El adiós de los artistas al bastión de esta Tierra Colorada

La partida del maestro Ramón Ayala, artista multifacético fundamental de la Tierra Colorada, conmovió a su pueblo mil veces retratado en canciones, poemas y pinturas, y en este sentido, músicos y músicas lo despidieron con sentidas palabras de admiración por su persona y la inmensidad de su obra. Poeta viajero siempre mirando a su tierra oriental, creador del gualambao, defensor de la cultura y la naturaleza, escrutador sensible de los misterios del monte y sus duendes, del alma adentro de las gentes sencillas, Ramón fue y será esa “estrella por la roja tierra estremecida”.

Joselo Schuap

“Lo último que me dijo fue: ‘No dejemos de luchar por Misiones’”

Su nombre era Ramón Gumercindo Cidade. Construyó una carrera en la que su voz y poesía, portadora de tradiciones y denuncias sociales también forjaron la identidad de su Tierra Colorada.



Y en el marco de su partida, Joselo Schuap, ministro de Cultura de la provincia, dialogó con Radioactiva 100.7 y lo recordó con profundo pesar: “Estamos muy tristes por la noticia, yo estaba en contacto siempre con María Teresa, su esposa, y Ramón venía ya complicado de salud con una neumonía por lo que fue internado hace diez días, estaba por salir de alta ya por tercera vez”. Sobre las últimas novedades de su estado de salud, contó que en su última temporada el médico le prohibió por prescripción subirse a un avión, motivo por el cual tampoco pudo volver a su provincia natal desde antes de la pandemia.



El titular de la cartera de cultura, también artista y gestor, resaltó al Mensú como un bastión de nuestra cultura: “Es el hombre más importante de la construcción de la identidad de la cultura misionera en canciones, en poesía, en estética, la verdad que no nos van a alcanzar las palabras para describirlo. Ramón trabajó lo infinito todo el tiempo, vivió 95 años y no paró jamás. Cuando lo vi por última vez me dijo una frase que para mí es el legado final: ‘No dejemos de luchar por Misiones’, me dijo”.



“Lo que Ramón hizo va a quedar para siempre, para la posteridad. Por suerte y a tiempo fue reconocido en vida y creo que ahí somos muchos sus escuderos que estuvimos a su lado siempre y en este caso pasa a la eternidad como esos seres que no van a morir nunca”.



Schuap finalmente recordó que las canciones de Ramón fueron reversionadas en varios idiomas, “El Cosechero se grabó en idiomas de todo el mundo, estamos hablando de una persona extremadamente importante para la cultura de nuestra tierra. Otra cosa llamativa es que la Municipalidad tuvo que posponer la última noche del Festival del Litoral y hoy (por ayer) todo un anfiteatro homenajea y despide a Ramón, todo ese entorno místico y mágico fue creado por él”.

Luis Marinoni

“Le debemos lo más valioso que tenemos: la identidad”

Luis Marinoni, bailarín, coreógrafo y director de danza -quien basó muchas de sus obras y propuestas escénicas en la música y poesía de Ramón Ayala, así como también se mostró siempre muy admirador de su obra y legado- destacó que le “debemos a Ramón lo más valioso que tenemos: la identidad”.



Es que “solamente un ser inmenso y lleno de luz puede sacar del otro y de los otros lo mejor de sí. Y eso es Ramón en nosotros. Nos hizo sentir a todos especiales cuando nos abría su corazón”.



Destacando que su generosidad nos dejó un legado de canciones, ritmos, humores, poemas, dichos, libros, pinturas, imágenes, anécdotas, abrazos, proyectos, ideas, risas y mucho más; Ramón Ayala fue “un tremendo bailarín de esencia y alma, quien me hizo descubrir cómo era este mundo en verdad. Nos quedamos chiquitos ante tu inmensidad”.



Y casi como un pedido al cielo, celebrando también que el Mensú es misionero, cerró: “Abrazanos fuerte, Ramón, que tu amparo lo necesitamos siempre. Gracias gigante en el idioma del monte”.

Belén Silva



“Ramón representa a la poesía hecha carne”

Conmovida por su partida y agradecida por haberlo conocido y compartido con él algunos momentos de su vasta trayectoria, Belén Silva -escritora y expresidenta de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem)- también despidió al bastión de nuestra cultura con un sentido y emotivo homenaje.



