Gladys Navarro construyó una trayectoria de más de tres décadas en el maquillaje profesional y el body painting, donde convirtió la selva, las leyendas y los mitos en fuente de inspiración.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:06hs.

Gladys Navarro

Maquilladora profesional, especialista en body painting y creadora de accesorios artesanales, Gladys Navarro construyó una trayectoria marcada por la formación constante y la exploración artística. Nació en Florencio Varela, llegó a Misiones a los 18 años y encontró en el maquillaje una profesión que desarrolló durante tres décadas. Después de 20 años vinculada también a la cosmetología, decidió cerrar esa etapa para volver a una pasión que la acompaña desde los 11 años: la música. Hoy, a los 70, estudia piano y se prepara para presentarse en público. En esta entrevista con El Territorio repasa su historia, los desafíos de su oficio y las decisiones que la llevaron a reinventarse.

Nació en Buenos Aires, pero su historia transcurrió en Misiones. ¿Cómo llegó a la provincia?

Soy de Florencio Varela y vine a Misiones a los 18 años. Mi papá había trabajado en Papel Misionero, conocía la provincia y un día decidió venir para acá. Así nos instalamos. A mi marido, Carlos, lo conocí en Misiones, alrededor de 1977. Él también es de Buenos Aires, de San Martín. Nos casamos en 1984 y formamos nuestra familia. Tenemos tres hijos: Sandra, que es psicóloga; Patricia, veterinaria, y Sergio, que trabaja en sistemas.

¿Cuándo comenzó a interesarse por el maquillaje?

Cuando llegué trabajé primero en una perfumería que se llamaba Niza, que ya no existe. Creo que ahí se despertó mi interés por los colores y los cosméticos. Me encantaba atender a las clientas y siempre decía que ninguna se podía ir sin llevarse un lápiz labial. Después trabajé en la administración pública, en Mesa de Entradas y en Gobernación, pero el maquillaje seguía interesándome.

En 1996 comencé a capacitarme profesionalmente. Conocí una línea norteamericana, Artistry, y empecé a hacer cursos específicos. Después viajé a Buenos Aires para formarme con profesionales y marcas importantes, como Kryolan. En esa época no existían los cursos online: si querías aprender, tenías que viajar, estar presente y capacitarte.

¿Cómo era trabajar como maquilladora en Posadas en aquellos años?

Había pocas maquilladoras y trabajábamos muchísimo a domicilio. Era habitual que las novias pasaran el día en un hotel, donde recibían a la manicura, la peinadora, la masajista y la maquilladora. Era todo un acontecimiento. También viajábamos a otras localidades.

No había redes sociales para mostrar los trabajos. Tenía pilas de fotografías que utilizaba como referencia para las clientas. Incluso hacíamos bocetos en papel para mostrar cómo iba a quedar un maquillaje. Hoy sacás una foto y tenés todo resuelto, pero antes había que preparar cada detalle.

Después amplió su actividad hacia el body painting. ¿Cómo llegó a esa disciplina?

Fue alrededor de los años 2000. Me capacité con el artista español Quijano Sánchez, que vino a Buenos Aires. Viajamos y estuvimos una semana aprendiendo su técnica de maquillaje corporal. Después volvió a Argentina para enseñar estilismo y joyería textil, y ahí aprendí a desarrollar los tocados y accesorios que hoy complementan mis producciones.

El body painting tiene una técnica propia. No es simplemente pintar un cuerpo: hay que conocer los materiales, las texturas, los pinceles y cómo responde la piel. Es una disciplina que requiere mucha preparación.

Sus producciones suelen incorporar leyendas, naturaleza y elementos de la selva. ¿De dónde surgen esas inspiraciones?

Me gustan mucho las leyendas y todo lo relacionado con la naturaleza. Para mí, cada trabajo tiene que tener un contexto. Si la gente ve algo lindo, pero no sabe qué está mirando, se pierde una parte importante de la obra.

Hice, por ejemplo, una representación de la leyenda de la flor del ceibo, con los colores y las formas del fuego alrededor del cuerpo de la modelo. También preparé un trabajo sobre el ave Fénix, que representa el resurgimiento, el empoderamiento y la posibilidad de volver a levantarse. Para esa presentación elegí música de Ennio Morricone. Me gusta que cada producción tenga una historia que contar.

¿Cuánto trabajo hay detrás de una producción de body painting?

Muchísimo. Primero tengo que conocer a la modelo, tomarle las medidas y diseñar algo que se adapte a su cuerpo. Después dibujo todo en papel, calculo dónde va cada elemento y hago pruebas de trazos, colores y texturas.

