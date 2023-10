En dos horas se agotaron las entradas de Boca para la final de Libertadores

Los hinchas de Boca Juniors agotaron hoy en menos de dos horas las 20 mil entradas a la venta para la final de la Copa Libertadores, a desarrollarse el sábado 4 de noviembre, a las 17, ante Fluminense, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los simpatizantes xeneizes adquirieron sus respectivas localidades, a través de Internet, al que solamente podían acceder los asociados a la entidad de la Ribera. Esta web utilizada para comprar las entradas en el Maracaná es la que se utiliza regularmente en los partidos de la Copa de la Liga, para los cuales es necesario tener un 85 por ciento de asistencia a los partidos de local para estar habilitado.

El valor de las entradas fue de 39.000 pesos y se debitará junto a la cuota social, informó el club, mientras que los vitalicios podrán pagar a través de transferencia bancaria, en las cajas de la Bombonera o por atención telefónica.

En ambos casos, una vez realizada la compra, llegará un correo electrónico con la confirmación y toda la información necesaria. "La entrada es nominada (una por socio), digital e intransferible", agregó la institución en el comunicado.

Con esto, la organización intenta limitar la clásica reventa, aunque rápidamente ya había gente ofreciendo su entrada a 300 dólares cada una, valores que seguramente se incrementarán a medida que se acerque la fecha del sábado 4.

En el Maracaná

Los simpatizantes estarán ubicados en el sector Sur del estadio Maracaná. Como cada vez que existe tamaña demanda abundaron las quejas de socios que no pudieron adquirir su boleto y que vivieron los problemas habituales en este tipo de procedimientos.

Algunos jamás pudieron entrar, otros entraron pero nunca llegaron a comprar o ingresaban y los volvían a poner en la fila otra vez. Luego de un tiempo puntual, el mismo sitio informó que "se agotaron las localidades"

Boca tiene cerca de 360.000 socios entre activos, vitalicios y adherentes, de los cuales esta vez estaban habilitados 150 mil. Así y todo es uno de los clubes deportivos con más socios en el mundo.

Hace 10 días, la Conmebol había informado que se habían agotado los tickets para el público en general, que se habían comercializado en la página oficial y era para simpatizantes "neutrales". Después, a cada club le dio cierta cantidad para su correspondiente cabecera con capacidad de 20.000 sentados, que es lo que Boca agotó durante la jornada.

