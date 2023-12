"La música es un diálogo de corazones abiertos"

viernes 01 de diciembre de 2023 | 18:53hs.

El concierto de Chango Spasiuk y sus músicos sobre el Alcibíades Alarcón fue un tramo memorable en la primera antorcha del Festival del Litoral la noche del jueves.

El apostoleño muy sonriente destacó su alegría por volver a su tierra y contó que entre el público lo estaban mirando su familia y amigos.

En su repertorio, además de toda su música incluyó algunas piezas de su flamante álbum Eiké, desarrollado en pandemia y en colaboración virtual con músicos del mundo de distintos estilos y con diferentes instrumentos y tradiciones.

Entre las canciones que interpretó de su más reciente material, se encontró "Canción de amor para Lucía" con el arpista paraguayo Sixto Corbalán en vivo como invitado.

"Sé que los posadeños aman el arpa", dijo Chango y sonaron los acordes de "Pájaro Campana" y los aplausos del público.

"Mi nuevo disco se llama Eiké, y me enseñaron esta palabra en guaraní que quiere decir entrar, invitar a entrar a alguien, y no era solamente entrar a mi casa sino entrar a mi propio corazón", expuso.

Y reflexiono: "La música no es entretenimiento, es un diálogo de corazones abiertos, en los cuales uno entra en el otro y el otro en uno y uno se conecta, se comunica, construye, dialoga y nutre los mundos de cada uno".

El pasaje de Eiké fue con la banda de Chango en vivo y desde la tecnología los instrumentos de los invitados.

Al concluir el show, en la charla con los medios, el artista reseñó que "este disco que se hizo en la pandemia no se habría podido hacer en otro momento, porque cada artista, además de ser de puntos muy distantes algunos, tiene su propia agenda muy cargada, y en el tiempo de confinamiento por los cuidados, en la virtualidad pudo concretarse este encuentro, esta sincronicidad, y hoy lo presentamos con los instrumentos grabados de manera virtual y ensamblados en vivo".

En la conferencia no eludió responder a las preguntas acerca del momento complejo e incierto que vivimos los argentinos de cara a la transición de gobierno.

"Yo hice una comunicación en las redes (previa al ballotaje) y muchos se han enojado conmigo sin siquiera leerme. Creo que lo más interesante es estar atentos a no discutir o bien discutir con ideas, pero no la violencia verbal que hay, la violencia que se percibe, estar atentos a eso, a cuidarnos, estar atentos a lo que sucede, porque pareciera que cuando estamos discutiendo entre nosotros suceden un montón de cosas y estamos distraídos".

A lo que agregó: "Debemos ver de qué manera se puede convivir más allá de que pensemos de formas diferentes, pero me parece que hay que estar atentos para defender cosas que no tienen nada que ver con una postura política sino que tienen que ver con una construcción social de leyes, de derechos, que hay que cuidarlos, porque son nuestros y no tienen nada que ver con un partido político, sino que tienen que ver con una construcción de la sociedad, de herramientas institucionales para mejorar nuestra calidad de vida".

En este sentido, remarcó: "Habrá que discutir lo que haya que discutir con ideas, cada uno desde su lugar tiene que hacer su pequeña parte en todo eso, ahora es un momento sumamente particular, me parece que hay que ver qué pasa y respetar la voluntad colectiva".

En este punto enfatizó: "Creo que cada uno tiene que canalizar por otro lado sus enojos y frustraciones y no contra el prójimo, porque la construcción es con el otro, la única posibilidad es construir colectivamente. Estemos atentos a cómo no debilitar ese tejido social que bien o mal hemos logrado y que nos ha traído estos 40 años de democracia hasta acá, un poco es eso y con memoria por supuesto. Sepamos lo que es tener memoria de una historia que no está tan lejos de nosotros. Mucha gente dice '¿por qué, para qué recordar?'. Y para no cometer los mismos errores".