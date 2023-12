Aumentó la cantidad de menores que ingresan al Cemoas de Posadas

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Según el último informe del Ministerio de Prevención de Adicciones, en el Centro de Asistencias y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley penal (Cemoas) de Posadas, la cantidad de ingresos de este año -entre enero y junio- fue de 122, esto significa un aumento de más del 60% con respecto al mismo período del año pasado cuando fueron 75 niños, niñas y adolescentes (NNyA).



La población que ingresó al centro y de la cual se dispone su estadía se distribuye con una diferencia muy notable entre varones y mujeres: entre 2021 y 2022, solamente 19 de los ingresos fueron mujeres, en tanto varones fueron 395 -. Durante enero a junio de 2023 la población total fue de 122 ingresos, siendo tres femeninos y 119 masculinos.



En tanto que durante el período de 2023, 17 jóvenes reingresaron más de una vez al Cemoas de Posadas, teniendo entre dos y tres reingresos.



Se registran ingresos de niños y niñas desde los 9 años en adelante. Sin embargo, por temor, en ocasiones los chicos no mencionan su edad o la distorsionan, buscando recuperar la información con los adultos referentes, el juzgado o en articulación con el registro de las personas.



Se destaca que los chicos permanecen en el centro en promedio entre 24 y 48 horas, tiempo en que la situación jurídica de éstos es resuelta. De todos los ingresos (desde junio de 2021 a junio de 2023), casi la totalidad (313) fueron entregados en tutela de los familiares, padre o madre; 57 fueron trasladados a la Unidad Penal N° 4; cinco menores fueron enviados a una Institución Residencial de Acogimiento; uno de ellos fue dado en libertad, y cuatro derivados a la Residencia Socioeducativa Lucas. Mientras que sin derivación y en seguimiento hay 100.



La mayor cantidad de ingresos ocurre entre chicos que tienen 17 años. La ley estipula que la permanencia de los niños, niñas y adolescentes dentro del Cemoas no puede superar las 24 horas desde el ingreso y admisión. Así, remarcan que poder garantizar que se cumpla el derecho que la ley exige, sólo es posible mediante un trabajo en sistema de red.



Por otra parte, se detalla que seis de los NNyA, pertenecen a comunidades mbya guaraní de las localidades de San Ignacio, Eldorado y Puerto Leoni. En 2023 se registró el ingreso de un niño perteneciente a los pueblos originarios de la provincia.



Situación escolar

En relación a la situación escolar de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al Cemoas, 188 no dieron datos, por lo que el asunto está en proceso de averiguación. De los 292 de los que sí se tienen información solamente 22 mencionaron tener primaria completa, 78 primaria incompleta, 44 no están escolarizados, 141 tienen secundaria incompleta y siete la secundaria completa.



Revinculación

Para intentar evitar los reingresos se realiza un trabajo de revinculación y seguimiento que está a cargo del equipo interdisciplinario, no solamente con los jóvenes sino también con las familias, lo que comprende el fortalecimiento familiar y el empoderamiento de los adultos para la contención de los niños, niñas y adolescentes.



Así también, en el caso de ser necesario se busca de manera articulada con otros organismos del Estado provincial y organizaciones civiles, la restitución de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la salud, educación, recreación, entre otros. Es por ello que luego de egresar de la institución participan de las actividades que brindan el Punto Preventivo San Gerardo de Posadas.



Algunas de las actividades que se realizan son: apoyo escolar, cocina, taller de música, calistenia (ejercicio físico con el mismo peso corporal), kick boxing, taller de teatro y artes combinadas, boxeo y funcional.

Marco normativo de los Cemoas

La ley N° 22.278, artículo 1º, establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.



Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.



La ley establece que: “En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable”. En la provincia de Misiones este “lugar adecuado” es el Cemoas, atendiendo a aquellos menores de edad aprehendidos por la presunta comisión o participación de un delito en el territorio provincial, que se encuentren en conflicto con la ley penal.



El Centro de Asistencias y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley penal (Cemoas) fue creado mediante la Ley XIV - N° 14, el 26 de septiembre de 2019, entra en funcionamiento en mayo de ese año y recibe el primer ingreso en el mes de junio del año 2021.

En cifras

Casi el 80% de quienes ingresan consumen sustancias

Según detalla el informe que contiene datos del Cemoas, el 79% de los NNyA que ingresan mencionan estar atravesando una situación de consumos problemáticos; mientras que un 18% no refiere datos al respecto, “es posible interpretar que, por sentir temor ante la presencia de personal de seguridad”, mientras que un 3% mencionó no estar en situación de consumo.



Recientemente, Cristian Ortiz, director del Cemoas Posadas explicó en diálogo con este medio, cuáles son los objetivos principales, con qué problemáticas llegan los menores que proceden a delinquir y cuáles son los factores para que se sometan a la delincuencia en tan temprana edad.



Así resaltó: “Uno de los factores principales por el cual cometen los delitos, puntualmente hablando de robo, es que en la mayoría de los casos los chicos tienen un problema de consumo problemático de sustancias (drogas y alcohol). Esta cuestión se aleja de lo familiar. Muchas veces van a robar, hurtar para volver a consumir”.



“Es por eso que interviene el Ministerio de Prevención de Adicciones como órgano de aplicación, que hace que posterior a la demora se continúe con un seguimiento y un abordaje, y que ellos continúen con este proceso de poder revincularlo en aquellos derechos que fueron vulnerados”, agregó.



“No es grande el índice de reincidentes, pero decir que no existe reincidencia es como mentir. El seguimiento hace que podamos tener más comunicación con los chicos que pasan por el Cemoas y también con la familia que obviamente es fundamental en este proceso de recuperación”, cerró.