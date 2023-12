Raly: “El día que no me ponga nervioso será el momento de retirarme”

lunes 04 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Luego de compartir sus sentimientos hechos canción en su presentación del sábado en el Festival del Litoral, Raly Barrionuevo habló con la prensa local. El chango santiagueño se sorprendió de que su música llegara hasta lugares que no imaginaba y se emocionó por el calor y el cariño de la gente que le regaló cientos de antorchas que salían de sus teléfonos celulares, manifestación misionera de la consagración de los artistas en sus corazones.

¿Qué sentimientos te vinieron al subir a este escenario?

No me esperaba este recibimiento ni ahí. Es fuerte cuando uno no ha llegado a un lugar todavía y ser recibido de esa manera, sobre todo para un artista que hace su camino de manera independiente, desde la autogestión. Poder compartir mis canciones y las canciones que yo canto... es increíble cómo la gente ha cantado, ha participado, así es fácil hacer un concierto con semejante cariño.

¿Te habían contado cómo es el festival?

Sabía del festival, el Chango Spasiuk me había hablado, pero yo no había venido y no me imaginé todo esto. Creo que es mejor que no me hayan contado para que sea sorpresa.

¿Sos consciente de que en Misiones la gente consuma tanto tus canciones?

A mí me emocionó mucho porque he visto muy distintas expresiones muy personalizadas de cada bailarín y bailarina, increíble. Creo que es difícil también poder tomar conciencia de eso porque llega un punto en que uno sabe que la música va, no sabe a dónde puede llegar. Yo soy cancionista, pero lógicamente como amo la danza también he hecho con músicas folklóricas bailables. Veía que hacían coreografías hasta de Ey paisano que todavía nadie sabe qué es eso (risas), pero hay un aire de chacarera mezcla con rap, pero hoy lo han bailado también.

Cuando ibas a arrancar confesaste que estabas nervioso...

El día que no me ponga nada nervioso capaz que sea el momento de retirarme, porque la verdad sea el lugar que sea siempre me agarra un cagazo. Pero es lindo, es un combustible, porque sino no sentiría nada, subiría y me daría todo lo mismo. Sentir miedo también me pone ante el desafío de darlo todo en el escenario en las condiciones que estén las cosas.

Otro dato no menor es que hoy es mi último concierto del año y hoy pensé mucho en eso. Fue un año increíble de trabajo, de encuentros, de música, de sentir que las canciones que uno ha escrito y las que canta de alguna forma van llegando y que vale la pena estar en esto, hacer lo que hago. He recorrido tantos lugares en un año, me largué solo sin banda, hoy disfruto de todo eso como si fuera un niño con sus juguetes. Porque además no armo un repertorio, subo al escenario y no sé que voy a cantar.

¿Cuáles son tus proyectos para el 2024?

Mi sueño es tocar en Miami, ganar la Voz Argentina (risas). No me planteo como un objetivo para el año. Trato de leer libros, ver películas, tener buenas charlas con la gente porque siento que eso me va a alimentar para escribir nuevas canciones. No esquivarle la vista tanto a las alegrías como a los dolores propios y los de mi pueblo. Seguir en ese camino que siento me va a seguir motivando para hacer canciones, para subir y agarrar una guitarra y seguir cantando. ¿Qué me depara el año que viene? No lo sé, pero espero que sea música, encuentros, nuevas canciones.