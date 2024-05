Esparcimiento con perfil inclusivo en un entorno natural | El Territorio

Los visitantes destacaron la limpieza y tranquilidad del lugar. Planean pronto incorporar un mariposario para atraer el insecto a través de flores autóctonas

sábado 11 de mayo de 2024 | 6:08hs.

Los visitantes destacan la tranquilidad del Jardín Botánico, los juegos aptos para personas con movilidad reducida, en especial niños, y las especies vegetales que pueblan el predio. Mariposario, el próximo espacio a incorporar. Foto: Natalia Guerrero

El Jardín Botánico Alberto Roth de Posadas tiene 30 hectáreas de espacio verde para disfrutar en familia o con amigos. Se trata de un lugar que posee más de 300 árboles de especies nativas, sanitarios, un salón de usos múltiples, áreas de juegos inclusivos y QR para que el visitante pueda autoguiarse de forma efectiva.

Haga calor o esté más fresco por las tardes -como en estos días de otoño-, tanto niños como adultos aprovechan las instalaciones para caminar, jugar o tomar un mate. Entre los muchos visitantes que van a diario estaba Mirtza, que junto a su familia llegó a la provincia este lunes y aprovecharon un momento en el Jardín Botánico para celebrar sus 80 años. Entre risas, hamacas y la familia, la mujer contó que vinieron desde Chile y que estaban de vacaciones.

El pequeño Nahuel tuvo un a operación y está volviendo a caminar en el Botánico.

“Estamos de vacaciones y nos pareció muy hermoso Posadas. La gente es muy amable y hasta ahora se portaron muy bien con nosotros. El domingo llegamos a Foz de Iguazú y nos vinimos para acá inmediatamente. Ahora a la vuelta nos vamos a quedar en Puerto Iguazú para pasar a las Cataratas y después volvemos a Foz para visitar el lado brasileño y después tomamos el avión de vuelta”, comentó la turista.

A su vez, dijo que le encantaron las rutas misioneras así como la flora y la fauna. “Fuimos a El Brete, pasamos por La Cascada y por el Parque de las Fiestas, que me gustó mucho. Es una ciudad muy limpia y tranquila a diferencia de nuestro país que hay mucha basura por todas partes. También vimos que hay mucha cultura de la actividad física, la gente sale a caminar o andar en bicicleta en la Costanera o acá en el Jardín Botánico”, resaltó la visitante chilena.

Por su parte, Nahuel González aprovechó la tarde para estrenar sus bastones canadienses tras pasar por una cirugía. Su madre comentó que al fin encontraron un espacio amplio, seguro y lindo para que su hijo pueda jugar.

El espacio está abierto para todos, pero hay ciertas normas de convivencia.

“Nahuel se operó el 9 de abril porque tiene un retraso motriz, por ese motivo le pusieron botox y le hicieron cortes de tendones en la pierna y ahora cumplió un mes de reposo. Esta tarde está dando los primeros pasos porque hace dos días le dieron el bastón canadiense. Decidimos sacarle para que él practique y tenga experiencia para ir caminando por el pasto”, expresó la madre.

Asimismo, agregó que casi no encuentra espacios seguros para que Nahuel pueda jugar, pero el Jardín Botánico le pareció tranquilo, con muchos árboles. “Hay un césped artificial debajo de los juegos por si se caen, así no se lastiman, también hay una zona para bici y para caminar. Siempre íbamos a La Cascada de la Costanera y no hay mucho espacio adaptado para los chicos. Acá encontramos todo, hamacas, toboganes, baños, hay una zona para jugar a la pelota y todo un parquizado”, reconoció.

En el caso de Rocío y sus amigas -todas madres de alumnos de un mismo curso- aprovecharon la tarde para disfrutar de unos mates mientras los chicos jugaban. Según mencionó, visitan seguido el Jardín Botánico por el amplio espacio y por el ambiente familiar.

“Entre semana vengo pocas veces pero suelo venir los feriados o domingos y veo que es muy familiero, muy tranquilo. Además agregaron más juegos, entonces los chicos pueden aprovechar de la tarde”, destacó.

Sobre el Jardín Botánico

En diálogo con este medio, la directora de Ambiente y Cambio Climático de Posadas, Ana Paula Burzminski, contó que agregaron y mejoraron servicios en las instalaciones. “Ahora tenemos un área de juegos inclusivos y también tenemos una plaza blanda para niños de hasta tres años. Fuimos incorporando cartelería que describen los árboles, tenemos un QR también para hacer un autoguiado. Dentro del Jardín Botánico tenemos casi tres kilómetros de bicisenda que rodean todo el espacio y el área nueva en donde se plantaron más de 400 ejemplares nativos”, detalló.

