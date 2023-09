La pasión por Zezé tuvo un anticipo emotivo

jueves 28 de septiembre de 2023 | 5:30hs.

El aclamado cantautor brasileño, Zezé Di Camargo, arribó a Posadas para brindar una especie de conferencia de prensa en el hotel Maitei, palpitando su show Rústico el 5 noviembre en Puerto Mbiguá, a pocos kilómetros de la capital misionera.

Esta vez llegó a la Tierra Colorada sin su compañero de dúo, Luciano, con el que comparte sus más grandes éxitos. Durante la larga charla explicó la historia que hay detrás de su hermano : “Nosotros continuamos juntos, pero durante la pandemia yo me quedé dos años en la hacienda, en el estado en el que yo nací, en Goiás, y mi hermano estuvo en su casa en San Pablo, y en ese período empezó a hacer un trabajo solo, de música gospel”.

Según continuó contando, la iniciativa de su hermano hizo un click en Zezé, quien entendió que ambos podían ser exitosos en dúo como así también como solistas: “Es entonces cuando pensé ‘yo también tengo que hacer un proyecto solo’ y así, sin expectativas, fue creciendo y creciendo y vi que era importante hacer un trabajo paralelo al dúo de Zezé Di Camargo y Luciano”, dijo.

Además comentó que tras el exponencial crecimiento de su carrera como solista, se lo verá más frecuentemente arriba del escenario sin su hermano y compañero: “Ese año hicimos un 70% el dúo y un 30% como solistas, para el año siguiente fue al revés, porque el proyecto no deja de crecer, pero no dejará de existir Zezé Di Camargo por el respeto que tenemos con nuestros aficionados”.

Su vínculo con el chamamé

Querido en la región y con una carrera musical que abarca décadas, Zezé destacó que uno de sus géneros favoritos es el tango, por su fanatismo “al mejor de todos, Carlos Gardel”, pero entendiendo que en esta tierra la cercanía es mayor, confesó le profesa un inmenso amor al chamamé. “Yo amo el chamamé, escuché chamamé desde pequeño y era mi sueño conocer Corrientes. No sabía que el género había nacido en Argentina, porque sus canciones me llegaron por la frontera con Paraguay, y así me fui convirtiendo en un apasionado del chamamé”, relató.

Asimismo, recordó la oportunidad en la que conoció al músico misionero Emliano López, cuando tenía apenas 11 años: “Le pregunté qué le gustaría de regalo y él me dijo: ‘un acordeón’. En ese momento tuve que encontrar ese acordeón en Brasil y se lo regalé”, contó sobre su apadrinado.

Además comentó que López “me sorprendió por ser un joven muy aplicado, un genio de la música, nunca vi un niño de esa calidad”.

Sus recuerdos en Misiones siguen arraigados en su memoria, de aquella visita en 2013 cuando llegó por primera vez a Argentina y quedó sorprendido por el inmenso amor que les profesan sus fans: “Desde ahí empecé a creer que en Argentina se escuchaba mi música. Llevo en mis recuerdos una foto en la que se ve un cartel que dice ‘gracias a Don Francisco y Helena por Dos Hijos de Francisco’”, rememoró.

En una nueva presentación en el litoral, a sólo 30 minutos de Posadas, el afamado cantautor espera recibir el mismo cariño del público que en su última visita, invitando a sus fans a vivir un gran show donde van a escuchar sus grandes éxitos.

Canciones icónicas como É o Amor y Será Que Foi Saudade? entre otras se desplegarán en poco más de un mes, en un show que promete ser cercano a su público.

Las camargueras no podían faltar

Bajo el cielo nublado y el frío viento de la jornada, desde las 9 de la mañana, los dos clubes de fans de Zezé esperaron fuera del hotel para asegurar una foto y un abrazo de su gran ídolo.

“El es una persona muy sencilla muy humilde, es lo más, no te puedo explicar. Nosotros tenemos el privilegió de siempre estar en contacto porque él nos dice ‘primero el fan club, segundo la prensa’. contó Carolina Ríos del club de fans Di Camargueros es una Pasión.

Del mismo modo llegaron sus pares de Di Camargueras Argentinas, que se presentaron en el lugar con la convocatoria Rústicas de Zezé, que reunió a fans de todas las edades y de diferentes localidades, como Concordia y Bernardo de Irigoyen.

Fiel a su estilo, el cantante se acercó a tomarse fotos e incluso cantó “Feliz cumpleaños” a una de sus fans.

“Estoy festejando mi cumpleaños con Zezé, él es un ser humano maravilloso, hablar de él es emocionarse hasta las lágrimas porque nos trasmite mucho amor”, confesó la cumpleañera.

El cantante se tomó el tiempo para las fotos con fans. Fotos: Natalia Guerrero

Autógrafos fueron parte de la larga y extraña conferencia.

No hubo traductor y el músico se explayó bastante.