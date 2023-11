Liga Regional Obereña: la Primera juega la 6ta fecha del Clausura

sábado 25 de noviembre de 2023 | 13:00hs.

En la Liga Regional Obereña de Fútbol, el Torneo Clausura 2023 "Aylen Chemes" sigue su curso. La Primera División se traslada al Estadio Enrique Speyer del Complejo Deportivo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem para disputar este domingo 26, la sexta fecha y de a poco acercarse a la definición del torneo.

A falta de una fecha, Atlético Oberá ya tiene su lugar en la final y justamente en esta fecha queda libre. Esto lo aprovecharán los otros equipos que lucharán hasta el final por la otra plaza. Y eso es porque el formato del torneo indica que los dos primeros lugares clasifican directo a la final.

Por lo tanto, los resultados de los partidos de este fin de semana podrían dejarnos una última fecha de definición emocionante.

Además, como corolario de una jornada de importancia, la fecha se cerrará con el clásico de Leandro N. Alem. La programación es la siguiente:

A las 15 River de Villa Bonita vs. Racing de Villa Svea.

A las 16 Aemo vs. San Martín de 25 de Mayo.

A las 18 Atlético Alem vs. Atlético Iguazú.

Libre: Atlético Oberá

Estadio Enrique Speyer (Complejo Dep. L. N. Alem)

La Reserva, en Campo Grande

Este sábado 25 por la tarde en el Parque Gral. San Martín de Campo Grande, los equipos de la Reserva estarán disputando la tercera fecha del torneo Clausura con la siguiente programación:

A las 15:30 Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea.

A las 17 Atlético Campo Grande vs. AEMO.

Libre: Atlético Alem