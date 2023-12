Complejos turísticos misioneros y agencias registran alta demanda

martes 05 de diciembre de 2023 | 5:00hs.

Las agencias de turismo se encuentran con alta demanda de cara al verano, así como también los emprendimientos turísticos de distintos puntos de Misiones. Tanto en Posadas como Iguazú los operadores turísticos consultados confirmaron que “para enero hay cupos repletos en lo que respecta a paquetes de viajes que incluyen traslado y alojamiento a Brasil”. Las playas más demandadas son Torres, Capao Da Canoa y Camboriú y el valor del paquete cotiza en dólares y se paga al dólar oficial. Según indicaron los emprendimientos turísticos que dependen de operadores mayoristas ya no aceptan pesos.



Por otro lado, Misiones se posiciona año a año con los emprendedores turísticos. “Hay cabañas con reservas completas en diciembre, otras que estamos acomodando recién las reservas, Pero muchísimas consultas”, indicó Alicia Krieger, responsable de un emprendimiento turístico en Oberá.



Agencia de viajes

Las playas brasileñas son el destino más elegido por los misioneros, si bien muchos optan por llegar a las playas por sus propios medios, los paquetes turísticos ofrecen comodidad y le quitan el estrés del viaje, la preocupación de la ruta y las limitaciones en el consumo de bebidas o comidas.



Al respecto, Beatriz Franco, responsable de Battia Viajes, afirmó que fue alta la demanda de paquetes turísticos previo a las elecciones de balotaje el pasado 19 de noviembre, y se mantiene hasta la actualidad. Destacó que en Misiones se vendieron todas las salidas en colectivo con destino Capao Da Canoa y Camboriú. “También antes del incremento del pasaje de colectivos por la temporada se vendieron salidas a estos destinos. Salen tres veces por semana. Van familias, parejas, grupos de amigos. Nadie se resiste a estos lugares, los misioneros hacen lo posible para irse de vacaciones a Brasil”, destacó.



Contó que los destinos brasileños como Capao, Torres, Camboriú se llegan a través de colectivos de larga distancia con salidas regulares tres veces por semana desde Posadas con la empresa Río Uruguay. “Estos paquetes se ofrecen con alojamiento y son de las más vendidas. Están completas para enero y mitad de febrero en un 90%”, acotó.



Tras ser consultada por el panorama, dijo en diálogo con Radiactiva 100.7 que “solamente se sabe del cobro en dólares, pero los paquetes no se modificaron porque están tasados en esa moneda. Sí aumentaron un poco los paquetes con vuelos aéreos por el impuesto que subió al 100%”. Agregó que la intriga está en si se va a dolarizar todo o en qué tipo de cambio habría que basarse pos asunción del nuevo gobierno nacional.



Sobre precios, se consiguen paquetes desde 415 dólares a Torres. Mientras que a Camboriú vale 460 dólares. Por otro lado, siete noches con desayuno salida hacia Capao da Canoa vale desde 650 dólares. Todos los paquetes incluyen además de estadía, traslado en bus y desayuno. Las excursiones son aparte, y según el destino, adquirir la media pensión vale entre 70 y 100 dólares.



Por otro lado, si bien Iguazú se caracteriza por trabajar con turismo receptivo debido a la gran cantidad de turistas que arriban al destino con el objetivo de conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú. No obstante, la ciudad iguazuense tiene sus agencias de turismo que trabajan con los residentes de la localidad y de la provincia, las cuales ofrecen paquetes turísticos a las playas, ya sea la costa atlántica o Brasil. Estos paquetes son muy solicitados, incluso para diciembre, la empresa turística consultada manifestó que “los cupos para diciembre están completos”.



La empresa de turismo El Taita Junior Viajes y Turismo, modificó sus tarifas vigentes para diciembre, enero, febrero y marzo. “Modificamos el paquete inicial, le agregamos la cena que no estaba incluida y logramos bajar el precio al paquete. El precio está en dólares porque el hotel en Brasil nos cobra en dólares, pero es posible pagar en pesos con la cotización del día”, detalló Corina Montero, propietaria de la empresa.



Luego, indicó que los paquetes turísticos a Brasil incluyen alojamiento, desayuno, cena y traslados. “Vamos a varias playas, una por día. El objetivo es que nuestros clientes conozcan la zona y disfruten de cada balneario de una forma única. Los costos son accesibles porque contamos con colectivos propios”, remarco Montero. Agregó que hay lugares disponibles para viajes desde enero hasta marzo.



