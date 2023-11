La Ley de Alquileres pacta por tres años de locación

domingo 26 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La nueva Ley de Alquileres, sancionada la segunda semana de octubre por la Cámara de Diputados, comenzó a regir a partir del 17 del mencionado mes, de acuerdo con lo dispuesto por la norma, promulgada con su publicación en el Boletín Oficial. De esta forma, los contratos de alquiler suscritos a partir de esa fecha tienen un plazo mínimo de tres años y deben prever una actualización semestral de acuerdo con un índice denominado Casa Propia, actualmente utilizado para los créditos.

Además, la nueva norma, prohíbe la fijación del valor de los alquileres en dólares o cualquier otra moneda que no sea la nacional.

Normativa

En este sentido, la nueva normativa consiste en una modificación de Código Civil y Comercial de la Nación en la cual se mantiene la duración de tres años para los contratos de alquiler, dejando de lado la propuesta votada inicialmente por la Cámara de Diputados para que la duración volviera a ser dos años, como anteriormente.

Este plazo mínimo de tres años no rige para el alquiler temporario con fines turísticos, el cual tendrá un límite de tres meses para no quedar encuadrado bajo la ley.

Los ajustes, por su parte, se realizan en intervalos no inferiores a seis meses, en lugar del mínimo de un año que estipulaba la normativa de 2020 y el plazo de entre cuatro y doce meses que establecía el proyecto original aprobado en Diputados.

El mecanismo de aumento utiliza como criterio “un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el Banco Central”. Es decir, que tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Índice Casa Propia

Este coeficiente es el índice Casa Propia que se utiliza desde 2021 para la actualización de las cuotas para los diferentes créditos que se enmarcan dentro del Programa Federal Casa Propia y Procrear II.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, esta fórmula promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a morigerar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales al tener en cuenta el promedio salarial de los últimos doce meses y no la variación de un sólo mes.

Al incorporar el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) con un aforo igual al 0,9, en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, la referencia que toma en cuenta será equivalente al 90%. En los últimos dos años, el coeficiente Casa Propia se ajustó siempre por salarios (CVS) y no por inflación, al ser el menor de los dos indicadores. Esto implica que además de dar libertad a las partes a que pacten la modalidad contractual en el marco de la ley de contratos entre partes, se requiere que se implementen beneficios fiscales que incentiven a la oferta locativa en todo el país, así como créditos para comprar y construir, y que la locación no sea la única opción para quienes no son propietarios.

Ante versiones de dolarizar contratos, inmobiliarias piden se respete ley vigente