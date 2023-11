martes 28 de noviembre de 2023 | 5:30hs.

Un viaje transtemporal, emotivo y revelador de la identidad y memoria de estas tierras de frontera, un horizonte de continuidades e intermitencias entre pasado, presente y futuro, habitan como posibles en las páginas de Misiones del ayer, Posadas de antaño, de Rubén Emilio ‘Tito’ García.



El libro que se abre al lector como un imaginario pop-up, no de papel sino de texto y tiempo y espacio, compila una selección de las columnas que el autor posadeño fue publicando en El Territorio y, tendrá su presentación el jueves a las 20 en la Biblioteca Popular Posadas, emplazada en calle Córdoba 2069.



En el acto de presentación acompañarán a García, el escritor Raúl Novau y Gonzalo Peltzer, director de El Territorio, que prologaron el título.



“La literatura vendría a ser la costura interna de hechos históricos, lo íntimo, lo invisible o no visible hasta el momento en que se accede a la oralidad o al escrito que lo viabiliza o carnaliza”, expuso Novau en un párrafo introductorio de la sección Posadas de Antaño.



“Pasión de escribir”

“Es mi décimo libro, escribí un poco de todo a lo largo de los años, ensayos que tienen que ver más con mi carrera como veterinario y mi trayectoria en la función pública como el Senasa, también ficciones, relatos más históricos aunque novelados, en fin hay una variedad de géneros pero siempre está la misma pasión y búsqueda de escribir”, dijo García que tiene en carpeta nuevos proyectos como un cuento inédito llamado En busca de su alma y un libro con recuerdos de política y políticos.



“A mis 82 años escribo en mis horas libres, antes escribía más, de forma más intensiva, pero siempre estoy pensando en nuevas ideas y anotando cosas, creo que todas las personas tenemos ese impulso de escribir para no olvidar, todos podemos escribir, después la cuestión estética, el valor literario de un texto es otra cosa, pasa por otro lado, pero pienso que las ganas y la necesidad de escribir para contar siempre están en los seres humanos”, postuló.



El escritor tiene “en el tintero” mucho más por asentar: “Están por supuesto las columnas semanales de los miércoles en El Territorio, aunque cuando comencé con los escritos no tenía un día estipulado, después quedó asignado los miércoles y se produce un intercambio interesante con la gente que lee y me escribe sobre sus recuerdos y también tengo pensado escribir nuevos textos”.



De entre una pila de libros sobre la mesa, tomó Misiones. La República Utópica de los jesuitas, que lleva su firma y reseñó, “yo creo que esta es mi obra culmen y sintetiza un poco todo lo que estuve leyendo e investigando de la historia misionera y regional, aunque tiene ficción, son relatos novelados de la época jesuítica, soy una persona que me gusta leer e investigar y me gusta contar, transmitir algo”.



Con ese prisma, además de acercarse a la historia y sus figuras y hechos más relevantes, también se suele plantear otros escenarios probables, secuencias alternativas de sucesos que de haber acontecido cambiarían completamente nuestro presente.



“¿Qué pasaría si los españoles no hubieran vencido a los moros? América no se llamaría América y quizás hubiera sido conquistada por los moros y hoy estaríamos hablando otro idioma y no seríamos parte del mundo occidental y cristiano, por decir algunos hechos. Y yo parto de esa premisa para el libro de los jesuitas, porque yo sé lo que hicieron los españoles acá. Muchos fueron brutales pero en cambio la obra de Las Misiones es inmensa y es parte de nuestra historia y debemos valorar y esa misma perspectiva suelo utilizar porque siempre me hago esas preguntas”, manifestó.



“Mucha historia”

Ese rico y extenso pasado de siglos, de transformaciones sociales, culturales y geográficas en este suelo que hoy es Misiones, aborda García también en su nueva obra para narrar capítulos olvidados o silenciados de la historia, rescatar relatos y saberes y plasmar la diversidad que nos constituye. “Tenemos mucha historia los misioneros y mucha diversidad y eso es una fortaleza que hace a nuestra identidad”, consideró.



En el pasaje dedicado a Posadas, esboza unas historias más cercanas y cotidianas que van por el barrio, los amigos del fútbol, bares, cafés, carnaval y los relatos de asombrados. “Reflejo la ciudad de mi infancia y juventud, hechos que quedaron en el pasado, también historias urbanas, anécdotas, cosas que si uno no escribe se borran porque las cosas cambian con el paso del tiempo”, puntualizó y reflexionó: “Yo escribo un poco con nostalgia y también para contar a las nuevas generaciones sobre el ayer, es como generar un diálogo y ese diálogo se da también por la memoria compartida”.

Opinión

Por Gonzalo Peltzer*

El Territorio tampoco es un libro

El Territorio no es un diario. Tendremos que decirlo millones de veces hasta convencernos. Para que se entienda rápido, suelo cambiar el verbo: El Territorio tiene un diario. Y es que no encuentro un modo más claro de explicar la realidad que ha convertido a las antiguas empresas periodísticas en lo que hoy son: un abanico de plataformas cambiantes y maleables que sirven de soporte a lo que no cambia nunca. Y lo que no cambia es la búsqueda y el relato apasionados de la verdad, que es lo que llamamos periodismo.



El libro que presenta Tito García es una selección de sus columnas en El Territorio; aparecieron impresas en el diario, pero también en el sitio web, pero El Territorio tampoco es un libro ni un sitio web. Ahora salen al público en otro soporte: un libro, que es un medio como cualquier otro, quizá no tan urgente, pero nada más.



¿Es periodismo? No me cabe duda, porque los periodistas no buscamos la verdad de los hechos que pasan para contarlos como un robot, o como la inteligencia artificial. Buscamos la verdad más cruda, la que duele, pero también nos metemos con realidades que no podríamos contar sin metáforas, sin historias, y muchas veces sin algo de ficción. Relatamos las historias súper actuales de la envidia, de la mentira, de los celos, de la victoria y la derrota, de la codicia, de la felicidad, de la fidelidad, de la superación, de la fe y hasta de la misericordia... ¿y cómo se hace eso? Como lo hace Tito García.

* Director de El Territorio

Para agendar

Nuevo libro

La presentación del libro, ‘Misiones del ayer, Posadas de antaño’, de Tito García, será el jueves a las 20 en la Biblioteca Popular Posadas. Cada ejemplar tiene un costo de 5.000 pesos.

Más información al WhatsApp 376 5-112635.