De igual forma, puntualizó que el espacio verde cuenta con cestos de residuos, uno de ellos es específico para reciclables como parte de la educación ambiental. Hay dos senderos, uno de media y otro de baja intensidad. También hay un meliponario que lo usarán para capacitaciones referidas a las abejas, cómo rescatarlas y cómo conservarlas dentro del Jardín Botánico.

Mirtza vino a Misiones de vacaciones -de Chile- con su familia y aprovechó para festejar sus 80 años al aire libre.

“Tenemos sanitarios diferenciados dentro del corazón del jardín y en los senderos, un salón que es abierto a todo público -con una inscripción previa para reservar el lugar- donde se hacen conferencias, charlas y disertaciones. Fuera del SUM hay un dispenser de agua fría y caliente y una zona de estacionamiento”, sostuvo.

En esta línea, añadió que está en proyecto la implementación de un mariposario, pero trabajan en la infraestructura y en crear un ambiente propicio con flores naturales y autóctonas. El objetivo es atraer a estos insectos y no llevarlos o encerrarlos.

“Tenemos un playón de ferias y exposiciones donde se suelen hacer los distintos eventos al aire libre. Los sábados por la mañana tenemos feria franca e implementamos nuevos pasillos. Tenemos también distintas actividades como avistaje de aves, reconocimiento de especies y selección de semillas”, destacó Burzminski.

Durante el fin de semana este pulmón verde de la ciudad suele recibir unos 25.000 visitantes diarios que van a disfrutar del día. Fotos: Natalia Guerrero

En total, el Jardín Botánico cuenta con once hectáreas donadas por Oscar Adam y luego se agregaron 19 hectáreas recuperadas por la Entidad Binacional Yacyretá, es decir que en total son 30 hectáreas. Según enumeró la encargada del espacio durante el fin de semana suelen tener en promedio unos 2.500 visitantes por día.

“Estamos teniendo mucha concurrencia de vecinos de otras partes de la ciudad y de muchos estudiantes también. Tenemos un centro de información turística acá, así que muchos vienen a buscar información de lo que pueden hacer dentro de la ciudad. Además los fines de semana tenemos un paseo guiado dentro del Jardín Botánico donde se les enseña sobre el cuidado y protección del medioambiente y de las especies que conservamos acá”, resaltó la directora de Ambiente y Cambio Climático.

Muchas familias eligen festejar cumpleaños en el espacio verde, pero recomiendan no colgar carteles y globos ya que se trata de un lugar de reserva y preservación de especies. “Intentamos evitar muchos festejos o sonidos muy fuertes porque queremos conservar también los bichitos y toda clase de insectos y aves que tenemos acá”, dijo.

Entre las normas vigentes, se aconseja el cuidado de la flora y fauna del lugar, que los sonidos sean moderados y se prohíbe el uso de fuego así como el acampe. Instan a que los menores realicen la visita acompañados de un adulto, a mantener el orden y la limpieza y el ingreso de mascotas está permitido únicamente con bozal y correa.



Paseos guiados

El predio cuenta con un servicio de guías expertos que sirven de apoyo para los visitantes que desean sumarse a la aventura de reconocer más de 300 especies de plantas, árboles, arbustos y enredaderas, incluyendo algunas que son consideradas especies naturales protegidas. Durante los recorridos, los asesores brindarán información detallada sobre las características de los árboles, al tiempo que se experimentan los beneficios del contacto con ese entorno natural, tales como la pureza del aire, temperaturas agradables y cautivantes aromas. Esta experiencia ambiental de carácter gratuito está disponible tanto para escuelas como para otras instituciones y organizaciones sociales, con inscripción previa. Aquellos visitantes que prefieran explorar el Botánico de manera autónoma pueden encontrar cartelería con descripciones de los árboles en los diferentes senderos. Además de los aspectos educativos, el Jardín Botánico cuenta con áreas recreativas especialmente diseñadas para disfrutar de la naturaleza, incluyendo la instalación de asientos confortables y juegos para niños de todas las edades. Los paseos están abiertos a todas aquellas personas o instituciones que deseen participar de la experiencia de tomar contacto con la naturaleza en plena área urbana. Para sumarse a la propuesta los interesados deben comunicarse al 0-800-888-2483 de lunes a viernes, de 7 a 19.