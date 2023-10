Este sábado se completa la décima fecha de la Liga de Puerto Rico

jueves 19 de octubre de 2023 | 12:07hs.

La fase de grupos de la Liga Regional de Puerto Rico llega a su punto final, este sábado se completa la décima fecha del Torneo Clausura en ambas zonas y se van a conocer quiénes clasifican a cuartos de final.

Este sábado, en Capioví, el Club Jardín América, líder de la zona A visita a Papel Misionero, el conjunto jardinense quiere asegurarse el liderazgo en su grupo para definir en la próxima instancia como local. En tanto, el Club Timbó, también de la ciudad de Jardín América y vigente campeón va a ser anfitrión ante el Club Belgrano de El Alcázar y está solo a dos de su archirrival, por ende, si suma de a 3 y el ‘lobo’ no gana en suelo capiovisense va a quedar en primer lugar

En referencia a la zona B ya se disputaron los partidos y ya se conocen los clasificados a cuartos de final, por lo tanto, los elencos aguardan sus respectivos rivales en la siguiente instancia, solo queda definirse quién accede en cuarto puesto en el otro grupo para que sea el rival del primero de esta zona.

Partidos que se disputaron por la décima fecha en la zona B:

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 Atlético Demisiones de Capioví 3

Mandiyú de Garuhapé 1 Atlético León de Puerto Leoni 1

Libre: Atlético Garuhapé

Partidos a disputarse por la zona A:

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, sábado 21 de octubre, 16 horas

Club Timbó de Jardín América vs. Belgrano de El Alcázar, sábado 21 de octubre, 16 horas

Club Papel Misionero de Capioví vs. Atlético Jardín América, sábado 21 de octubre, 16 horas

Tabla de posiciones zona A:

Club Jardín América 21 puntos (clasificado)

Club Timbó 19 puntos (clasificado)

Club 25 de Mayo 12 puntos (clasificado)

Club Papel Misionero 8 puntos

Belgrano de El Alcázar 7 puntos

Asociación Helvecia 7 puntos

Tabla de posiciones zona B:

Atlético León 18 puntos (clasificado)

Mandiyú 16 puntos (clasificado)

Atlético Demisiones 9 puntos (clasificado)

Atlético Garuhapé 8 puntos (clasificado)

Atlético Hipólito Yrigoyen 4 puntos (eliminado)

Cruces de cuartos de final hasta el momento:

Club Jardín América vs. Atlético Garuhapé

Club Timbó vs. Atlético Demisiones

Atlético León vs. Papel Misionero de Capioví

Mandiyú de Garuhapé vs. Club 25 de Mayo