“Abandonó este plano el hombre que fue la poesía hecha carne. Conocerlo y estar a su lado fue descubrir otra dimensión de la existencia, una donde cada palabra y cada sonido encarna un sentido extraordinario”, señaló.



Reflexiva y conmovida, la escritora destacó que en Ramón Ayala conoció la poesía y ahora “dejó de habitar su cuerpo para habitar absolutamente todo”.



Porque “Ramón nos enseñó a vivir en clave de poesía, reunió la música de la naturaleza y la condensó en su gualambao. Y para nuestra Sade filial Misiones es la piedra fundamental donde se erige la palabra. Socio honorario, poseedor de todo nuestro cariño y admiración”.



También dejó un mensaje a quienes sufren su partida: “Mi abrazo más sincero a su tierna esposa, María Teresa Cuenca, y a todos sus seres queridos”.

Cacho Bernal

“Podemos tomar sus canciones para disfrutarlas”

“Estamos tristes, pero es la realidad, en algún momento sabíamos que Ramón nos iba a dejar. Uno es medio testarudo y cree que estas personas únicas son eternas, pero no es así”, resumió el músico e íntimo amigo Cacho Bernal sobre cómo afronta la partida del bastión de nuestra cultura.



“Mi amistad con él viene del 1980 y tiene que ver con la búsqueda”, acotó destacando que trabajó on él durante muchos años. “Lo primero que nos unió fue el gualambao porque él estaba buscándole la vuelta en todos los instrumentos a ver cómo se podía hacer para que suene como él imaginaba en su cabeza. Hasta que lo logramos. Y así también nació nuestra amistad”, le detalló a Radioactiva.



Con tantos años compartidos y vividos juntos, Bernal asegura que tiene una larga lista de anécdotas en su memoria; todas “muy bellas, amando a la vida”.



Sobre su modo de vivir en el constante presente, pero sin dejar de ser un gran visionario, Bernal aseguró que “Ramón nos enseñó a valorar las cosas importantes y no las urgentes independientemente de todo su capacidad poética, musical y filosófica. Él siempre decía que era un hombre irresistible porque nadie lo resistía más de 10 minutos, entonces ese humor hacía todo más liviana la vida”.



También celebró que el artista pudo ser reconocido en vida por toda su labor y trascendencia: “Es de esas personas que realmente compusieron y han escrito la poesía más rica y hermosa.



Afortunadamente hubo un montón de homenajes muy bonitos y hermosos a Ramón y creo que lo mejor que podemos hacer es tomar sus canciones para disfrutarlas, interpretarlas y aprender también porque uno aprende de las cosas que están bien hechas”.

Cecilia Pahl

“Él va a vivir por siempre en su obra, que es su legado”

La artista Cecilia Pahl, que publicó tres álbumes musicales con la obra de El Mensú, señaló que a pesar de la tristeza por su partida, “Ramón Ayala va a vivir por siempre en su obra que es su legado”.



La cantante misionera que vive entre Apóstoles y Buenos Aires relató que en estos días se encuentra en la provincia y por ello se le ocurrió convocar a los vecinos y a los músicos a reunirse hoy a las 11 en el Monumento al Mensú, en el posadeño barrio Bajada Vieja, espacio emblemático e histórico.



“A esa hora los restos de Ramón serán cremados en el cementerio de la Chacarita y nosotros desde acá podemos encontrarnos y unirnos para despedirlo”, dijo la artista.



Precisó también que la convocatoria, “no es nada oficial ni protocolar. Sólo estoy invitando a los músicos y a todos los misioneros que quieran sumarse, alguna guitarra habrá, si surge una canción también la vamos a cantar o si sale un recitado. Pero no va a haber micrófono ni escenario, será una despedida de corazón, será abrazarnos para despedirlo y darle las gracias por tan bello arte”.



Y en cuanto al valor de la obra de Ramón Ayala para la cultura misionera y argentina, Pahl expresó que “Ramón es un artista completo. También él era pintor, escritor; su vida la dedicó a crear, a pensar en una música, en una poesía, en una imagen que represente a los misioneros”.



Y agregó: “Su obra está dedicada a Misiones. Está ese refrán que dice, ‘si quieres pintar el mundo, pinta tu aldea’. Y él logra esta universalidad a través de contar lo que él más ama y sabe que es su tierra.