Un trabajo puede llevar cuatro horas y media o cinco de aplicación, pero eso es solamente el momento de pintar. Para una producción que hice en Iguazú, por ejemplo, estuve casi un mes preparando el diseño. Hay que experimentar con los materiales y practicar antes de llevarlo a la piel.

También es fundamental que la modelo se sienta cómoda y tenga confianza. Yo cuido mucho a las personas con las que trabajo. Son muchas horas de preparación y de exposición, por eso hay que acompañarlas y respetar sus límites.

¿Qué experiencias destacadas recuerda de su trayectoria?

Participé en un concurso online con maquilladores de Argentina y Uruguay. La consigna era representar monumentos y elementos característicos de ambos países. Gané el concurso y después viajé a Buenos Aires para presentar el trabajo en una exposición.

También participé en producciones en las Cataratas del Iguazú y fui una de las primeras en incorporar el maquillaje neón en Misiones. Para eso me capacité con un profesional uruguayo y aprendí a trabajar con pinturas que reaccionan ante la luz negra.

También desarrolló una línea de tocados y accesorios artesanales. ¿Cómo se complementa con el maquillaje artístico?

Surgió de la necesidad de completar las producciones. Si tenés una persona con todo el cuerpo pintado y no le ponés ningún accesorio, sentís que falta algo. Los tocados, las hombreras y las piezas ayudan a construir el personaje.

Trabajo con cristales, nácar, piedras, metales y telas. Cada pieza tiene una estructura y se hace artesanalmente. Algunos collares llevan entre 18 y 20 horas de trabajo. Cada flor, cada hoja y cada detalle se elaboran por separado y después se ensamblan.

Durante muchos años también se dedicó a enseñar. ¿Qué significó para usted la docencia?

Enseñé durante 13 años en Alas y Raíces y también en el Instituto Esteban Lugo. Para enseñar no alcanza con saber hacer algo, hay que saber transmitirlo. Tenés que despertar el interés y la inspiración en el otro.

Para mí, el éxito de un docente es que su alumno llegue a superarlo. Cuando alguien que fue tu alumno hace un trabajo mejor que el tuyo, sentís un orgullo enorme. Tuve alumnas muy buenas que después abrieron sus propios gabinetes y emprendimientos.

Después de años de trayectoria, decidió cerrar su gabinete cosmetológico. ¿Qué motivó ese cambio?

Estuve alrededor de 20 años con la cosmetología. Tuve gabinetes en el centro, trabajé en la calle Colón y en la avenida Corrientes. Después me enfermé de cáncer y tuve que bajar un poco el ritmo. Continué atendiendo desde casa porque mis clientas me pedían que siguiera, pero llegó un momento en que sentí que había cumplido una etapa.

En diciembre decidimos vender el gabinete con mi marido. Quería dedicarme a otras cosas y volver a una pasión que había quedado pendiente durante muchos años.

Esa pasión era la música. ¿De dónde viene ese vínculo?

De cuando tenía 11 años. La música siempre estuvo en mi vida, pero por distintas circunstancias terminé dedicándome a otras actividades. Hace un tiempo decidí que quería volver a estudiar. Yo maquillaba desde hacía 12 años a una profesora de música y nunca le había contado que tenía ese interés. Un día me animé y le dije que quería estudiar piano.

Ahora estoy estudiando y trabajando con el Nocturno Nº 2, de Chopin, que voy a interpretar en una presentación. También tenemos previsto tocar en el Cidade el 12 de diciembre. Mi marido me acompaña en todo. Él también había estudiado piano cuando era joven, así que compartimos esta nueva etapa.

¿Qué significa volver a estudiar y proyectar una presentación musical a los 70 años?

Es volver a algo que siempre estuvo conmigo. Yo empecé con la música a los 11 años y ahora, a los 70, estoy retomando ese camino. La vida te da sorpresas. Hoy estás en un lugar y mañana no sabés dónde vas a estar.

También hay que ser consciente de la finitud, de que tenemos un tiempo y no sabemos cuánto. Eso te moviliza para hacer las cosas que querés hacer. Yo creo que hay que animarse a aprovechar la vida.

¿Qué consejo les daría a quienes tienen una vocación pendiente o sienten que ya es tarde para empezar algo nuevo?

Que hagan lo que les gusta. Yo les digo a los jóvenes que no posterguen tanto las cosas. A veces uno pasa años trabajando en actividades que necesita hacer, pero que no son lo que realmente quiere.