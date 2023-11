Javier Milei: pasado y presente de quien gobernará la Argentina

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Javier Gerardo Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich. Creció en el barrio porteño de Villa Devoto, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Norberto, de 78 años, dedicó su vida laboral a los colectivos, primero como conductor y luego como propietario de siete líneas de transporte de pasajeros. Su madre, Alicia, de 73 años, es ama de casa.



Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Copello del barrio porteño de Villa Devoto, donde le pusieron el apodo de El Loco, por su imagen y comportamiento que desde joven llamaban la atención del resto de sus compañeros.



Llegó a jugar como arquero en el Club Atlético Chacarita Juniors, de la segunda división del fútbol argentino. “La personalidad del arquero es muy distinta: se viste distinto, usa guantes, es el único que puede jugar con las manos, entrena solo, es un puesto muy solitario, es el único que si se equivoca es gol”, explicó en una reciente entrevista televisiva.



El flamante presidente electo de la Nación es licenciado en Economía graduado en la Universidad de Belgrano. Tiene dos posgrados: uno en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (Ides) y otro en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.



En el plano sentimental mantiene una relación con la artista Fátima Florez que se consagró haciendo imitaciones de famosos y uno de sus personajes más populares es el que retrata a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.



Sus inicios en la política

Milei inició su carrera política de una forma poco convencional en comparación con el resto de los políticos argentinos. Sin una estructura partidaria, comenzó a ser conocido mediáticamente como comentarista económico.



Sus excentricidades y sus fuertes denuncias contra “la casta” no tardaron en convertirlo en un personaje popular. Ese fue su principal imán para atraer a la creciente población argentina desencantada de la dirigencia política que encontró en Milei alguien que ponía palabras a ese sentimiento de fuerte rechazo en un contexto de crisis económica y devaluación de la moneda nacional.



Según la definición de Milei, “la casta la conforman aquellos que implementan políticas que le hacen daño a la gente y que para proteger sus propios privilegios argumentan que no se puede hacer otra cosa”. Él promete “destruirla”.



Lo llaman El León , El Rey , El Loco , el Rara Avis, Peluca y es seguido por una población que no distingue clases sociales ni edades. Lo votaron tanto jóvenes como adultos. Votantes pobres y de alto poder adquisitivo. Habitantes de grandes ciudades y también de pueblos rurales. Su discurso de romper con todo para llevar a la Argentina a un plano de desarrollo y crecimiento con fuerte protagonismo del sector privado y escasa a nula participación del Estado, fue ayer votado por la mayoría.



“Logró captar el hastío de los de arriba, los de abajo, los del medio, los chicos, los adultos, el cansancio de todos”, explicó Juan Carlos de Pablo, economista de la Universidad de San Andrés y amigo de Milei desde hace más de 30 años.



“Milei supo conectar ‘desde lo exótico’ con el hartazgo de esa sociedad argentina que prefiere mandar todo al demonio a seguir viviendo como vive ahora”, señaló Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.



Durante la reciente campaña preelectoral, Milei dijo que “por meses me han tildado de loco por proponer un camino distinto para nuestro país. La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos”.



El nuevo presidente de los argentinos tomará el mando de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre con las ideas “libertarias” y “anarcocapitalista”, que incluyen dolarizar la economía, mediante una “competencia libre de monedas”, deshacerse del Banco Central y reducir drásticamente la dimensión del Estado, suprimiendo ministerios, eliminando obra pública y privatizando las empresas estatales.



Como diputado nacional

El mandato de Javier Gerardo Milei en la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el 10 de diciembre de 2021. Conformó el bloque La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel y no integró ninguna de las comisiones parlamentarias. Cada mes sortea su sueldo de diputado y lleva adelante su tarea legislativa junto a cuatro asesores contratados por la Cámara Baja.



Para sortear su dieta de legislador nacional, dispuso de una página web en la que figuran inscriptos más de un millón de participantes. Ante las críticas que recibió de quienes advirtieron que el trabajo debe ser remunerado y que el salario estatal es un mecanismo constitucional para evitar la corrupción de los representantes, respondió que puede mantenerse con lo que cobra en sus conferencias y con la venta de libros.



Durante su mandato votó en contra de los dos proyectos de presupuesto que fueron presentados por el oficialismo y pidió postergar el tratamiento de la ley de leyes hasta después de la reciente elección presidencial. Su pedido fue aceptado y por eso la ley de presupuesto recién ahora comenzará a ser tratada.



Milei votó a favor de la reforma del Impuesto a las Ganancias propuesta por su contrincante en la elección de ayer, Sergio Massa. Durante esa sesión explicó que “los impuestos son un robo” y que iba a estar de acuerdo con cualquier iniciativa que consista en bajar impuestos.



El currículum de Milei

Milei fue elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2021 y desde esa función acompañó con su firma cerca de diez proyectos de ley, en su mayoría relacionados con derogaciones de impuestos.



Desde 2007 trabaja como escritor y conferencista. Publicó más de 50 artículos académicos y es autor de once libros, entre ellos, Política económica contrarreloj (2014), Otra vez sopa: Maquinita, infleta, devaluta (2016) y los más recientes El camino del libertario (2022) y El fin de la inflación (2023), cuyas ventas crecieron a partir de su ingreso a la actividad política. Milei declara que vive de dar conferencias ante empresarios: por cada una de ellas cobra entre 10.000 y 25.000 dólares.



Milei también trabajó como protagonista de una obra de teatro que estuvo en cartelera durante 2018 y 2019. La obra, llamada El consultorio de Milei, además de estar en el escenario argentino, fue exportada también a Miami, Nueva York y España. Fue dirigida por el correntino Nito Artaza y representó la primera vidriera, más allá de los programas de televisión, en las que el economista dio rienda suelta a su histrionismo. Durante las funciones, cantaba un himno libertario al compás de La Traviata, de Giuseppe Verdi, y rompía a palazos un Banco Central de cartón.



Entre 2004 y 2018 fue profesor universitario de las cátedras de Microeconomía, Teoría Monetaria, Teoría Financiera, Crecimiento Económico y Economía Matemática en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad del Salvador. Entre 2008 y 2021 se desempeñó como economista jefe de Corporación América de Eduardo Eurnekian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000. Milei, acompañado por quien considera su principal sostén, su hermana Karina. El presidente electo, acompañado por sus inseparables mascotas.

