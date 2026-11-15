“Debemos enchamigarnos con el trabajo y la producción”

Closs propone revisar el modelo económico de Misiones y superar trabas ideológicas, debatir sobre energía, ganadería, industria forestal. Y afianzar alianza entre el Estado y el sector productivo

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Fotos: Julián Grondona

Misiones atraviesa una coyuntura decisiva. Su particular condición de provincia fronteriza la vuelve especialmente sensible a los vaivenes macroeconómicos de la Argentina y a los desequilibrios comerciales con Brasil y Paraguay. Tras casi 20 años de un esquema productivo y político que resultó exitoso, los indicadores actuales muestran síntomas de debilitamiento. La caída del empleo privado formal, la paralización del consumo de frontera y la severa crisis de sectores tradicionales como la yerba mate plantean la urgencia de repensar las bases del desarrollo provincial. Es lo que sostiene el empresario, dirigente político, exgobernador y exsenador Maurice Closs, quien aporta una mirada estratégica basada en su trayectoria pública y privada.

¿Se requiere actualizar la matriz productiva de Misiones?

Se puede y se debe repensar el modelo productivo de la provincia. Hoy seguimos con planteos casi idénticos a los que hacía yo cuando era candidato a gobernador en 2007. Eso no está mal en sí mismo, pero el mundo cambió. En una economía distinta, con otra interrelación y una digitalización acelerada. Nos está costando romper el cascarón de un esquema que fue muy exitoso durante casi 20 años, pero que hoy muestra signos de debilitamiento. Somos una provincia muy golpeada por las realidades cambiantes de la frontera. Misiones es marginal, no por inadaptación, sino porque estamos al margen. Acá empieza o termina la patria. El impacto de un evento como el del Ueno Bank en Paraguay seguro agarró a algún misionero con plata depositada allá y no a un neuquino. De igual modo, cuando el dólar blue sube, nos beneficiamos más que Jujuy. Esas dinámicas generaron veranillos fenoménicos pospandemia hasta 2023, donde todo lo que traías se vendía: soja, vino, queso, turismo constante. Pero esa masa de circulante se terminó y hoy enfrentamos un contexto nacional de fuerte ajuste.

Tenemos un presidente (Javier Milei) que, con sus virtudes y defectos, ajusta mucho. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el gobierno nacional realizó un ajuste del 13% en la base monetaria M1 (referido al dinero en circulación). Si se le suma todo lo que ya se había ajustado entre 2023 y 2025, la reducción es enorme. Si falta plata en todo el país, imaginate lo que ocurre en Misiones, a la que además le falta todo el dinero que traían paraguayos y brasileños para consumir. A esto se suma un atraso cambiario evidente. En el último año el tipo de cambio se corrigió un 8% frente a una inflación cercana al 30%. Por eso, el misionero cruza a comprar a Encarnación (Paraguay) o Foz de Iguazú (Brasil). Incluso salen tours de compras desde Posadas hacia Dionisio Cerqueira, Brasil. Por todo esto sufrimos este parate y debemos repensar nuestra economía con urgencia.

¿Qué sectores productivos se deben potenciar e incorporar para reactivar la economía y generar empleo privado?

Con la base tradicional de la forestoindustria, yerba, té, tabaco y ganadería a escala actual ya no alcanza. Hay que hablar de energía, de ganadería en mayor volumen recuperando un stock de 500.000 o 600.000 cabezas de ganado, de reindustrializar lo forestal y combinarlo con otras actividades, y desarrollar un agro más extensivo. Si le decimos no a todo, el resultado es la constante destrucción del salario privado. El empleo privado registrado en Misiones cayó de más de 120.000 trabajadores a menos de 100.000 y esa plata es la que falta en la calle. Insisto, hay que hablar de economía, de producción para volver a generar empleo. Esto lo digo con absoluto convencimiento, ya promediando el mes de noviembre, hay que recuperar el salario del empleado público. Lo ha hecho muy bien en las últimas decisiones el gobernador (Hugo Passalacqua) de haber pautado un aumento. Te puedo asegurar -porque sé de consumo en esta provincia- que de esos recursos que volcó ya se vio un movimiento en la provincia de Misiones. Se entiende, hay que recuperar el salario del empleado público y hay que generar puestos de trabajo privado.

Para dar ese paso, ¿habría que sentar a todos los sectores?

