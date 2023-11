San Javier: el miedo de la abuela Natalia y la espera para que el agua baje

sábado 18 de noviembre de 2023 | 19:27hs.

A sus 83 años Natalia Ferreira ya olvidó cuántas inundaciones sufrió en la zona pero asegura que anoche sintió miedo al ver con la rapidez que crecía el río Uruguay. Esta tarde el agua estaba en el patio de su casa “y no sé qué hacer, si salgo o espero” a que baje, le dijo a El Territorio sentada en una reposera en la esquina Jacobo Lenuzza y Maipú y con el sol que ya brillaba sobre San Javier.

Mientras a ella y todos los vecinos de la zona no les queda más que esperar a que el río ceda su bravura y comience a descender. “El mes pasado el agua también estuvo alta y espero que ahora no suba más, hay muchos afectados acá”, dijo.

“Ahora me tranquilicé pero anoche no pude dormir del miedo, decían que iba a crecer el agua muy de golpe”, contó pero “por las dudas y ya tengo mis cosas preparadas por si tengo que salir, espero que no sea necesario porque es bravo para después volver. La vuelta pasada me afectó mucho”.

La localidad de San Javier es uno de los tantos municipios costeros que tiene decenas de familias evacuadas por la creciente y los vecinos no dejan de mirar al río a la espera de que el agua empiece a bajar.