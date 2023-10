Es miembro del Parlamento de Adultos Mayores y propone que la Estudiantina tenga una duración de 7 días

martes 10 de octubre de 2023 | 12:30hs.

Se realiza en la ciudad de Posadas el Parlamento Municipal de los adultos mayores con el objetivo de revalorizar a este grupo etario en los ámbitos de poder, decisión política y propiciar su participación activa en el desarrollo de la capital provincial.

Fue en ese sentido que Ricardo Domínguez, miembro del Parlamento, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó acerca del proyecto que presentó: “Tengo 74 años y tengo esta propuesta porque yo apoyo la Estudiantina principalmente desde el año 91 que mis hijas han participado en el colegio San Basilio y el otro día me invitaron para que sea parlamentario del adulto mayor y tuve la dicha de suplantar por un día al Defensor del Pueblo”.

“Fue así que me dijeron que tenía que presentar un proyecto y conversando con mis hijas y nietos dialogamos sobre el problema que había de la Estudiantina porque mi nieto va al Janssen y no pudimos ir a verlo porque la primera vez empezó a las 17 y para nosotros no es conveniente ir a ese horario, la segunda vez pasó a las 5 y en el anfiteatro a las 6, una cosa que no es lógica”, especificó.

Además comentó que si son 25 colegios los que participan porqué no se dividen las pasadas, “me pregunto porqué no desglosan, aparte no tenemos un lugar entonces le pedimos al Ejecutivo Municipal que haga un lugar fijo con unas tribunas de cemento, por ejemplo, como tenemos en el vecino país que también pueden ser oficinas Apes con baños instalados que pueden ser tranquilamente para la gente”.

“Lo que pedimos es que se haga una tribuna con lugares especiales para las personas mayores porque tenemos que dejar el auto lejos, tenemos que andar arrastrando los sillones y ya no tenemos la edad suficiente. Si hacen una tribuna como tiene que hacer y un lugar fijo, que los estudiantes pasen y hagan todo su coreografía en ese lugar”, añadió.

Domínguez sostuvo que planteó también que la Estudiantina se haga precisamente en la semana del 21 de septiembre, “y que comience a las 19 y que termine a la medianoche con la pasada de 13 colegios por día. Creo que el proyecto fue muy bien aceptado por todo lo que estaban presentes y estaría bueno escuchar a ver qué opinan los estudiantes”.

“Nuestra fiesta estudiantina es única en el país, participan todas las juventudes e inclusive son invitados para ir a tocar en el interior de Misiones, tendríamos que involucrarnos todos para que vaya mejorando año tras año”, finalizó.