Los costos varían entre 295 y 445 dólares, según la fecha del viaje y la cantidad de noches del paquete. Además, sostuvo que “la empresa cuenta con facilidad de pago en cuotas, sujeto al bolsillo del cliente. Con una seña se reserva el lugar y después se puede abonar en cuotas”



Por otra parte, la empresa con ubicación en Iguazú también ofrece paquetes turísticos para la costa atlántica, en este caso con tarifa es en pesos.



Cabañas

Por otra parte, El Territorio dialogó con algunos responsables de emprendimientos turísticos de Misiones y se constató que la demanda de cara al verano ya inició debido que “las reservas ya se están llevando adelante y hay lugares con cupo completo para diciembre”. Así lo confirmó Alicia Krieger, responsable de Cabañas Sueño Azul en Oberá. “Para el verano hay muchas consultas, varios emprendimientos ya tienen todo reservado, en mi caso particular recién estoy acomodando las reservas”, relató.



Seguidamente, los costos varían según el tipo de alojamiento y los servicios. “Para una familia tipo tenemos cabañas equipadas, aire, wifi, Direc TV, sábanas y toallas, estacionamiento, parrilla y piscina”, indicó la emprendedora.



Por otro lado, Hipólito González, responsable de un complejo turístico en Santa Ana, relató: “Estamos alojados camino al Parque Temático de Santa Ana, unos kilómetros fuera de lo que es la ciudad y la ruta. Ofrecemos un espacio con mucha arboleda, piscina y son cabañas rústicas, también hay una pequeña vertiente y silencio”.



Detalló que tiene muchas consultas por precio y son mayormente elegidos por los ciudadanos que buscan descansar y salir de la rutina diaria. Sobre costos, según la zona de la capital misionera y lo que ofrezca el emprendimiento turístico un alojamiento-cabaña para cuatro personas parte desde $25.000, si involucra servicios y desayuno o alguna actividad los costos se encarecen.

En cifras

$25.000Desde este valor se puede conseguir una cabaña por día en Misiones. Los precios varían según el servicio y la actividad que se adquiera.

Tarifa y cobro en dólares para viajes al exterior

Según trascendió, los grandes operadores turísticos solicitan el cobro de paquetes en dólares desde ayer, si bien esto ya sucedía porque los paquetes cotizan en la moneda extranjera, ahora se aceptará solamente dólares. Siempre y cuando la agencia de viaje se vincule con estos operadores. Solo será con viajes al extranjero.



El presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, Héctor Toly Dopazo, en diálogo con El Territorio afirmó que las empresas de turismo están trabajando muy bien de cara a la temporada de verano. “Pese a que se está esperando desde el rubro así como también los pasajeros posterior a la asunción del nuevo presidente electo Javier Milei, algún tipo de medida”.



Luego, se refirió al cobro de paquetes el dólares, tratándose de paquetes turísticos con viajes al exterior de la Argentina: “Es algo que viene desde hace tiempo cobrando en dólares por una cuestión de practicidad y operatoria con los operadores mayoristas. Sobre todo cuando empezó a modificarse constantemente el dólar, los operadores mandaban comunicados que cobraban sólo en dólares y no en pesos”. De todos modos, añadió que cada operador turístico decide tomar los recaudos en cuánto a esta situación y cómo le queda mejor la operatoria. “Todas las agencias que trabajan con operadores mayoristas deben acatar la disposición de estos operadores y quienes crean sus propios programas o paquetes deben tener sus condiciones a fin de preservar la integridad de los costos”.



Por otro lado, Beatriz Franco, de Battia Viajes, explicó que a partir de ayer los paquetes turísticos al extranjero por una disposición de los operadores turísticos mayoristas se cobran solamente en dólares. Si bien ya cotizaban en dólares, ahora se cobrará únicamente con la moneda estadounidense.



“No se reciben más pesos para pagar paquetes al exterior. Incluyó a los países limítrofes como Brasil y Paraguay, no solo Europa o Egipto”, detalló.



Ante tal situación, contó que las agencias aceptan el dólar verde y azul porque el banco acepta ambas por lo que el cliente puede abonar con los dólares que cuente.