La revista Nature cuestionó a Milei por su programa de recortes en ciencia, educación y salud

La prestigiosa revista académica "Nature" publicó un artículo cuestionando las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por plantear "reducir el apoyo a la salud y la ciencia" y señalaron que esa medida "no debería ser una opción" y que "los líderes de una nación deben trabajar en estrecha colaboración con los científicos".

"El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana y requiere una gestión económica estable. En lugar de abolir su agencia de financiamiento y ministerios clave, los líderes de la nación deben trabajar en estrecha colaboración con los científicos y aprovechar su conocimiento y habilidades", expresaron desde la publicación en una artículo difundido ayer por ese medio de comunicación inglés.

En la nota se advierte que "reducir el apoyo a la salud y la ciencia no debería ser una opción en las elecciones de Argentina" y llaman a los electores del país a "considerar los beneficios más amplios de la inversión en investigación" como "la prosperidad a largo plazo, el bienestar y el crecimiento".

"Si Milei es elegido, planea una reestructuración radical del financiamiento para la ciencia, el medio ambiente, la salud y la educación en Argentina. Su objetivo es reducir el gasto del gobierno altamente endeudado de Argentina en un 15% del producto interno bruto (PIB)", afirmaron. Contrastaron este dato con la inversión actual en ciencia que realiza Argentina de "solo el 0.5% de su PBI" para la investigación y el desarrollo, que "es bajo en comparación con los estándares de algunos países de ingresos medios, especialmente Brasil (que gasta alrededor del 1.2%)".

"El promedio para las naciones de altos ingresos fue aproximadamente del 2.7% en 2020. Eso es a lo que Argentina debería aspirar", subrayaron desde la publicación. Sobre el plan de Milei, recordaron que "implicaría el cierre del principal organismo público de financiamiento científico de Argentina" en referencia al Conicet y supondría la eliminación de los ministerios de Medioambiente, Salud y el de Mujeres, géneros y diversidad.

"Milei quiere que empresas privadas administren la educación primaria, secundaria y universitaria, y que los padres y estudiantes reciban vales para gastar en instituciones educativas de su elección", añadieron. En la nota reconocen que "no hay duda de que los líderes de Argentina han decepcionado a su pueblo", pero llamaron a "detenerse a considerar la propuesta de Milei y si logrará impulsar la tambaleante economía de Argentina" y sostuvieron que "muchos" referentes "en la comunidad científica argentina están alarmados".

"La economía mundial en su conjunto está experimentando un período de bajo crecimiento. Pero la solución no es reducir la investigación y el desarrollo y mucho menos abolir todo un organismo de financiamiento científico", recalcaron.

