Desde el lunes los paquetes turísticos al exterior se venderán únicamente en dólares

jueves 30 de noviembre de 2023 | 15:54hs.

Desde este lunes los paquetes turísticos al extranjero comenzarán a operar en dólares, es decir que no se podrán pagar más con el peso argentino, según una disposición de las agencias de turismo.

En esa línea, Beatriz Franco de Battia Viajes, dio a conocer como vienen las ventas de cara a la temporada alta de turismo, Brasil el destino más elegido para vacacionar. En diálogo con Acá te lo Contamos, adelantó además que antes del balotaje, muchas personas cerraron los viajes ante la incertidumbre económica.

“Hoy nos llegó una disposición que a partir del lunes no se puede pagar más los paquetes internacionales terrestres en pesos a partir, no podemos transferir el pago al exterior, ni cobrarle al pasajero en pesos, todo será el dólares. La reglamentación fue informada por un operador grande de Buenos Aires”, manifestó Franco, y agregó “varios operadores vinieron con la misma decisión de no recibir más pesos para transferir al exterior, no sabemos él porqué de la medida”.

Asimismo explicó que tampoco se recibirá reales, solamente dólares para contratar un paquete, en caso de querer pagar en reales cada turista deberá contactarse con una agencia brasilera.

“Tampoco se habla de reales, todas las ventas y pagos van a ser en dólares, ahora si cada turistas tiene un mayorista que trabajas directo con Brasil, bueno puedes pagar en reales, pero siempre haciendo el negocio directo con esa empresa, dependerá de cada empresa de turismo, que es lo que venda o qué contactos tenga con el exterior para vender en forma directa”, sostuvo y explicó que cualquiera de los billetes tanto el verde como el azul serán recibidos. “Siempre y cuando estén en buen estado, se aceptan ambos tipos de billetes, la nueva disposición habilitó tanto el billete verde como el blue. Antes el banco no recibía los billetes verdes, ahora lo hacen”.

Por otra parte desde la agencia de turismo dieron a conocer que los destinos más elegidos son Capão da Canoa, Camboriú, Torres, Canasvieiras entre otros. Los paquetes varían el precio según los servicios, pero el mínimo arranca en 413 dólares las siete noches por persona. En cuanto a las reservas, para enero y febrero las reservas están casi completas.

“La gente no resigna su viaje y vacaciones, se vendió mucho antes de los aumentos y hoy aún se sigue vendiendo”, cerró.