Diana Amarilla presentó la canción “La reina de los mares” en homenaje a la Teniente de Navío Eliana María Krawczyk

“Bueno, creo que todos sabemos por qué estamos acá. Estamos por Eliana”, dijo Diana Amarilla al abrir la conferencia que se realizó ayer en la sala de prensa de Casa de Gobierno. Fue para hacer la presentación en sociedad de "La Reina de los Mares", una canción que homenajea a la Teniente de Navío Eliana María Krawczyk y sus camaradas del submarino ARA San Juan.

“Estoy orgullosa del resultado final de la canción y creo que trasmite el mensaje que yo quería”, explicó la cantante misionera radicada en Ciudad de México, Diana Amarilla a los medios presentes.

En la conferencia de prensa estuvo presente el Ministro de Cultura, Joselo Schuap, y la subsecretaria de Fomento Laura Lagable, además del Capitán de Navío Gustavo Sánchez -director del Liceo Naval Militar Almirante Storni- y el Capitán de Corbeta Nemesio González, camaradas de la Teniente Eliana, y Edgar Gastón Espíndola, en representación de la Prefectura de Posadas

En la oportunidad, se compartió con la prensa el videoclip, que ya está disponible en plataformas como youtube y otras. “Que sea como un abrazo, eso quería ser la canción”, dijo la artista.

Abordaje respetuoso de un tema sensible

“Me llegó al alma. Es una hermosa canción y las metáforas que tiene representan lo que sentimos en la Armada Argentina”, dijo a su turno quien fuera compañero de promoción de la teniente, el capitán Sánchez. “Ellos siguen en el mar en patrulla eterna. Dieron su vida por algo de lo que estaban convencidos. Y creo que para un marino es una de las mejores formas de morir: haciendo su trabajo, haciendo control de los mares, defendiendo nuestros recursos. Y los que somos marinos, soñamos que cuando nos llame la muerte, que sea trabajando, defendiendo la patria. La cultura se entrecruza con las tareas que están en el quehacer de todos los argentinos, y hoy nos toca a nosotros ser protagonistas. Hace 6 años que los perdimos. En nombre de la Armada, te agradezco, Diana”, reiteró el director del Liceo. A sus palabras se sumó el representante de Prefectura.

A su turno, el ministro de Cultura ponderó el modo respetuoso de la canción para dar un punto de vista. En temas sensibles como éstos, “es muy fácil cometer errores. Uno puede sin querer herir a alguien o sobreactuar algo, sin embargo en esta ocasión nada de eso ocurre. Además de que el videoclip en blanco y negro está muy sobrio, muy bien logrado. Me quedo con una frase, llena de significados: ‘sale a flote la verdad”, valoró.

Por otra parte. Schuap celebró el acompañamiento institucional de las autoridades presentes y aseguró que el video está cargado en “Unísono”, el programa que el INAMU tiene en la TV Pública, y que hace varios sábados se ve pospuesto en la grilla: “el sábado pasado por la transmisión del Festival del Litoral, por ejemplo. Y esa es una canción que debe ser difundida a nivel nacional, para que pueda crecer y llegar a su público”.

Un tema que estaba pendiente

Diana comentó que poco después de que ocurrió la tragedia sintió el impulso de hacer una canción, “pero no encontraba desde dónde abordarla. Y finalmente lo pude concretar. Fue la hermana de Eliana la que me la ‘acercó’, me la hizo conocer de alguna manera. Ahí pude volcar esa admiración que siento por ella en unos versos”.

La canción se terminó de editar a fines del 2022 y esperó hasta este momento para salir a la luz, con videoclip incluído. “Me alegra traer a la memoria el tema de Ara San Juan a través de la canción. Y espero que llegue adonde tenga que llegar, yo ya la suelto”, expresó.

Diana Amarilla es cantante, compositora, actriz y conductora de tv. Desde los 3 años ha recorrido infinidad de escenarios en su provincia natal, Misiones, siendo la cantante principal de distintas bandas y orquestas, como la Orquesta Juvenil de Sadaic.

A los 12 años participó en "Cantaniño" por Telefé. También desarrolló su arte en Paraguay y México. En 2017 lanza su primer disco solista “Diana Amarilla” nominado a los Premios Gardel como “Mejor Álbum Nuevo Artista Pop” en 2018. Telonera de artistas como Vanesa Martín, Ha-Ash. Compartió escenario con Axel, Sandra Mihanovich, Karina La Princesita, entre otros. Ganadora de “Tu cara me suena” y subcampeona de “Elegidos”, realities de tv transmitidos por Telefé. También formó parte de obras de teatro musical como “Aladin” en el Gran Rex y “Drácula, 20 años” en el Teatro Astral de calle Corrientes de Buenos Aires. En 2022 estudió teatro musical en Broadway, NY y actualmente reside en CDMX.

Su más reciente lanzamiento es “La Reina de los Mares” , un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, especialmente a la única mujer submarinista que se encontraba a bordo, Eliana Krawczyk.