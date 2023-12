La canción eterna del poeta del monte

sábado 09 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

El jueves a la noche falleció el artista misionero Ramón Ayala en el sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer se realizó un emotivo funeral y hoy su restos serán depositados en el crematorio del Cementerio de Chacarita. En una semana esas cenizas ya estarán listas para partir al destino final que en vida pidió: algún lugar de la costa misionera donde haya árboles y se escuche el canto de los pájaros.



El creador de tantos clásicos de la música misionera partió el jueves a los 96 años. Estuvo lúcido hasta el final. Después de una operación de cadera empezó a perder poco a poco la movilidad del cuerpo pero su mente seguía brillante.



“Me recibía siempre con una sonrisa. Y se la pasaba cantando. No se quejaba de nada. Yo lo llamaba ‘mi comandante’ porque él siempre marcaba el tiempo y el ritmo de todo. Hasta de las curaciones. Fue un gran hombre que agradezco haber conocido”, comentó Marlon, el enfermero colombiano que lo ayudaba con los cuidados domiciliarios en los últimos años.



Un cuadro de infección en las vías respiratorias lo mantuvo internado en el sanatorio porteño durante los últimos diez días de su vida. “Estaba lúcido. Siempre estuvo acompañado. No sufrió dolor. Hasta el final hablaba y entendía todo. Pero el jueves por la tarde ya lo noté con mucha dificultad para respirar. Y por la noche se complicó más hasta que partió”, recordó su mujer María Teresa Cuenca, que estuvo a su lado durante la partida, en diálogo con El Territorio.



Visiblemente emocionada por la muerte de su compañero, dijo: “Él pidió un funeral como este, con música, con arte. No le gustaban las ceremonias lúgubres porque decía que la muerte era un paso hacia la eternidad y que quería que después de ese paso, sus cenizas volvieran a la tierra que lo vio nacer”. Por eso, las cenizas que salgan del crematorio del Cementerio de Chacarita serán llevadas a Misiones. “Quería un lugar cerca del río donde haya árboles y pájaros”, contó su mujer



Ramón vivía con María Teresa en una casa del barrio porteño de San Cristóbal que es una especie de centro cultural porque está llena de obras del artista. Todas las creaciones de cuadros, libros, poemas y canciones de los últimos años nacieron allí.



“Todavía no sé como va ser vivir en esa casa sin él. Porque esa casa respira a Ramón por todos lados. Era su laboratorio de ideas. Se pasó escribiendo, pintando y componiendo hasta el final”, comentó.



Además profundizó sobre el legado del artista y su relación con la provincia. “Ramón siempre dijo que sus obras pertenecían a Misiones así que es una tarea que a medida que me vaya sintiendo con más fuerzas me encargaré de realizar”.



La viuda recibió ayer el saludo de gente de distintas partes del mundo que a medida que se enteraban de la noticia le escribían. “El teléfono me explota de mensajes, pero todavía estoy en modo duelo profundo. Ya tendré tiempo de responder. Ahora quiero cumplir sus pedidos tal como él quería. Por eso me mantengo en pie”, destacó. Familia, amigos y personas de la cultura despidieron al artista. Foto: Daniela Cortés

Ramón internacional

El creador del gualambao trascendió los límites de su provincia natal y de su país. Ayer, al funeral enviaron mensajes de Cuba, España, Estados Unidos y otros lugares del mundo a donde llegó su obra artística.



“Es sin dudas un exponente de nuestra cultura que dejó un legado impresionante de creaciones en las que siempre lo recordaremos”, expresó ayer el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, que asistió al funeral en representación del gobierno argentino. Artistas como Andrés Calamaro, Teresa Parodi y Fito Páez, entre muchos otros, también hicieron llegar sus condolencias. “Agradezco a la vida haber tenido este tío. Marcó una influencia muy fuerte en mi personalidad y también en mi música. Sólo quiero que descanse en paz”, señaló Walas, hijo de Vicente Cidade y cantante de Massacre, en una entrevista radial.

Ramón, alma sensible que eterniza el Litoral El adiós de los artistas al bastión de esta Tierra Colorada El deber argentino de rendir homenaje a Ramón Ayala