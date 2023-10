Vuelve a crecer el Uruguay y sigue cerrado el Parque Moconá

sábado 07 de octubre de 2023 | 11:18hs.

Tras un breve descenso ayer, el río Uruguay a la altura de El Soberbio comenzó a crecer nuevamente esta mañana a razón de cinco centímetros por hora y la lluvia no se detiene en la zona del embalse de la represa Foz Do Chapecó, en el límite entre Río Grande do Sul y Santa Catarina.

Por este motivo la hidroeléctrica comenzó a liberar nuevamente mayor caudal de agua. Según los bomberos voluntarios de El Soberbio que monitorean la zona, el curso de agua medía hoy a las 9 una altura de 8.34 metros.

En ese sentido, todos los pasos en balsa que unen la provincia de Misiones con el vecino país están suspendidos por el momento. También sigue cerrado el Parque Provincial Moconá y los paseos náuticos inhabilitados, más de 48 milímetros de lluvia cayeron en el lugar entre ayer y la mañana de hoy.

A su vez, los bomberos informaron que “sigue vigente una alerta amarilla por riesgo de inundaciones debido a que se pronostican muchos milímetros de lluvia para las próximas horas y días”.

A Sur de la provincia, en Posadas, cayeron hoy 31 milímetros de lluvia y se espera que el tiempo comience a mejorar en las próximas horas.