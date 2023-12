Reis, hermanos y rivales en cancha

martes 19 de diciembre de 2023 | 5:30hs.

Cuando se dieron a conocer las llaves de la segunda fase del torneo Regional Federal de fútbol se terminó por concretar la rivalidad en cancha de los hermanos Reis: antes los cuatro juntos en Timbó, hoy uno de ellos en Central Iguazú.

Decir en Jardín América los hermanos Reis es asociarlo automáticamente con el fútbol. Pablo, Emanuel, Matías y Brayan comparten la misma pasión y el pasado domingo tres de ellos con el Verde se enfrentaron al mayor de los cuatro que está en Central Iguazú.

Ambos elencos se midieron en la ida de los octavos de final de la región Litoral Norte, llave que se definirá mañana en suelo jardinense. Y si bien hay emociones encontradas, todos se preparan de la mejor manera para la revancha después del empate sin goles en el norte.

Pablo (29) es el mayor, jugó en Timbó hace algunos años y volver a la cancha que lo vio crecer le genera nostalgia. “Regresar y jugar contra la hinchada que en algún momento me abrazó es hermoso, me motiva a jugar mejor y demostrar que donde estoy ahora me siento cómodo”, palpitó. Además dijo que en Iguazú fue lindo volver a encontrarse con sus hermanos en el campo de juego y antes de comenzar tuvo que contener las lágrimas.

Pablo está hace un año en la Ciudad de las Cataratas y explicó que en la Liga Iguazuense se instalaron en semifinales y buscan llegar a la instancia decisiva. En relación a la llave frente a Timbó, destacó su lado profesional: “Mi corazón era naranja, no veía otra cosa más que defender y jugar por mis compañeros. Hasta olvidé que tenía a mis hermanos en frente”. Cabe recordar que previo a este duelo, Pablo se enfrentó a sus hermanos con la camiseta de Guaraní Antonio Franco.

Por su parte, Emanuel Reis (27), el mayor de los hermanos que están en el plantel jardinense actualmente, mencionó que es una sensación muy linda esta llave para la familia. De hecho en 2016 fue la última vez que los cuatro defendieron los mismos colores.

Pero en la casa este tema trata de evitarse en la charla. Respecto a este tema Emanuel comentó: “Nuestros padres apoyaron de local a Central y ahora a Timbó, en casa no se habla del tema para no mostrar preferencias, pero ellos están felices de sus cuatro hijos y lastimosamente este miércoles pasa un solo equipo. Sí o sí alguno quedará en el camino”.

Casi en paralelo, Matías (25) y Brayan (23) dieron un panorama de cómo viene Timbó y los logros que obtuvieron en el año. “Anímicamente nos ayudó el bicampeonato en la Liga de Puerto Rico y esta instancia en el Amateur es muy especial”, dijo Matías. Brayan, por su parte, acotó que en el partido en suelo iguazuense faltó bajar más la pelota. “Fue muy cortado el compromiso y definir la llave en casa es un plus ya que nos hace más fuertes”, dijo.

La revancha se va a disputar mañana desde las 21 en la cancha del club Timbó. La ida fue empate sin goles y en el reducto del Verde se va a definir quién accede a los cuartos de final.

Pablo, con Central Iguazú, buscará la clasificación ante su exequipo, en tanto que Emanuel, Matías y Brayan quieren acceder a la siguiente etapa ante su público. Emociones encontradas, donde en el campo de juego van a ser rivales, pero después seguramente el abrazo familiar va a estar presente por más que un equipo quede afuera y alguno de ellos mastique bronca por la eliminación.