Los Pumas a semifinales del Mundial de Rugby

La selección argentina le ganó una batalla a Gales 29-17 en el estadio de Marsella y clasificaron a las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. Emiliano Boffelli convirtió cuatro penales y las dos conversiones de los tries de Joel Sclavi y Nicolás Sánchez, que aportó el último penal.

A pesar de que la Argentina tuvo la primera chance de abrir el marcador tras un penal, Emiliano Boffelli no pudo convertir y fueron los británicos los que a los 14 minutos llegaron a su primer try con Dan Biggar, quien además puso la pelota entre los tres palos.

Tras esta jugada, una insólita situación ocurrió a los 15 minutos cuando el árbitroJaco Peyper debió ser reemplazado por un choque con Julián Montoya que lo dejó lesionado y en su lugar ingresó Karl Dickson.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika pudo descontar sobre el final de la primera etapa con dos penales de Emiliano Boffelli (39m. y 45m.), quien a los 6m. tuvo la chance de abrir el marcador con una patada que no encontró la H.

Gales marcó todos sus puntos a través del apertura Dan Biggar, autor de un try-conversión y un penal a los 14 y 21 minutos.

Argentina se mantuvo en partido con cuatro penales de Boffelli, entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda, lo que abrió paso a los mejores momentos del equipo en el partido.

En la segunda mitad, el conjunto argentino volvió a comenzar con mayor decisión y mejor plantado y sacó provecho de los penales que siguió cometiendo su rival, para ponerse en ventaja 12-10 con dos nuevos envíos de Boffelli, uno desde atrás de mitad de cancha.

Otra vez Gales, como en la primera etapa, encontró el hueco por el centro de la cancha y lo explotó al máximo Tomos Williams. El medio scrum se filtró entra la defensa celeste y blanca y se fue corriendo debajo de los palos para adelantar nuevamente a los europeos por 17-12.

Sin embargo, Los Pumas no se quedaron de brazos cruzados y, a través de los forwards y con piernas nuevas por los jugadores que ingresaron, se hicieron camino al ingoal con uno de los que llegó desde el banco, Joel Sclavi, a puro pick and go para recuperar la ventaja.

Y aunque Gales apretó, una salvada de Moroni que valió como un try y una espectacular intercepción de Nicolás Sánchez (más un penal) le bajaron la persiana a un verdadero partidazo que el equipo argentino construyó con juego pero, sobre todo, mucho corazón para seguir adelante en la RWC 2023.

Algarabía albiceleste en el estadio Velodrome de Marsella. Los jugadores, emocionados, celebran con los cientos de hinchas argentinos que los alentaron desde las tribunas y los empujaron a una histórica victoria sobre Gales, la primera en tres duelos en citas ecuménicas.

¡TRY DE NICOOOOOO! Sánchez robó la ovalada y se fue al try de #LosPumas ante Gales. 🇦🇷🔥



Los Pumas jugará en semifinales ante el vencedor del partido que animarán Irlanda y los All Blacks de Nueva Zelanda, esta misma jornada, pero desde las 16 en el Stade de France, en las afueras de París.