A. del Valle: Veronica Lizznienz, nueva reina de la Reunificación Alemana

martes 03 de octubre de 2023 | 13:15hs.

La Fiesta de La Reunificación Alemana es uno de los eventos que se lleva a cabo en Aristóbulo del Valle y en una emotiva jornada, ayer se eligió a la nueva reina, proveniente de Jardín América. En la noche del último domingo la localidad de Aristóbulo del Valle se vistió de gala. Se llevó adelante la Fiesta de la Reunificación Alemana, evento en que se celebra la caída del muro de Berlín, acontecimiento sucedido el 9 de noviembre de 1989 y de tal manera se unificó a Alemania Oriental con la Occidental luego de 28 años de división.

Durante todo el transcurso del día domingo, se desarrolló el espectáculo con números artísticos y se eligió a la nueva reina, Verónica Lizznienz (21), oriunda de Jardín América. La joven, actualmente también es embajadora de la Fiesta de las Colectividades Las Raíces y este próximo sábado va a entregar la banda a quien quede como nueva embajadora.

Verónica, en diálogo con El Territorio, contó como se dio su presentación en la fiesta, su alegría al ser electa y los proyectos a futuro. "La posibilidad se dio al ser parte de Raíces y desde 2011, a su vez participo de la Fiesta de la unidad alemana", dijo. La joven sostuvo que representar sus raíces significa respeto, compromiso, honrar y mostrar orgullo por la herencia cultural, tradiciones y valores.

Ayer, se dirigió a Aristóbulo del Valle junto a su familia, su pareja y un grupo de Ballet. El evento empezó de día con presentación de distintos números artísticos, un almuerzo, test cultural con las candidatas y para el cierre se dio a cabo la elección.

"Me gustaría representar con respeto y compromiso que esta noble fiesta se merece, llevándola a toda la provincia y hacerla conocer aún más", dijo y añadió: "Las oportunidades se dieron de a poco, primero como embajadora y ahora reina, por lo cual es algo muy significativo para mí, implica aprendizaje y crecimiento personal, ser la cara visible de un evento no es tarea sencilla, pero es lo que me gusta hacer, siempre con entusiasmo, disfrutar de cada paso", cerró.