Respecto al legado que deja el artista y perdurará siempre, aseguró que “su creación es amplia y nos regala un ritmo único y nuevo, que es el gualambao. Que como él siempre contaba, quería crear un ritmo así, que nos representara y que representara a Misiones en su exuberancia”.

Ramón por Walas



“Como dice El Mensú, por fin pudo ‘perderse para descansar’”

Walas, voz líder de la banda Massacre, hijo de Vicente Cidade y sobrino de Ramón, recordó a su legendario tío en una entrevista para una radio de Buenos Aires: “En mi casa, en las noches, con las guitarreadas, con la farra y con la música. Él es mi primer acercamiento a la música en vivo, ver músicos tocando”.



“Una cosa interesantísima que tenía Ramón, además de gran poeta y grandísimo cantor, era excelente guitarrista y tocaba una guitarra de diez cuerdas, muy difícil de tocar, se la fabricaba un luthier especialmente, y eso yo lo veía, lo he mamado de chiquito directamente en mi casa”, dijo.



Y continuó: “Me siento orgulloso y yo de grande asumo, cosa que no me había dado cuenta antes, que tengo mucha influencia de Ramón. Él y mi papá eran los autores y compositores. Y yo me doy cuenta de que heredo mucho más de mi tío que de mi papá, la impronta, los sombreros, la cosa de la poesía. Estas cosas yo las sentía como propias”.



Al ser consultado acerca de cuándo se dio cuenta de que su tío era el gran Ramón Ayala, reflexionó que “especialmente en los últimos años, a partir de que me siento ligado a las nuevas generaciones, primero de chico, lo veía en las tapas de los discos, pero después de grande. La verdad es que nosotros lo admirábamos mucho. Siempre estuvo como centro de la familia”.



Asimismo confió que nunca se sintió tan nervioso como cuando cantó El Mensú en un homenaje a Ramón en el CCK. “Él estaba sentado en primera fila y era una responsabilidad tan grande”.



Y cerró: “Se nos va por lo menos del plano físico y como tantas veces cantó, por fin pudo ‘perderse para descansar’”.

Claudio Bustos



“Ramón es el poeta fundamental de Misiones”

Claudio Bustos, que también grabó un disco con melodías de Ramón, escribió: “ No estoy en Argentina, me duele esta noticia triste. Ramón es el poeta fundamental de Misiones porque su obra tiene el repiqueteo de nuestros ríos en las costas de nuestra memoria; suena a canto de pájaros revoloteándonos el alma; tiene los matices del monte como un estallido de lapachos coloreándonos el horizonte”.



“Es un duende que tiene el talento de decirnos lo que cada uno de nosotros quiere decirle a nuestra tierra y a nuestra gente, por eso es fundamental”, deslizó.

Chango Spasiuk

“No hubo ni habrá en mucho tiempo alguien como Ramón”

El compositor y acordeonista Chango Spasiuk, que actualmente se encuentra trabajando en Brasil, también dijo presente para reflexionar sobre la partida del “gran Ramón Ayala” y despedirlo con cariño y pesar.



El artista aseguró que “no hubo en mucho tiempo alguien como Ramón y no habrá, durante mucho tiempo en adelante, alguien como él, que cubra todo ese espacio y lo llene con su música”.Y es que “más allá que nuestros puntos de vista eran diferentes en algunas cosas y cuestiones, en varias oportunidades le he podido decir que era un profundo admirador de su obra y pude hacerle también el envío de un homenaje en mi primer programa de radio, en Ramada por Radio Nacional, espacio en el que le dedicamos un programa entero a una muy pequeña parte de su inmensa obra”, contó por mensajes de audio, haciendo también referencia a algunos desacuerdos que tuvieron en años anteriores sobre el estilo propio de sus composiciones.



A su vez, señaló que “sabía de la fragilidad de su salud, pero no tenía idea que iba a ser tan pronta y repentina su partida”.



“Por suerte queda una obra enorme de su poesía, de su música, de su plástica y de todo lo que dejó. Podemos agarrarnos de eso en estos tiempos, la provincia y el país o esta región del mundo entero para pensar desde su obra”, reflexionó.



También dejó un sentido y profundo “abrazo para todos quienes sufren su partida y un gran saludo para toda su familia”.

