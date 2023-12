Los signos se juntan a despedir el año a pura risa y alegría

domingo 03 de diciembre de 2023 | 19:00hs.

El año llega a su fin; la Tierra está terminando su vuelta por el Sol, y tán sólo queda por pasar una última época zodiacal; Sagitario ya rige en el Cielo y Capricornio aguarda por aquellos cumpleañeros que festejan doble.

En Posadas, el Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano 1345), recibe hoy domingo a las 21 a la astróloga y comediante Mariana Ladaga con su primer unipersonal de stand up en teatro.

Debutando este año con su unipersonal, Mariana Ladaga prepara su show de cierre “Horóscopo” y promete una noche de chistes, risas, con una temática que recorre la rueda zodiacal encarnando a diferentes tipos de mujeres. Para abarcar la representación de los doce signos, los agrupa por los elementos distintivos de cada uno (fuego, tierra, aire y agua) y contará en 4 monólogos situaciones de la realidad desde sus puntos de vistas; además de incluir un recuento de lo que pasó en el año junto con un cierre reflexivo.

“Es muy lindo para ir con grupos de amigas” comentó Mariana ya que su público está conformado especialmente de mujeres. Según la astróloga, se afianzó desde su anterior show Sin Valentín. Era común ver los grupos de amigas solteras que iban y “se mataban de risa”.

Razones para reír y reírnos

Uno de los motivos por los que Mariana empezó con el stand up hace un año fue el gusto por esta actividad, iba a muchos shows pero no se sentía reflejada en lo que veía. “Las temáticas eran de los casados, de que el hombre era un ‘pollera dominado’, de la mujer que hablaba del esposo y de los hijos” y no oía a las mujeres heterosexuales solteras. “Y me di cuenta que era un nicho para explotar porque como yo hay un montón”.

“Para mí es terapéutico el humor y sobre todo el stand up porque está basado en la propia experiencia. La mía es 100% real y muy catártico, como una transmutación. Quizás yo antes contaba con angustia o llorando, ahora contando con humor, me hace bien a mí. Reírse genera una energía positiva en uno que es espectacular”.

Además, deja un mensaje detrás de sus chistes, que llevan a la reflexión, así como también, la comediante se desafía a tratar los prejuicios que todavía tiene la sociedad hoy en día junto con sus personajes agregando humor.

“Este show trata sobre las identidades femeninas que nosotros nos vamos forjando y las diferentes etiquetas que nos vamos poniendo o nos va poniendo la gente. Y de reírnos de nuestros propios prejuicios y hacer reflexionar a la gente sobre estas cuestiones que pasan en la sociedad ”

Astrología como herramienta de uno mismo

La unión del stand up con la nueva temática de su show surge de sus propias experiencias, de hablar de uno mismo. Además de sus estudios en Diseño Gráfico, se interesó por la Astrología estudiando en varios lugares de Buenos Aires, en cursos y siendo autodidacta. Esta rama para Mariana es una forma de ver la vida. “Uno se pone los lentes astrológicos y comprende así a la gente, al universo, la actualidad”.

Hay arquetipos de cómo deben ser las personas de Tauro, o de Libra, cuestiones que toca en su show, sin embargo, explica que en realidad todos tenemos todos los signos, por lo que la ya conocida carta astral ayuda al proceso de conocerse a uno mismo. Agrega que incluso las personas tenemos todos los elementos a diferentes proporciones. De esa manera, todos los grupos pueden identificarse con sus personajes en algún punto.

Temas como la astrología o el tarot son cada vez más reconocidos como herramientas de autoconocimiento y de sanación. Para la astróloga deben ser explicadas y concientizar sobre ellas a la gente. “Las corrientes astrológicas son de conocimiento, son más psicológicas y evolutivas”.

“Por ejemplo, hoy hay energía disponible para que vos consigas trabajo pero vos tenés que levantarte, imprimir el curriculum, ir a la entrevista”, indicando que las personas también deben poner su granito de arena.

Con un dato sorpresa, Mariana explicó cómo funciona la ya conocida triada de signos: sol, luna y ascendente. Es importante conocerlos porque la mayoría de la gente ve desde su luna, su mundo infantil. “Justamente, el paso evolutivo es llegar a ser el sol, trabajarlo” sin embargo, ciertas características de estos signos se integran en la misma persona.

Recordando el show que realizará hoy a las 21 en el Cidade, “el lema de este show es que con el año difícil que tuvimos todos nos merecemos reirnos, cerrar el año riéndonos, nos merecemos un poco de risa.”

Las entradas anticipadas $2500 pesos o promo de 2 a $4000 pesos, pedidas al 3764231632.