El Estado y los privados siempre tienen que estar en diálogo. El gobierno tiene vocación de diálogo. También el privado tiene que entender que al Estado no se le puede pedir que dé todo de golpe y deje de cobrar impuestos. En este momento donde hay discusiones de los roles del Estado, siempre voy a defender el rol del Estado que debe estar presente y conducido por personas que crean en el Estado. Ser un Estado facilitador para el crecimiento y el desarrollo de la economía e identificar cuáles son las cosas en que Misiones aparece como distinta. Es decir, Misiones hace cosas o hacía cosas que otros no hacían. Aparece el gobernador y dice ‘yo voy a sacar la aduana paralela’, en cuanto a la retención; algo que se había ido de mambo, que le tocaba la billetera virtual de un ciudadano, a un monotributista, que hacía saldos absolutamente incobrables. Esas cosas son las que se están haciendo muy bien, porque se está escuchando al ciudadano.

Fotos: Julián Grondona

Estuve mirando en La Isolina unos campos donde hay forestación y donde hay ganadería propia. Y el problema siempre ha sido la capuera, en términos de definición misionera, un problema paralelo. En ese escenario, en algún momento dijimos que no se podía usar el glifosato, que puede tener miles de problemas, como los tiene todo el mundo. Ahora, para una economía como esta, es como más o menos parecido que yo te venga a prohibir el aire acondicionado. Y lo más probable es que la mayoría te va a decir que no. Por eso, el productor reaccionó ante esta posibilidad de la prohibición del glifosato y el gobierno lo escuchó. Es la línea, la de ir escuchando a los sectores, para ser un Estado presente, serio, ordenador, amigable a las recomendaciones que nos van haciendo.

Citaba un tema clave. ¿Estamos hablando de todo tipo de generación de energía?

Sin duda alguna. En el mundo empiezan a pedir que cuando llegues con algún producto, la trazabilidad tenga un sesgo ambiental. Mientras nos oponemos a discutir el desarrollo energético de una hidroeléctrica, la mayoría de lo que se produce en Aristóbulo del Valle viene de una usina que está quemando cinco o seis camiones por semana de combustible. Yo sé porque mis camiones son los que los están trabajando. Entonces, esas son las cosas que tenemos que discutir.

Pensar en el desarrollo de una hidroeléctrica que puede ser beneficioso en lo ambiental y puede ser una palanca para el crecimiento y el desarrollo a través de obra pública, como se hizo muy bien con Yacyretá. Esas son las cosas que hay que discutir. Después podemos decir que no. Ahora, lo que no podemos seguir es diciéndole que no a todo lo que implique progreso, desarrollo económico. No hay inversión que sea neutra, pero no tengo duda alguna que hoy lo que no es neutro es el proceso de destrucción de puestos de trabajos privados que se ve en la Argentina y con especial atención en Misiones.

¿Cuál es el rol de Maurice Closs en este nuevo tiempo político?

Esto, poder decir las cosas que pienso. A ver, en otras épocas donde casi nadie se animaba a hablar, yo era de aquellos que salía no mucho, dos veces, y decía lo que pensaba: ‘No me va a mezclar el agua con el vino, con la cerveza’. ‘Discutamos asignación de poder y de recursos’. Muchas cosas fui diciendo. Voy a seguir así, diciendo desde atrás, colaborando las cosas que yo creo que son las mejores. Sin ánimo de verdad. El ánimo es de instalar el debate y que luego se defina. Y confiando que esta vuelta de página que se está dando en la provincia de Misiones nos va a permitir un debate electoral y la elección de un nuevo gobierno. Que ese gobierno tenga la posibilidad de discutir la provincia por 15 a 20 años para adelante.

Creo que hoy el gobernador es la persona indicada que se animó a dar vuelta la página y va a tener en mí, con la experiencia público-privada, para decirle, con absoluta sinceridad y visión de bien común, lo que creo y con muy buena intención, los caminos a trazar y a seguir.

Siempre ha sido (Passalacqua) una persona de diálogo y de apertura. En este caso lo importante que además de ser de diálogo y de apertura, va a decidir. Tiene la Legislatura que lo acompaña, pero no lo acompaña con la visión de antes y lo importante sería que tenga también esa articulación de ir de vuelta con las fuerzas vivas. Que nos vayan nutriendo del pensamiento, que es el pensamiento del misionero y, entre todos diseñemos una provincia para adelante.

Ahora hay que mirar 15 años más para adelante y en eso yo tengo algo que quisiera que nos una a todos aquellos que creemos en un Estado; creemos en el rol del privado creciendo e invirtiendo en la provincia de Misiones. Y uso una frase de los chamameceros, que a veces se juntan en la zona de Aristóbulo del Valle en ocasión de San Cirilo, al final de octubre. Nosotros como espacio político tenemos que volver a enchamigarnos con el trabajo y la producción de la provincia de Misiones. Ahí voy a estar yo.