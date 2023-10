Destacan que en Misiones no entran los mensajes de odio político

martes 24 de octubre de 2023 | 16:00hs.

Otra elección que transcurre en tranquilidad en la tierra colorada, y en la que la sociedad misionera vuelve a mostrarse alejada de las grietas y los mensajes de odio con los que se busca alterar el normal devenir del proceso electoral. Esto fue destacado al cierre del proceso electoral por la conducción del Frente Renovador de la Concordia, desde donde afirmaron que “no entran en Misiones los mensajes de odio que algunos quieren introducir para agitar las aguas”.

Dirigentes del oficialismo provincial, que se impuso en la elección de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur distritales, afirmaron que “la sociedad rescató el espíritu de concordia, eligió decirle no a la grieta y votar por los representantes que van a defender a Misiones en el congreso de la Nación, demostrando ser una población madura que siempre sabe elegir lo que más le conviene”. En líneas similares se expresó Carlos Rovira, conductor del espacio, cuando al abrir la conferencia saludó y felicitó a los misioneros que asistieron a las urnas el domingo, en paz, “con responsabilidad y compromiso cívico”.

No pasó desaparecido, además, como con compromiso cívico y democrático Rovira felicitó y saludo a los legisladores nacionales que fueron electos por la oposición, los aspirantes a senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio, a quienes además invitó a trabajar por el bien de los misioneros. El saludo se fundó sobre una idea que prima en la conducción renovadora, la de respetar a todos y mantener la paz con el que piensa diferente.

Destacaron el contraste que se vió entre la reacción renovadora de Misiones y la de otras conducciones nacionales. “Bullrich, por ejemplo, no saludó a los ganadores de las elecciones, en cambio Rovira insistió en que los resultados no se discuten, se acatan, porque son el mandato del pueblo. Eso hace que el frente renovador sea diferente. Por eso la sociedad misionera no se divide, no entra la grieta, porque el ejemplo de preservar la paz viene desde sus líderes. Esto es lo que necesita el país, este tipo de líderes y este tipo de ejemplos”, resaltaron desde la conducción renovadora.