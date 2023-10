Una constelación de estrellas llega a la gran pantalla

jueves 19 de octubre de 2023 | 2:30hs.

Los asesinos de la luna representa una constelación de estrellas de Hollywood en un sólo filme. La historia que narra un drama histórico de acción y suspenso con pinceladas de western, reúne a Leonardo Di Caprio, Robert De Niro y el brillante Martin Scorsese. Todo en más de tres horas que, sin embargo, pasan rápido y suponen un éxito asegurado.

Scorsese, de 81 años, continúa muy presente en la filmografía internacional por películas como Taxi Driver, Buenos muchachos, Casino, El lobo de Wall Street y su más reciente El irlandés, entre otros éxitos que han cosechado innumerables nominaciones y premios de la Academia. Y en esta oportunidad, con Los asesinos de la luna, todo indica que no será la excepción, ya que la crítica pondera la actuación de Di Caprio manifestando que, si no es la mejor de su carrera, está muy cerca; la interpretación de Robert de Niro encarnando a un viejo patriarca petrolero sin escrúpulos, no tiene dudas respecto a su calidad y seriedad actoral.

Y por si fuera poco, en este reparto acompañan -extraordinariamente- Jesse Plemons (Breaking Bad), Brendan Fraser (recientemente galardonado con el Oscar por su protagónico en La ballena) y, por último, Lily Gladstone, una joven promesa que, además, es especialista en estudios nativos americanos.

Por primera vez los dos actores de cabecera de Scorsese (DiCaprio y De Niro) se encuentran juntos en un mismo proyecto fílmico. Vale resaltar también que este guión no es un relato particular del director neoyorquino, sino que está basado en un libro homónimo de David Grann, el cual fue un Bestseller del New York Times. El libro de Grann narra los hechos reales sucedidos en los años veinte del siglo pasado en Oklahoma y que supusieron uno de los primeros grandes casos del recién creado FBI.

Una historia trágica

Los Osage fueron una nación indígena de Oklahoma que tuvieron una relativa suerte tras el genocidio indio. Resultó que las tierras que les devolvieron en compensación estaban cargadas de petróleo. Esto convirtió a esta pequeña población india en el lugar con mayor renta per cápita del mundo y también hizo que su estilo de vida fuese radicalmente distinto. Los Osage dejaron de trabajar al vivir de las rentas de su petróleo, por lo que llenaron su población de hombres blancos que acudían al lugar tras la Gran Guerra en busca de trabajo. Así, médicos, camareros, obreros, ladrones, chóferes y gente de distinta -y dudosa- procedencia se congregaron en torno al dinero de los Osage.

Por supuesto, estos hombres no tardaron en ganarse los favores de algunas de las mujeres indias, con las que se casaban para obtener estatus económico y herencia. Este es el caso del protagonista que encarna DiCaprio, quien pasa de chofer a estanciero luego de su casamiento. El problema es que la ambición de los blancos no se quedará en el matrimonio con alguna mujer india... todo lo acontecido es historia.

