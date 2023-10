Charata volvió al agua, ahora como entrenadora

jueves 26 de octubre de 2023 | 5:30hs.

Victoria “Charata” Mackinnon vive un año distinto. La excampeona del Europeo de Optimist, regresó a la vela, pero desde otro lado. Desde inicio de año se encuentra como entrenadora de la categoría formativa en el club OptiNic en Posadas, volcado su experiencia como deportista y lo que va adquiriendo académicamente como alumna del profesorado en educación física.

Recientemente sus “pichones” en la categoría Principiante fueron parte del torneo internacional Semana de Buenos Aires con buenos resultados, y para Charata fue su prueba de fuego ‘coucheando’ al equipo junto a Nicolás Dasso.

“Empecé a principios de este año con la idea de ir a entrenar a los chicos, a empezar como profe. Estuve primero en la escuelita, con los que recién empezaban, y después con los que están un poquito más avanzados, los Principiantes, y Nico me ofreció ir a Buenos Aires a la competencia y fui como profe”, detalló entusiasmada Vicky.

Su nueva etapa

Es que para la posadeña es un nuevo desafío en su regreso al deporte que tanta satisfacciones le dio, plantada desde otro lugar, pero con ganas de estar en el agua nuevamente. Este año iba a marcar su regreso también de manera competitiva, pero “para disfrute” calificó, pero hace cuatro meses se recupera de una operación de su rodilla, lesión que tuvo jugando al fútbol femenino en la Primera de Mitre, otro de los deportes que también le apasionan y al cual se volcó de lleno desde que se había dado una pausa en la vela.

Charata se encuentra estudiando el profesorado en educación física.

“Los proyectos se pausaron con la lesión, pero empecé los sábados a dar las clases que me propuso Nico y estoy re entusiasmada”, señaló la misionera que cuenta con el apoyo total de Dasso su entrenador que la formó y con el que tuvo innumerable hazañas en Optimist desde ser la primera mujer en ganar un Argentino y antes en el 2018 fue Campeona Europea de Optimist en La Haya, Holanda, luego, en el 2019, estuvo en el Mundial de Antigua y Barbuda, donde finalizó quinta entre las mujeres y cuarta por equipos con la selección nacional, entre otras tantas satisfacciones.

“Ahora puedo volcar mis estudios y está buenísimo eso, que haya un poco más de pedagogía, y que los chicos se sientan a gusto. Creo que les voy a brindar muchas herramientas a ellos y es una buena experiencia para mí. En este equipo de entrenadores que está armando Nico, también está Tobías Alcaraz que es licenciado en educación física -está por recibirse- así que estamos contentos. Venimos todos para sumar”, enfatizó contenta.

Es que además de estar como entrenadora, e incorporando lo que va aprendiendo en el profesorado, Charata tiene el plus de haber sido una destacada deportista. “Estuve en su lugar un millón de veces y me imagino cómo se sienten. Igual entiendo que cada uno es diferente, pero soy consciente que deben tener nervios o como sentirse como yo lo hacía. Por ejemplo, por ahí estaban medios perdidos en el campeonato en Buenos Aires, porque fue un campeonato muy grande, con muchos barcos y competidores, y un poco te abruma también eso, y ahí siento que los puedo ayudar también”, explicó.

Para ella, el torneo Semana de Buenos Aires, uno de los más importantes del calendario, fue una prueba de fuego como formadora y acompañante de Dasso de quien se apoya y él le brinda nuevamente su conocimiento ahora como un par. “Súper bien me sentí. Me impresionó para bien, estuve muy cómoda y los chicos son súper buenos y tranquilos, así que la pasamos muy bien. También aprendí muchísimo, estuve con Nico en el bote y claramente de él hay muchísimo que aprender. Así que ahí estoy, tratando de aportar también en esto de profe. Antes había cosas que yo las hacía por intuición y ahora hay que estudiar lo que se hace porque hay que transmitirle a los chicos con un fundamento y eso está muy lindo, muy copado”.

El fútbol, su otra pasión

El yachting le dio excelentes momentos a Vicky, pero el fútbol no se queda atrás. Hoy Charata conjuga las dos pasiones en tierra y agua como entrenadora de los niños, en OptiNic, en vela; y en Mitre, en fútbol, y está a la espera de recuperarse para volver a ponerse los botines con el equipo Auriazul y alzar la vela en el agua.

“Me rompí el cruzado anterior de la rodilla jugando y me vengo recuperando, pero sigo dando clases también a los chicos de la escuelita de fútbol”, señaló y, además, no quiso inclinarse por ningún deporte como favorito.

“Los dos me gustan, son deportes completamente diferentes. En fútbol estoy con los más chicos y hacemos mucha actividad física; en tanto, los de velas tienen que pensar mucho más en el agua, y hay más teorías. Las dos cosas me gustan y me apasionan también hacerlas”, relató.

Por lo pronto hoy está con el buzo y el silbato, ya cuando mejore su rodilla vestirá los colores de Mitre, y adelantó que ya le ofreció a Nico Dasso subirse a un bote 29er “pero para disfrutar, ya la presión no existe”, admite la posadeña, quien a sus 19 años es una todoterreno.