Milei ratificó la ruptura de relaciones diplomáticas con Brasil si llega a la presidencia

miércoles 08 de noviembre de 2023 | 17:11hs.

En un mano a mano con el periodista Jaime Bayly Javier Milei, candidato a presidente de la Libertad Avanza, aseguró que de llegar al gobierno, rompería las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil, y no mantendría diálogo alguno con su par brasileño, Luis Inacio "Lula" Da Silva, por considerarlo "corrupto". En la entrevista que dura poco más de una hora, el candidato de la Libertad Avanza también cargó contra el sistema electoral hablando de fraude, y criticó el gobierno de su aliado, Mauricio Macri, asegurando que fue un fracaso.

Sobre el presidente de Brasil aseguró que no se reuniría con él, y al ser consultado sobre si es un corrupto, afirmó que "obvio, por eso estuvo preso". Luego Milei intentó explicar como en un gobierno netamente liberal los ciudadanos podrían elegir con quien comercializar, sin la intervención del Estado. Lo que escapa de la mirada de Milei es que del otro lado de esa comercialización no existe un mercado completamente liberal, y los países del mundo, incluso los más libres, no permiten ingresos de mercaderías o servicios que no estén debidamente respaldados por los Estados del sitio donde se producen. Por lo que comercializar con un país con el que no se tienen relaciones diplomáticas, puede tornarse algo complejo para el empresariado argentino.

En otro pasaje de la charla Milei, intentó sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral argentino y, en consonancia con las posturas adoptadas por líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro y Donald Trump, volvió a agitar la idea de "fraude" y anticipó que podría desconocer el resultado del balotaje que disputará el 19 de noviembre contra su adversario de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El líder ultraderechista evidenció así un abrupto giro respecto a su postura inicial en relación su derrota ante Massa en la primera vuelta electoral del 22 de octubre, que aceptó sin más a pesar del agite que sus voceros y militantes libertarios realizaron en redes sociales para instalar supuestas adulteraciones en el escrutinio, nunca denunciadas por el espacio en la Justicia Electoral.

Pasados los días, Milei volvió sobre sus pasos y en una entrevista brindada anoche al periodista peruano Jaime Bayly, el candidato presidencial de LLA puso por primera vez en duda el resultado de los comicios nacionales, dijo que no aceptar su derrota y objetó la integración de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

"Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado", sostuvo, sin brindar pruebas concretas sobre sus afirmaciones y aseveró que la Cámara Nacional Electoral -autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral y encargada del escrutinio definitivo-"está muy influenciada por el poder político". El postulante a la Casa Rosada de La Libertad Avanza fue más allá y al referirse al posible resultado del balotaje, anticipó: "No lo podés aceptar".

Aunque la CNE no se expresó aun respecto de las recientes declaraciones, el 22 de octubre, mientras aún se votaba en las escuelas y los libertarios anticipaban en redes sociales posibles irregularidades en el proceso electoral, había emitido un comunicado en el que señalaba que todas las denuncias debían realizarse formalmente ante las autoridades competentes y que las mismas no podían realizarse de manera anónima.

Macri fracasó

Sobre el acuerdo con Mauricio Macri sostuvo que "no pactó con la casta", luego de que legisladores de su espacio se manifestaran en contra de la intervención de dirigentes de Juntos por el Cambio en la campaña, y afirmó que el gobierno de Macri "fue un fracaso". Y acusó a sectores de Juntos por el Cambio de "conspirar" contra su gestión.

"El gobierno de (Mauricio) Macri fracasó porque hizo una alianza heterogénea con la Coalición Cívica, el ala izquierda del radicalismo, es decir, el alfonsinismo o la parte más blanda del PRO que conspiraron contra su dirección", consideró. No obstante, defendió las posturas del expresidente y aseguró que "tenía las ideas correctas y la dirección, pero tuvo un problema en la velocidad para implementarlas". Además, destacó la figura como opositor de Macri y aseguró que "la gente subestima su rol patriótico".

"Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri. Él tuvo un gesto de grandeza, que al correrse (de la candidatura presidencial) sacó de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Él terminó la grieta entre kirchnerismo y macrismo", indicó.

Luego, el libertario insistió en que "no pactó con la casta", en alusión al apoyo público de Macri y de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que generó fuerte rechazo al interior de LLA, aunque recordó que antes de las elecciones propuso un frente electoral con un sector de JxC.

"Una de las cosas que propuse es crear un nuevo espacio, donde viniera el ala duro del Pro, que viniera el radicalismo de línea nacional, es decir, la línea de Leandro N. Alem, que es la liberal y que se formara un espacio donde había una interna donde el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba", señaló.

Luego, criticó al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y afirmó que "lo percibe como el enemigo" y lo acusó de ser "la continuidad del modelo de la casta". Por último, reiteró sus dudas sobre los resultados en las elecciones generales, donde resultó segundo, casi siete puntos por debajo del candidato de UxP. "Las elecciones no fueron limpias. Hubo irregularidades que ponen en duda el resultado. El poder electoral está influenciado por el poder político, que es quien controla", dijo. Sobre este aspecto, reiteró la importancia de la "fiscalización" y de "ir a votar" en el balotaje.