta Tilcara para completar un trayecto inicial de 42 kilómetros. El valor de los pasajes es de $40 mil para extranjeros, $33 mil para argentinos ($25 mil para menores de 12 años), $20 mil para jubilados y $10 mil para jujeños residentes.



Pero además, el tren solar jujeño se propone ser un servicio flexible, permitiendo a los viajeros subir y bajar en diferentes estaciones a lo largo del día (el boleto tiene una duración de 12 horas). Por ejemplo, un viajero puede subirse en Volcán, bajar en Purmamarca, pasear por el magnífico Cerro de los Siete Colores, para luego volver a subir, seguir viaje hacia Maimará y retornar a la tardecita a Volcán.



Durante la presentación realizada en diciembre de 2023, el embajador de China, Wang Wei, resaltó que CRRC “es pionera en transporte de tipo tren ligero, que va a aprovechar plenamente los abundantes recursos de energía solar y de litio de Jujuy”, con lo cual están “apoyando la economía verde, a bajar los niveles de dióxido de carbono ofreciendo la experiencia de un viaje cómodo y conveniente”.



Las particularidades de este tren son parte indivisible de su atractivo, en especial, sus ventanales panorámicos y el techo vidriado que permiten una experiencia amplificada e inmersiva entre los colores de la Quebrada. Las baterías (que se cargan en 25 minutos, al igual que las de un auto eléctrico), tienen una autonomía de entre 100 y 120 kilómetros, y la capacidad de levantar hasta 90 km/h. Sin embargo, este tren circulará a una velocidad de entre 35 km/h y 50 km/h porque el objetivo es otro: una contemplación diferente de la puna jujeña. “Ves el paisaje de otra manera, se aprecian cosas que desde un auto no ves”, avisa Rodríguez. “Y además, es totalmente silencioso, la experiencia es increíble”, enfatiza.



Turismo a cada paso

En cada una de las cinco estaciones esperarán ferias de artesanos y gastronómicas con delicias norteñas. Todas las estaciones están en pueblos, excepto la de Purmamarca, que dista 3 kilómetros, pero habrá taxis disponibles, que trabajarán de manera ordenada. “El pasajero va a poder bajar y conocer el pueblo, tomar excursiones hacia su interior, hay montón de cosas para hacer. Cuando vos subís en Volcán, un guía del tren te va a explicar es qué es lo que vas a poder hacer cuando llegues a Tumbaya, por ejemplo. Son 20 minutos de viaje. Entonces cuando llegas a Tumbaya ya sabes qué propuestas tenés y vos decidís si querés quedarte en una alternativa corta, larga, mediana. Lo mismo va a pasar en cada una de las estaciones. Por eso digo que el turista va a definir si quiere demorar, no sé, una hora y media en ir desde Volcán hasta Tilcara o quiere demorar 12 horas”, precisa.



Los pobladores están muy entusiasmados con la recuperación del ferrocarril, que forma parte de su historia. Son pueblos originados por esas mismas vías. Los mayores lo recuerdan con emoción, con el imagen de sus padres trasladando mercadería. También llamó la atención de los jóvenes, que nunca habían visto un tren en la zona. “Turísticamente esto nos potencia muchísimo más”, explica sobre el turismo que llegará a visitar de una manera distinta la Quebrada de Humahuaca, que fue declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. Los pobladores esperan que el turismo los beneficie con su efecto multiplicador, porque la idea es que los viajeros no solo disfruten del paisaje, sino consuman productos del lugar. Para finales de julio o agosto quieren que el tren pueda llegar hasta Tilcara.

Una planta de seis megas para el tren

En Caucharí existen paneles solares donde la provincia genera energía. Es una poderosa planta de energía solar de 300 megas se vende por completo a la red nacional. Para el tren específicamente se va a hacer una planta como esa pero de seis megas en Humahuaca y esa planta es la que va a proveer de electricidad para cargar las baterías de litio del tren. Entonces eso hace que el tren sea netamente solar y sostenible porque no utiliza energía de la red.



Así como el sol abunda en el norte del país, también el litio. La producciones mineras que menos impacto genera en el ambiente, es uno de sus productos principales de la provincia y está previsto que en 2024 exporten 4.000 millones de dólares.