Ante versiones de dolarizar contratos, inmobiliarias piden se respete ley vigente

domingo 26 de noviembre de 2023 | 8:00hs.

Tras difundirse que una inmobiliaria de Posadas estaba pasando presupuestos en dólares para alquilar una vivienda, y ante la incertidumbre de los inquilinos debido que el presidente electo Javier Milei en discursos televisivos habló del libre mercado y la derogación de la Ley de Alquileres 27.737 vigente, se vuelve a aclarar que ésta establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional y por períodos mensuales”. Su última modificación fue el pasado 17 de octubre, sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación

Al respecto, Julia Acosta Azoya, de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), explicó sobre la importancia de conocer la fuente de donde provienen ese tipo de contratos en dólares: “De ahí la relevancia de contratar corredores inmobiliarios matriculados, tenemos un colegio que gobierna nuestra matrícula y en caso de obrar fuera de la ley es pasible de denuncias”.

Por su parte, María Bower, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, expresó que “aún hay muchas inmobiliarias que no están matriculadas y trabajan de forma ilegal. Para ejercer en Misiones tienen que matricularte en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones (Ccpim). Somos alrededor de 300. Todas las cuestiones que aparecieron en el último tiempo y son fraudulentas, es con inmobiliarias no matriculadas”.

Moneda nacional

Acosta Azoya aclaró que “según la ley no corresponde hacer contratos de locación con fin habitacional en dólares”. Sostuvo que “si algo está fuera de la ley, es pasible a la denuncia correspondiente”.

Añadió que “hay quienes intermedian entre partes trabajando en la ilegalidad, algunos sin lugar físico donde se los pueda ubicar y tampoco denunciar”. Analizó que “hay casos en que son alquileres temporarios y es importante evaluar estás cuestiones”.

Por su parte, Bower detalló que son muy pocas personas las que formalizan las denuncias con respecto a estos temas. “Mayormente el cliente que quiere alquilar si ve algo incoherente no realiza la denuncia, sigue su búsqueda”.

La presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones expresó que ante este tipo de cuestiones “hay que tener pruebas contundentes más allá de la difusión de historias en las redes sociales. Porque pasó recién una semana del balotaje y que se empiece a cotizar en dólares cuando hay una ley vigente que establece otra cosa, es raro”.

Por otro lado, dijo sobre los dichos de Javier Milei: “También puede ser un particular o inmobiliaria no matriculada que escuchó al presidente electo en algún momento sobre la temática y decidió hacer esto. Hay que separar que son dichos de un presidente electo que aún no está en etapa de mandato, y se debe esperar a que asuma el 10 de diciembre”.

Seguidamente, Bower insistió en la importancia de la Ley vigente: “La Legislación argentina es clara. Para el sector inmobiliario, la moneda real en curso es el peso. Por lo tanto, nuestra obligación es cumplimentar lo legal”.

Inquilinos

Por otro lado, Adrián Torres, representante de la Asociación de Inquilinos de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 sostuvo que la ley vigente “costó muchas luchas y trabajo, que pasó por varias instancias. Si bien no cubre todas las necesidades de las partes, se espera que en un futuro se hable de una Ley que supere a la actual, no de una derogación como se está hablando en algunos discursos televisivos”.

Apuntó que si sucede tras la asunción del nuevo presidente electo a partir del 10 de diciembre “sería dejar abandonado a los inquilinos a merced del mercado y no tomar de manera responsable el trabajo de las Cámaras Inmobiliarias de todo el país”.

Por último, dijo que “poner el precio de contrato en dólares empeoraría completamente la situación porque se debería acordar en qué dólar pagar”.



Análisis sobre el mercado locativo

Pablo Daviña, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones y reconocido empresario en el rubro, en diálogo con Radioactiva 100.7 habló sobre el mercado locativo y realizó un análisis a través de un escrito “sobre los nuevos horizontes que se avecinan”.

Daviña expresó que “en materia del mercado locativo es sabido, por los pésimos resultados ante la escasa oferta locativa y la amplia demanda insatisfecha, que las modificaciones a las leyes de la locación no han sido en beneficio de inquilinos ni de propietarios, y cuando una ley debe perjudicar a un grupo para beneficiar a otro es una pésima legislación”. Luego, añadió que “toda vez que se parte de una visión negativa de los actos y no desde una mirada o perspectiva positiva donde ambas partes se beneficien, no habrá equidad ni equilibrio en el mercado”. Daviña manifestó que “en materia de vivienda el país precisa una planificación a largo plazo, y entender que los problemas de Caba no son los mismos que los de Misiones, ni los de Salta ni Neuquén porque cada zona tiene sus particularidades en un mercado tan amplio y diverso como son sus economías regionales”.





La Ley de Alquileres pacta por tres años de locación